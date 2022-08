Das Eindenken ist Teil des Stipendiumkonzepts

In der Ausstellung „She Will No Longer Be Embedded“ geht es um Geschlechterrollen und Beziehungen

Von: Cordula Meffert

Irina Pilhofer (v.li.), Simone Körner und Veronika Haller in der Ausstellung „She Will No Longer Be Embedded“. © Meffert

Kempten - Die Ausstellung „She Will No Longer Be Embedded“ der beiden Stipendiatinnen des jungen Kunsthallen-Stipendiums „15HOCH2“ fordert die Besucher heraus und will ihre Inhalte erarbeitet wissen.

Trockene Rinnen auf dem Boden und ein angesengtes Bett mit zerwühlten Laken – Eine Auseinandersetzung mit Prägungen und Sichtweisen über Geschlechterrollen und Beziehungen, die Zeit braucht.

Sehr reduziert und zunächst wenig zugänglich – so wirkt die Ausstellung der Künstlerinnen Veronika Haller und Simone Körner von der Kunstakademie Nürnberg. Zentrales Element: ein altmodisches Bett, auf dem ein Projektor steht, der in Endlosschleife kurze Filmsequenzen an die Wand des Ausstellungsraumes wirft: eine Fahrt entlang einer Autobahn, Schallschutzwände und Windräder wechseln sich ab mit Äckern, ländlicher Idylle, Tageslicht weicht der Dunkelheit.

Autobahngeräusche

Untermalt werden die Sequenzen von Autobahngeräuschen, in die sich immer wieder Fetzen von Popmusik der 80er und 90er Jahre mischen. Es braucht Worte, um zu verstehen, und einige finden sich in einem kleinen, abgetrennten Bereich des Ausstellungsraums, dem „Abort“: Hier liegen Bücher auf dem Boden, in denen die Besucher blättern dürfen, außerdem zwei Paar Kopfhörer, über die Interessierte einem Hörstück lauschen können. Texte – eine Wörtersammlung, Gedichte, ein eigens für die Ausstellung verfasstes Schriftwerk der Professorin für Kunsttheorie und -vermittlung Kerstin Stakemeier – sind an die Wand geklebt, nüchtern schmucklos. Mit Vliespflaster. Kann hier etwas oder jemand heilen?

Weitere Elemente der Installation: schmale Rinnen auf dem Boden, die so manchen Besucher stolpern lassen. Vereinzelt hängen weiße Seidenstricke von der Decke, an einer Wand ist ein kleiner Spiegel montiert.



Jeder einzelne bekomme „diesen Spiegel vorgehalten“, so die Kulturbeauftrage des Stadtrates Annette Hauser-Felberbaum in ihrem Grußwort zur Ausstellung, denn alle seien an der Aufrechterhaltung scheinbarer Normalitäten beteiligt. Gerade weil es das Publikum mit vielen Fragen konfrontiere, lobte Hauser-Felberbaum das innovative Ausstellungskonzept, mit dem sich die Künstlerinnen den Strukturen der Abgrenzung annäherten und allgemein anerkannte Kulturtechniken auf den Prüfstand stellten.



Das Eindenken ist Teil des Stipendiumkonzepts

Auch Kulturamtsleiter Martin Fink, der im Anschluss das Wort ergriff, betonte, dass die Ausstellung keine sei, die „nebenbei wahrgenommen“ werden könne. Man müsse sich eindenken, herausfordern lassen – genau das sei aber eben auch ein Anliegen des Stipendiumkonzepts. Kunst werfe Fragen auf, die nicht immer beantwortet werden könnten.

Auf die Frage nach der Herkunft des Namens für das Stipendium könne er jedoch eine Antwort geben: Der Ausstellungsraum der Kunsthalle messe in Länge und Breite gerundet jeweils 15 Meter, und aus diesem Maß leite sich der Name „15HOCH2“ ab. Das Stipendium wird im Wechsel an den Kunstakademien München und Nürnberg ausgeschrieben und ist mit einer Einzelausstellung in der Kunsthalle Kempten sowie einem Preisgeld in der Höhe von 2.000 Euro verbunden.



Bevor die Ausstellung mit einer Performance offiziell eröffnet wurde, gab Dorothea Klug, Jurymitglied von „15HOCH2“, selbst bildende Künstlerin und Kunstpreisträgerin 2020 der Stadt Kempten, eine kurze Einführung. Das Bett sei als fatalistisches Bild stellvertretend für das weibliche Schicksal in der heteronormativen Gesellschaft zu verstehen. Die Ausstellung mit ihrem reduzierten Materialvokabular verkörpere ein Gefühl, den Horror der Geschlechter nämlich, der sich mit Kulissen deutscher Landschaft vereinige: eine Verkettung aus Autobahnen, Schallschutzwänden, Äckern, Windkraftwerken.



Das Bett in der Kunsthalle ist jedoch leer, angesengt, wo sich die Weiblichkeit befindet ist unbekannt. Der Ort, den sie verlassen musste (durfte?), ist einer, den sie dennoch für immer in sich tragen wird.



Zurückgelassene weibliche Geschichte

„I fly off … to where … I can be myself without being stared at so I don’t’ feel like I have to protect anything” (Anm.: Ich fliege davon, dorthin, wo ich ich selbst sein kann, ohne angestarrt zu werden und so nicht mehr das Gefühl habe, als müsse ich etwas beschützen). In den Zeilen aus der „Lecture Performance“, die Irina Pilhofer zeigte, schwingt vielleicht ein Teil dieser zurückgelassenen, weiblichen Geschichte mit.

Die generell schwierige Akustik der Kunsthalle war der Performance leider nicht zuträglich, „Flying away from a gaze” berührte dennoch durch die emotionale Ausdruckskraft der Künstlerin. Das Publikum hatte darüber hinaus die Möglichkeit, den Text nachzulesen, ein Ausdruck hängt ebenfalls im „Abort“. Beim Texten bevorzuge sie die englische Sprache, so erklärte Pilhofer auf Nachfrage, weil eine Fremd- im Gegensatz zur Muttersprache Distanz schaffe und ihr dadurch mehr Raum gebe.

Bleibt noch das 16-minütige Hörstück, das Johanna Brunner gemeinsam mit Veronika Haller und Simone Körner für die

Ausstellung konzipiert hat. Wie die beiden Künstlerinnen berichten, schicken sie sich während Autofahrten häufig Sprachnachrichten, erzählen einander, was gerade an ihnen vorbeizieht, was sie bei diesem Anblick empfinden. Diese Sprachnachrichten sind in das Stück eingebunden, ebenso wie Popsongs, die aus dem Autoradio dudeln: „Immer nur Liebeslieder!“, finden die beiden. „Ich bin verliebt, verlassen, zu zweit, allein.“ Heterosexualität auch hier als bestimmende Struktur, als herrschende Form, die sich ums Leben legt und durch Körper rinnt.



Die Landidylle fühlt sich falsch an

Gebrochene Versprechen der vorherigen Generation sehen sie auf ihren Wegen, trockene Rinnen ohne Lebensenergie. Die Landidylle, die immer wieder aufblitzt, fühlt sich falsch für sie an und gleichzeitig ermächtigt man sich ihrer durch das Fahren. Aber dann auch wieder das Gefühl der Freiheit durch die Möglichkeit, sich überhaupt auf diese Weise fortbewegen zu können. In wie weit ist unsere Gesellschaft bereit, Normatives aufzubrechen? Aus welcher Prägung heraus sehen wir, was wir sehen? Es gibt keine einfachen Antworten. Aber die Ausstellung kann die Besucherinnen und Besucher dazu inspirieren, Fragen zu stellen. Vor allem zu den eigenen Perspektiven.