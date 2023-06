Farbenspiel in der Kemptener Innenstadt

(c) Leo_Schindzielorz.jpg © Leo Schindzielorz

Kempten - Seit vergangenen Sonntag hängen sie nun, die 500 Lampions. In sechs Metern Höhe an Drahtseilen befestigt, zieren die farbenfrohen Lampenschirme in klein und groß die Kemptener Fußgängerzone.

So soll die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt steigen, ein Anknüpfen an den Erfolg aus dem vergangenen Jahr. „Im letzten Sommer haben wir einen echten Wow-Effekt geschaffen und viele Menschen begeistert. Das durchweg positive Feedback hat uns darin bestärkt, auch diesen Sommer eindrucksvolle Akzente mit den Lampions zu setzen“, erklärt Niklas Ringeisen, Geschäftsstellenleiter beim City-Management Kempten.

Der Umfang des Gestaltungskonzepts wurde dabei reduziert, um Kosten zu senken und einer aufwendigen Instandhaltung vorzubeugen. Denn gerade im südlichen Bereich der Innenstadt mussten nach Unwettern immer wieder kleine Reparaturen und Ausbesserungen vorgenommen werden. „Wir haben das gesamte Konzept überarbeitet und an Standorten, die besonders wind- und wetteranfällig sind, auf Lampions verzichtet“, so Ringeisen. Dafür habe man den Fokus auf den nördlichen Bereich der Kemptener Innenstadt gelegt. Hier verspricht der Geschäftsstellenleiter eindrucksvolle Fotomotive für die privaten Social-Media-Kanäle. Besucherinnen und Besucher finden die Lampenschirme noch bis zum 24. September an der Freitreppe, in der Klostersteige und in der Gerberstraße.

Auch in puncto Nachhaltigkeit setzt das City-Management ein positives Zeichen. Über die Hälfte der bunten Lampenschirme waren bereits letztes Jahr in der Kemptener Innenstadt im Einsatz und können aufgrund des guten Zustands heuer wiederverwendet werden. Das spart Material und schont die Umwelt.



Nun hoffen Niklas Ringeisen und sein Team, dass es keine Unwetter geben wird, damit das Farbenmeer in der Kemptener Innenstadt noch bis Ende September in seiner vollen Pracht bestaunt werden kann.