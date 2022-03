Neue Projekte starten

In Kempten-Ost bewegt sich so einiges

Von: Jörg Spielberg

Bei der Bürgerbefragung in Kempten-Ost entschied sich eine Mehrheit für Variante 2. Das heißt Ostbahnhof mit Parkhaus und Brodkorbweg als Einbahnstraße. © Grafik: privat

Kempten – Vergangene Woche kamen zum 16. Mal die Teilnehmer der Stadtteilbeiratssitzung Kempten-Ost zusammen. Für 2022 gibt es zahlreiche Pläne.

Moderiert wurde die Online-Veranstaltung durch die beiden Quartiersmanager Max Erhardt und Jan Damlos. Gemäß einer Tradition wurde auch die erste Sitzung im neuen Jahr mit einem Online-Ouiz begonnen, bei dem es galt, Fakten rund um Kempten-Ost zu erraten.

Party in Planung

Eine Frage bezog sich auf das Datum des ersten Stadtteilfest im Kemptener Osten. Wenn Corona, das Wetter und die weltpolitische Lage es zulassen, wird das Stadtteilfest heuer am 14. Mai im Engelhaldepark stattfinden. Zeitgleich soll an der dann offiziell eröffneten Pumptrack-Anlage der „Tag der Städtebauförderung“ gefeiert werden. Auf die Besucher warten Live-Musik, DAV-Klettern, Naturbegehungen, Kinderangebote, Aktionen des Kneippvereins u.v.a.m.



Weiteres Thema ist das Anliegen des Quartiermanagements einen attraktiven Bürgertreffpunkt „Auf dem Bühl“, bei dem u.a. eine Ladenzeile andacht wird, auf den Weg zu bringen. Derzeit laufen hierzu die vorbereitenden Untersuchungen, bei der auch die Sozialbau beteiligt ist. Von Sabine Röck, der Betreiberin des Nahversorgungsladen „s‘Lädele auf‘m Bühl“, kommt der Wunsch mehr für ihr Geschäft zu werben, da es noch ein wenig an Kundschaft fehlen würde.



Die beiden Quartiersmanager berichten, dass am 30. April der Bankbau für die Aufenthaltsgelegenheit in der Reinhartser Straße 2 stattfindet. Ziel ist, dort das Wohnumfeld zu verbessern. Vorbereitet wird derzeit auch das Aufstellen einer Calisthenics-Anlage im Bereich Lindenberg. Ziele sind hier Verbesserung des Wohnumfeldes, Bewegungsangebote und Gemeinschaftsangebote. Hierfür stehen im Haushalt 2022 90.000 Euro zur Verfügung. Der Planungsstart ist für diesen Juni vorgesehen.



Neue Projekte starten



Beim Projekt Jumpline Bachtelweiher konnte die Gründung eines Vereins und die Föderung durch das LEADER-Programm vermeldet werden. Baubeginn sei spätestens im Frühjahr 2022.



Im Anschluss wurden die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung zum Umbau des Ostbahnhof-Areals vorgestellt: Die Bürger wünschen ausdrücklich eine Aufwertung des Ankunftsortes, die Beschilderung der Fuß- und Radwegeverbindungen, Informationen für Bahnreisende (An-/Abfahrt), räumliche Trennung vom Ostbahnhof und LkW-Rangiervorplatz und, wenn möglich, die Einrichtung eines Kiosks.

Bei der Umgestaltung des Ostbahnhofareals favorisieren die Bürger Variante 2, d.h. Bau eines Parkhauses neben dem Ostbahnhof und Brodkorbweg als Einbahnstraße. Für erste Maßnahmen am Ostbahnhofareal werden heuer 300.000 Euro bereitgestellt.

Jetzt geht es um den Augartenweg

Im Anschluss präsentierten die beide Praktikantinnen des Stadtteilquartiers die neue Angebotsseite auf der Homepage von Kempten-Ost. Hier finden Anwohner viele Tipps zu Veranstaltungen und Angeboten im Quartier. Durch den Verantwortlichen Andreas Schilling wurde der Stand zur dritten Auflage des Stadtteilmagazins vorgestellt. Redaktionsschluss ist der 20. März, erscheinen soll das Magazin vor der Eröffnung des Pumptracks, man sucht weiterhin Anzeigenkunden zur Finanzierung.

Das beliebte Arkadencafé wird nun auch am Freitagnachmittag geöffnet sein. Für das Jahr 2022 wird verstärkt der Augartenweg in den Fokus rücken. Hier laufen seitens der Stadt bereits vorbereitende Untersuchungen. Ziel ist, den Augartenweg aufzuwerten, u.a. durch einen „Wasserplatz“, einen Aufenthaltsort für Anwohner und Bürger am Ufer Iller, und einen neuen Aufgang zum Berliner Platz.