Immer mehr Auswärtige zieht es zur Allgäuer Festwoche 2023

Vierspurig durch die fünfte Jahreszeit

Kempten – Hauptbahnhof, 10 Uhr 41, Regionalexpress RE 70 fährt auf Gleis drei ein. Er kommt direkt aus München und ist voll bis auf den letzten Klappsitz im Fahrradabteil. Die meisten Passagiere haben ein Ziel: die Allgäuer Festwoche. „Dia soll ja so sei wia kloane Wiesn“, meint ein Reisender, „des mog i mia amoi aaschaugn.“ „Schau mer mal Festwoche“ – das sagen sich immer mehr Besucher von auswärts. Aus der Schweiz, aus Württemberg und seit Corona vor allem aus München und dem westlichen Oberbayern kommen sie jetzt zur „fünften Jahreszeit“ der Allgäuer.

Sie kommen nicht nur mit dem 49-Euro-Ticket in die Allgäu-Metropole mit der etwas anderen Fest-und-Feier-Melange aus Heimatfest, Verbrauchermesse und Party machen. Entdeckte man vor drei, vier Jahren das Autokennzeichen „M“ im Allgäu nur mit der Lupe, sind jetzt gefühlt 30 Prozent aller in Richtung Kempten fahrenden PKW mit dem Kürzel der Landeshauptstadt unterwegs. Dazu noch „FFB“,“ED“,“EBE“ oder „STA“, deren Häufigkeit seit dem vergangenen Wochenende signifikant zugenommen hat.

„Wir haben gehört, dass es auf der Festwoche noch ein bissl günstiger ist zum Feiern“, erklärt eine Gruppe junger Trachtenträger auf ihrem Fußweg in Richtung ZUM. Auf dem Oktoberfest wird die Maß Bier an die 15 Euro kosten, im Kemptener Festzelt kann sich der Durstige den Liter Hopfen-Kaltschale für 11,10 Euro in die Kehle schütten. Fast vier Euro billiger, das ist ein Angebot. Das Hendl unter zwölf Euro, Ente, Haxe, Krustenbraten – gibt’s alles noch für unter 20 Euro: „Unglaublich!“, staunt ein Mann aus Pasing.

Spezielle Angebots-Mischung auf der Allgäuer Festwoche 2023

Seine Begleiterin und er möchten aber nicht nur trinken und essen: „Wir finden das Angebot an unterschiedlichsten Ausstellern sehr interessant, vom Gemüseschäler über den Radlclub und die bei uns völlig unbekannten Allgäuer Bierbrauereien bis hin zu kompetenten Tipps für eine neue Heizung – hier findest du einfach alles!“ Diese Mischung wird offenbar goutiert – und nicht als beliebiges Sammelsurium abgetan. Als Besucher aus dem Münchner Raum ist man mit dem Zug in anderthalb Stunden in Kempten – und mit dem Auto kaum länger.

„Die Kässpatzen sollen hier so gut sein“, weiß eine Dame mit unverkennbar oberbayerischem Zungenschlag. „Wo finde ich die auf dem Festgelände?“ Geradeaus zum Pavillon und dann links: „Merci dir!“ Für sieben Euro gibt’s eine große Schale Spatzn zum Sattwerden. „Und die ist sogar wiederverwertbar“, freut sich die Oberbayerin. Die „Vierspurige“ Die jungen Trachtenträger aus der Landeshauptstadt freuen sich auch: „Die Zelte san ned so riesig wia in Minga, ois is gmiedlicha, s gibt weniger Schickimickis und d’Musi is aa guad.“ Das Festgelände ist übersichtlich, man trifft sich leicht wieder.

Um zum Beispiel etwas für Münchner ziemlich Exotisches zu probieren: die „Vierspurige“. Ein wildes Getränkemischmasch aus Weißund Rotwein, aufgefüllt mit Limo und Mineralwasser, das als „Kultgetränk der Kemptener Festwoche“ angepriesen wird. „Ah geh weida!“, sagt einer aus der Gruppe. „Des gibt’s doch ned!“ Aber je später der Abend, desto „vierspuriger“ der Getränkekonsum. Da ist der Unmut über den Eintrittspreis (sieben Euro, ab 16 Uhr fünf Euro) zur „fünften Jahreszeit“ schnell verraucht: „Muaß des sei!?“ Immerhin gibt’s dafür ein ordentliches Bühnenprogramm, sagt der Mann aus Pasing. „So was hamma mia ned auf dera Wiesn.“

Hoffentlich ist der Zug pünktlich

Nach ein ausgiebigem Abtanzen und Mitgröhlen in der Alphüttenimitation an der Königstraße geht’s wieder „hoam“. Um 22.18 Uhr verlässt „RE 7“ Kempten Richtung München. „Hoffentlich pünktlich“, sagt einer. „Mir ham in Buchloe bloß drei Minuten Zeit zum Umsteigen!“ Daumen drücken – der nächste Zug nachhause geht nämlich erst in einer Stunde.