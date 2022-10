Im Lions Club Kempten sprechen Dr. Auma Obama und UNIDO-Generaldirektor Gerd Müller aus einer Seele

Von: Christine Tröger

Teilen

Nicht fehlen durfte der Eintrag ins Goldene Buch von Dr. Auma Obama und UNIDO-Generaldirektor Dr. Gerd Müller. Dahinter Ralf Kehrer (Lions-Club Kempten). Auf dem Bild fehlen OB Thomas Kiechle und Ralf Lienert (Präsident Lions-Club Kempten). © Tröger

Im Lions Club Kempten klärten Dr. Auma Obama und UNIDO-Generaldirektor Gerd Müller über den Kontinent Afrika auf.

Lediglich zwei Gesichter im Publikum trugen die gleiche Hautfarbe wie die charismatische Hauptrednerin vergangenen Freitagabend im Thomas-Dachser-Auditorium der Hochschule Kempten: Dr. Auma Obama, die den Hinweis in ihrer Ankündigung, die ältere Schwester des Ex-Präsidenten der USA Barrack Obama zu sein, gar nicht nötig hätte. Die kenianische Germanistin, Soziologin, Journalistin und Autorin – studiert hat sie in Heidelberg, Bayreuth (dort promovierte sie 1996) und Berlin und arbeitete danach für die Friedrich-Ebert-Stiftung – verfolgt lange schon sehr erfolgreich eigene Ziele. Und das mit großer Verve und Leidenschaft. Sichtbar ist es v.a. in ihrer Stiftung „Sauti kuu“ (was in Kiswaheli so viel heißt wie „Starke Stimmen“) in einer ländlichen Gegend auf der kenianischen Seite des Victoriasees. Dort bekommen Kinder im Alter von 4 bis 25 Jahren – kurz umschrieben – die Möglichkeit, ihr eigenes Leben selbst zu bestimmen. Allerdings, räumt die selbstbewusste Frau schmunzelnd ein, sei der Name Obama oft auch ein willkommener Türöffner, den sie für die Sache natürlich nutze.

Zusammen mit Dr. Gerd Müller war sie der Star des Abends. Müller führt nach 27 Jahren im Bundestag für das Allgäu, davon die letzten beiden Legislaturperioden als Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, sein Wirken nun quasi nahtlos als Generaldirektor der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) fort (siehe Interview im Kreisbote vom 7. September 2022, „Global – nachhaltig – fair“). Beide waren auf Einladung des Lions-Clubs Kempten gekommen, der am 15. Oktober 1960 gegründet worden war – ein Geburtstag, den der Serviceclub nach zwei Corona-Jahren nun u.a. mit einem Vortrag im Rahmen der Reihe „Gespräche zur Zeit“ entsprechend feiern wollte.

Erst Eintrag ins Goldene Buch der Stadt

Bereits am Nachmittag hatten sich beide Festredner im Rahmen einer kleinen Feierstunde ins Goldene Buch der Stadt eingetragen – Müller nicht zum ersten Mal; zum ersten Mal allerdings in seiner Funktion des UNIDO-Generaldirektors. Allzuviel wollten die beiden in dieser Runde allerdings noch nicht sagen, um den Abendvorträgen nicht vorzugreifen. Gleiches galt für ein Team von VET4Africa aus dem Energiedorf Wildpoldsried, das schon seit Jahren Menschen aus und in Afrika im Bereich erneuerbare Energien schult.

„Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent“

Auma Obamas Part stand unter „Verständnis global – Zusammenarbeit auf Augenhöhe“, was bereits ihre Nähe zu Müllers Ansätzen deutlich werden ließ. Grob beschrieben geht es ihr um Afrika und das Afrika-Bild vor allem der Europäer sowie um Afrikaner und ihr Bild von den Weißen (Rettern). An beiden Sichtweisen gibt es ihres Erachtens einiges zu korrigieren. Die einen müssten vor allem erst einmal begreifen, dass Afrika kein Land, sondern ein Kontinent sei, der aus 54 sehr unterschiedlichen Ländern bestehe, „unglaublich reich an Kultur“ mit 3.000 verschiedene Sprachen: „Ich existiere für Europäer nicht als Kenianerin, nur als Afrikanerin. Das ist mir zu wenig, Freunde“, erklärte sie. Nach wie vor werde über Afrika von einem „armen Land gesprochen“. So funktioniere Zusammenarbeit aber nicht, „man kann nicht 54 Länder über einen Kamm scheren“. Im zweiten Schritt müsse klar sein, dass es nicht um Entwicklungshilfe gehen könne, sondern um „globale Zusammenarbeit auf Augenhöhe“. Schließlich gebe es genügend Kompetenz auch in den afrikanischen Ländern, von Menschen, die oft in Europa studiert hätten. Außerdem impliziere „Entwicklung“, dass da vorher nichts gewesen sei.

„Erkennen, welchen Wert man hat“

Viele Menschen in Afrika müssten im Gegenzug selbstbewusster werden und mehr Mit- oder Eigenverantwortung übernehmen, statt sich passiv retten zu lassen. Leider sei in der afrikanischen Seele vieler der über Generationen verfestigte Glaubenssatz noch immer tief verankert, dass Weiße besser und klüger seien und – dass Afrika arm sei. Aber „Afrika ist nicht arm“, betonte Obama. Die Länder besäßen die meisten weltweit gefragten Ressourcen: Bodenschätze, Kaffee, Tee ... „Was für eine Macht hätten wir, wenn wir keinen Kaffee mehr anbauen“, fragte sie schelmisch in die Runde. „Es geht darum zu erkennen, welchen Wert man hat.“ Abgesehen davon werde die junge Bevölkerung gebraucht. „Hier kommen zu wenig Kinder, Arbeitskräfte fehlen“, entzog sie der vorherrschenden Angst vor Migration schmunzelnd den Boden. „Wir müssen anders miteinander umgehen“, forderte Obama unmissverständlich. Dazu gehöre aber auch, Armen nicht einfach Geld zu geben, „weil ich reicher bin und mich dann besser fühle“. Auch der Begriff arm ist ihres Erachtens Definitionssache. In ihrer Stiftung Sauti kuu (www. sautikuufoundation.org) geht es Obama um eine ganzheitliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Diese steht auf vier Säulen: Persönlichkeitsentwicklung – „Es ist wichtig, dass man als Mensch gesehen wird.“; Aus- und Weiterbildung; nachhaltiges ökonomisches Wachstum unter Einbeziehung der Eltern und ökologischen Gesichtspunkten sowie die Infrastruktur, die das ganzheitliche Wachstum und die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen gewährleistet. Statt den Familien etwas vom Gemüse aus dem Stiftungsgarten abzugeben, wird diesen gezeigt, wie sie es selbst in einem kleinen Küchengarten ziehen können; denn „Land haben sie reichlich“, sagt die engagierte Stiftungsgründerin. Die Menschen bei Sauti kuu müssen laut Obama schon von Kindesbeinen an „mitverantwortlich sein und rechenschaftspflichtig“. Darüber hinaus sei natürlich Bildung wichtig, „aber man muss auch lernen mit den Händen zu arbeiten“. Da alle in den „white jobs“ im Büro arbeiten wollen, herrscht laut Obama auch in Kenia Handwerkermangel. In verschiedenen Kooperationen auch im Ausland vermittelt Sauti kuu deshalb neben landwirtschaftlichen und handwerklichen Fertigkeiten auch das Bewusstsein, dass damit oft besser verdient werden kann, als am Schreibtisch; zumal die jungen Menschen da meist gar keine Jobs bekämen. Afrikaner – Kenianer seien durch die Digitalisierung gut informiert. Auch deshalb sieht Auma Obama „großes Potential“ in den 70 Prozent der unter 35jährigen in ihrem Land. Dass das Konsumverhalten in den reichen Ländern drastisch verändert werden muss, steht für sie außer Diskussion, nicht zuletzt wegen der Plastikvermüllung. Und das nicht für den Planeten: „Diesen Planeten müssen wir nicht retten, der hat schon alles gesehen“, der komme schon klar. „Es geht um uns!“

Auch ein blühendes Afrika

Tags zuvor aus Äthiopien zurückgekehrt, berichtete Gerd Müller von den noch frischen Eindrücken, die ein anderes Bild zeichneten, als das derzeit kursierende von hungernden Menschen, was leider auf die umkämpfte Tigray-Region dennoch zutreffe. Dem stehen satte Weizenfelder in anderen Gegenden des Landes gegenüber, bereit abgeerntet zu werden. „Die Digitalisierung ändert alles“, und so seien die Menschen auf dem Land zwar mit Eselskarren unterwegs, hätten aber ein Handy dabei, das sie mit der Welt verbinde. Auch er ist überzeugt davon, „die Kraft muss von ihnen kommen“, um das ersehnte Leben zu erreichen, wie es ihnen in den Handybildern suggeriert werde. „Diese Kraft müssen wir nutzen.“ Auch die Frauen müssten „gleichberechtigt beteiligt“ sein, berichtet Müller u.a. von Geburtenkontrolle per Smartwatch.

Fehlender politischer Wille

Trotz des Bevölkerungswachstums in Afrika wie auch in Asien war er, wie zuvor Auma Obama, überzeugt: „Eine Welt ohne Hunger ist möglich. Es fehlt allein der politische Wille.“ Während sich die Rüstungsspirale in gigantischem Ausmaß drehe, sei die Entwicklungsarbeit in den letzten zwei Jahren „konsequent abgebaut“ worden. Corona und der Ukrainekrieg haben beiden Rednern zufolge die Situation für die afrikanischen Länder nochmals verschärft, aus deren Sicht in der „Ukraine nur ein Krieg mehr auf dieser Welt“ tobe, wie es Obama beschrieben hatte. Zu spüren bekommt Afrika den Krieg dennoch. Wie Müller meinte, schöpfen die westlichen Länder derzeit den Gasmarkt ab, was sich u.a. die afrikanischen Länder nicht leisten könnten. „Wir müssen vom freien zum fairen Handel kommen“, betonte er, wozu das von ihm noch zu Ministerzeiten vorangebrachte Lieferkettengesetz einen wichtigen Beitrag leiste. Deutliche Worte fand Auma Obama in der Runde, in der zuvor schriftlich eingereichte Publikumsfragen beantwortet wurden. „Wir müssen die Weltordnung ändern“ statt wie bei „Des Kaisers neue Kleider“ in Ehrfurcht zu schweigen. „Wenn wir am Ende verrecken, soll niemand einen anderen beschuldigen. Wir wissen alle, was verkehrt läuft.“ Und was die angebliche Getreideknappheit betrifft: „Hört auf mit den Geschäften der Großkonzerne untereinander.“ Moderatorin Katja Vogt dankte Obama dafür, „dass sie an manchen Stellen so herrlich politisch unkorrekt waren“. Das brauche es manchmal einfach.