Ideen für den Spielplatz in der Tiefenbacher Straße – jetzt sind die Bürger gefragt!

Spielplatz in der Tiefenbacher Straße © privat

Kempten – Der Spielplatz in der Tiefenbacher Straße in Kempten soll saniert werden. Die Bürgerschaft ist aufgerufen, ihre Ideen und Wünsche einzusenden.

Der Spielplatz in der Tiefenbacher Straße in Kempten, neben der Kindertagesstätte Kieselstein, soll saniert werden. Hierzu sind nun die Ideen und Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner, sowie der Nutzerinnen und Nutzer gefragt. Bis zum 6. Juli 2022 können die Vorschläge per E-Mail an jugendbeteiligung@kempten.de oder über die Beteiligungsplattform „adhocracy+“ unter: adhocracy.plus/jugendbeteiligung-kempten/projects/planung-zur-sanierung-der-spielanlage-tiefenbach-2 eingebracht werden.

Die Plattform ist datenschutztechnisch überprüft. Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich vor der Beteiligung einmalig mit einem Benutzernamen und einer E-Mail-Adresse registrieren. Ideen und Wünsche können schriftlich formuliert und/oder in Form von Zeichnungen, Beispielbildern oder ähnlichem eingereicht werden.

Ideen fließen in konkrete Bauplanung

Ziel ist, für alle Altersgruppen ein Aufenthalts-, Spiel- und Bewegungsangebot zu schaffen. Die gesammelten Ideen fließen anschließend in die konkrete Bauplanung ein und Firmen, die die Umsetzung durchführen, sollen die Ideen auf Umsetzbarkeit prüfen und in die Planung integrieren. Nach Prüfung der Umsetzbarkeit von zuständiger Firma und dem Bauamt der Stadt Kempten wird es eine Ergebnisdarstellung geben. Bei dieser Darstellung wird auch erstmals präsentiert, wie der Spielplatz künftig aussehen könnte.

Genaue Informationen gibt es ab dem 20. Juni 2022 unter www.kempten.de/jugendbeteiligung.