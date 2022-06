HyAllgäu* – grüner Wasserstoff ab 2024

Teilen

Die Kläranlage Kempten arbeitet hocheffizient und hat Kapazitäten, den Strom für Wasserstofftechnologie zu liefern. © Abwasserverband Kempten

Oberallgäu – Unter dem Projekttitel HyAllgäu* möchte das Allgäu gemeinsam mit der Bodenseeregion ab 2024 sogenannten „grünen Wasserstoff“ produzieren. Ziel ist einerseits, klimafreundliche Wasserstoffanwendungen zu entwickeln und in beiden Regionen einen entsprechenden Absatzmarkt aufzubauen.

Das zugehörige Umsetzungskonzept umfasst die Bereiche Produktion, Transport, Speicherung und Anwendung. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf der Mobilität. Geplant ist zunächst der Einsatz von wasserstoffbetriebenen Regionalbussen, aber auch von Binnen-Passagierschiffen. Später soll die Wasserstoff-Technologie auch den Betrieb von Kraftfahrzeugen für Nah- und Ferntransporte ermöglichen.



Nötig wird dadurch der Bau von wasserstoffbetriebenen Neufahrzeugen sowie eine entsprechende Umrüstung des Bestandes. Weiterhin muss in den Regionen ein tragfähiges Netz von Wasserstofftankstellen aufgebaut werden, das die nötigen Speicherkapazitäten aufweist.



Das Oberallgäu ist mit dabei

Mit Lindau und dem zugehörigen Landkreis haben sich insgesamt zehn Gebietskörperschaften beim Projekt HyAllgäu* zusammengetan, darunter die Gemeinde Fuchstal, die Städte Kaufbeuren, Konstanz, Kempten und Memmingen, sowie alle Landkreise des Allgäus.



Für den Landkreis Oberallgäu und die Stadt Kempten liegt bereits eine Machbarkeitsstudie vor. Ein wesentlicher Teil der Studie, so Simon Steuer vom Fachbereich Kreisentwicklung am Landratsamt in Sonthofen, habe sich mit den Kapazitäten der Stromerzeugung befasst, denn der Wasserstoff selbst sei im Grunde nur ein Energiespeicher.



Kein Wasserstoff ohne Strom

Die Suche nach Stromerzeugern in der Region mit nennenswerten Kapazitäten hat laut der Studie vier interessante Standorte ergeben: Da ist zum einen die Müllverbrennungsanlage des Zweckverbands für Abfallwirtschaft Kempten (ZAK), zum anderen das Wasserkraftwerk Horn bei Füssen, dazu das Bio-Energiedorf Wildpoldsried, das mit seinem Mix aus Windkraft, Photovoltaik und Biomasse das rund Achtfache seines Eigenbedarfs produziert (wir berichteten), und dann noch die laut Steuer bundesweit vorbildlich geführte Kläranlage Kempten, die ihren beträchtlichen Stromüberschuss nicht zuletzt auch durch die hochenergetischen „Molkereiabfälle“ aus der Region erwirtschaftet.



Den Wandel machbar gestalten

In der zugrundegelegten Frage „Was kostet in allen vier Fällen ein Kilo Wasserstoff in der Produktion“ hatte die Kläranlage am besten abgeschnitten. Sie erhielt vom Bundesumweltministerium eine Förderung von 9,6 Millionen Euro und geht damit in die Umsetzungsphase.



Die anderen Standorte sind aber keineswegs aus dem Rennen. Sobald der reelle Bedarf nach Strom für Wasserstoff es erfordert, werden auch sie als Lieferanten durchaus in Frage kommen.



Der Umstieg auf Wasserstoff wird allerdings nicht so einfach werden. Nach wie vor stören Lieferengpässe bei Stahl und anderen Rohstoffen die Wirtschaftsentwicklung, und wasserstoffbetriebene LKW werden, laut Steuer, bislang noch gar nicht produziert. Ihre Entwicklung und Produktion sei aktuell doppelt so teuer wie die von E-Fahrzeugen und stelle deshalb für die Unternehmer ein hohes wirtschaftliches Risiko dar. Mittelfristiges Ziel sei also vorerst die Umrüstung existierender Fahrzeuge, diese sei allerdings eine wirkliche Option.



Aufruf an den Mittelstand

Aus Lindau gab es diesbezüglich eine Pressemitteilung mit einem Aufruf an die mittelständischen Betriebe der Region. Darin wirbt Landrat Elmar Stegmann um Investitionen in den Ausbau von Wasserstofftechnologie: „Wasserstoff macht Klimaschutz zu einem nachhaltigen Geschäftsmodell. Wir können vor Ort grünen Wasserstoff produzieren und nutzen. Wir rufen alle Unternehmen, die an der Wasserstoffzukunft mitgestalten möchten, herzlich dazu auf, sich einzubringen. Wir bringen all diese Aktivitäten in größerem Kontext zusammen und zwar vom Bodensee durchs Allgäu bis nach Fuchstal. Wir sehen uns hier als Pioniere und wollen die größte verzahnte Wasserstoffregion im Süden Deutschlands aufbauen.“



In jedem Fall habe es schon gute Vorgespräche mit der Firma Busses4Future gegeben, sagte, Simon Steuer, ein Unternehmen aus Oldenburg, das sich mit emissionsfreier Mobilität in Form von Brennstoffzellenbussen beschäftigt.



Keine Konkurrenz zur E-Mobilität

Von der Rentabilität her gesehen eignet sich die Wasserstofftechnologie im Vergleich mit Elektromobilität laut Steuer eher für große und schwere Fahrzeuge, die weite Strecken zurücklegen. „Doch hier schauen wir uns die einzelnen Strecken im Hinblick auf Steigungen und Entfernungen genau an“, erklärte Steuer. „Doch auch andere Faktoren spielen bei der Frage, ob Elektro- oder Wasserstoff, eine wichtige Rolle. Im Winter benötigt ein E-Bus 50 Prozent seiner Energie zur Fahrzeugbeheizung.“ Bei Wasserstoffbetriebenen Bussen sind solche Zusatzheizungen nicht erforderlich, heißt es in der Machbarkeitsstudie des Landkreises und der Stadt Kempten. Weiterhin steht dort: „Entscheidend ist, dass der Auswahlprozess technologieoffen und sachgerecht im Bezug auf Effizienz und Wirtschaftlichkeit erfolgt. Es ist nicht zielführend, wenn die beiden Zukunftstechnologien gegeneinander ausgespielt werden. Beide haben ihre Vor- und Nachteile, und sollten bestmöglich eingesetzt werden um schnellstmöglich fossile Kraftstoffe ablösen zu können.”



Die Frage nach der Sicherheit

In puncto Sicherheit hat Simon Steuer keine großen Bedenken. Wasserstofftanks seien so konstruiert, dass sie nicht explodieren könnten. Sie seien von einem stabilen Drahtgeflecht ummantelt, so dass im unwahrscheinlichen Fall, dass sie doch einmal Leck schlügen, sich eine Stichflamme ergeben würde, die physikalisch in aller Regel nach oben ausschlüge. Bei Benzinern komme es öfter vor, dass sich der Kraftstoff entzündet.