Hühner und Menschen: Kunstprojekt in Kempten wird mit 22.000 Euro gefördert

Von: Tizian Pöhlmann

Die Künstlerin Rahel Seitz mit einem Huhn im Arm. Die sieben Hühner sollen bis Ende 2024 am Reglerhaus in Kempten leben. Auch anderer tierischer Besuch hat sich schon angekündigt. Im Oktober sollen Schafe kommen. © Pöhlmann

Kempten - Was haben „Männer auf Pferden“ in Stuttgart, eine Stadtteilastronautin in Wilhelmsburg und Hühner am Reglerhaus in Kempten miteinander gemeinsam? Sie alle sind eines von 59 Projekte, die vom Fonds Soziokultur gefördert werden.

Sieben Hühner leben übergangsweise am Reglerhaus, dem künftigen Haus der Baukultur in Kempten. Die Hühner scharren, die Hühner gackern, die Hühner picken. Sie machen das, was man von einem Huhn erwartet. Aber sie stellen laut der Künstlerin Rahel Seitz auch eine Frage: Wem gehört der städtische Raum?

Das Projekt von Seitz, die sich über insgesamt 22.000 Euro Förderung freut, steckt noch in den Kinderschuhen. Vieles ist geplant und eines gewiss: Die Hühner bringen Menschen zusammen. Sieben Paten aus der Nachbarschaft kümmern sich um die Hühner und verwöhnen sie teilweise „sogar mit Erdbeeren“, erzählt Seitz. Rund um die Hühner sind Quartiersfeste, Ausstellungen, Vorträge und Tiergespräche geplant. Das alles befinde sich noch im Prozess, so die Künstlerin.