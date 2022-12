Informationsveranstaltung zur Sanierung Spielplatz Tiefenbacher Straße

Von: Jörg Spielberg

Der Spielplatz der Kita „Kieselstein“ erhielt neue Spielgerüste, dahinter im öffentlichen Spielplatz herrscht dagegen Tristesse. Das aber soll sich 2023 ändern. © Jörg Spielberg

Kempten – Im Sommer 2021 wurde zur Freude vieler Familien aus den Stadtteilen Ludwigshöhe und Schelldorf, die Kindertagesstätte „Kieselstein“ eröffnet. Rund 114 Kinder werden dort in sechs Gruppen betreut. Zum Neubau erhielt die Kita auch attraktive und hochwertige Freianlagen.

Im starken Kontrast dazu steht der direkt an das Freigelände der Kita grenzende öffentliche Spielplatz mit seinen in die Jahre gekommenen Angeboten. Das soll sich im kommenden Jahr ändern, wenngleich die Finanzierung in diesen unsicheren Zeiten noch nicht gänzlich geklärt ist.



Das sagt Susanne Sauter vom Amt für Tiefbau und Verkehr der Stadt Kempten, die vergangene Woche interessierte Kitaeltern und Anwohner zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung in den „Kieselstein“ eingeladen hatte. Nach einer Onlinebefragung mit hoher Bürgerbeteiligung, sollte nun eine Entwurfsplanung des Planungsbüros Freiraum aus Obergünzburg vorgestellt und diskutiert werden. Dipl. Ing. Sabine Kreutzer-Frech stellte den rund 20 Anwesenden den Entwurf vor.

„Mehrgenerationen-Spielplatz“ geplant

Entstehen soll ein „Mehrgenerationen- Spielplatz“ mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt. Die bestehenden Sportbereiche – Fußball, Basketball, Volleyball, Tischtennis (Anschaffung neuer Platten) – sollen erhalten bleiben und ggfs. zukünftig um eine Calisthenics-Anlage (Kosten) erweitert werden. Das Gelände, das an Tiefenbacher Straße und Kita angrenzt, soll eingezäunt werden und Fahrradparkplätze erhalten. Eine Verbindung von öffentlichem und Kita-Spielplatz wird es nicht geben. Das Zentrum der Anlage bildet ein Abenteuerhügel. Dort wird es zwei Rutschen, Sandspielflächen, Vogelnestschaukeln, eine barrierefreie Wippe, eine Bobby Car-Strecke und Picknickbereiche mit Sitzquadern geben.

Zustimmung, aber auch Bedenken

Der Planungsentwurf wurde größtenteils positiv von den Anwesenden aufgenommen, es gab allerdings einige Anmerkungen. Anwesende Anwohner berichteten von starker Lärmbelastung und Vermüllung des Areals an der Tiefenbacher Straße und im hinteren Spielplatzbereich. „An den vis á vis liegenden Altglascontainern finden regelmäßig Drogengeschäfte statt“, sagte ein Anwohner. Das Gelände würde zwar gelegentlich von einer Polizeistreife besucht, aber die Situation bleibe für die unmittelbaren Anwohner unbefriedigend, wie zwei Nachbarinnen bestätigen. Diese äußern den Wunsch, es möge dort zukünftig keinen Rückzugsort für Heranwachsende geben. Die Verantwortlichen der Stadt, u.a. Oliver Huber und Veronika Natterer vom Amt für Jugendarbeit, hörten zu, stellten aber klar, dass die Stadt „hier einen anderen Kurs fährt“, vulgo auch weiterhin Jugendlichen öffentliche Rückzugsräume bereitstellen wolle. Die Anwohner wünschten sich, dass zumindest kein Pull-Effekt durch das Anbringen von Überdachungen gesetzt wird.



„Das wird nicht gehen“

Schade finden die Anwohner weiterhin, dass sich auf Drängen des Elternrats der Kita-Spielplatz auf Kosten des öffentlichen Spielplatzes um 156 Quadratmeter ausdehnt. „Das ist notwendig, damit die Kinder freie Flächen zum Laufen haben“, so eine Vertreterin des Elternrats. Ein Anwohner macht den Vorschlag, dass außerhalb der Öffnungszeiten der Kita deren Spielplatz auch für Anwohnerkinder zugänglich gemacht wird. „Das wird aus verschiedenen Gründen nicht gehen“, antwortet ein Mitarbeiter der Kita. Kritisch sehen die Anwohner auch eine mögliche Parkplatzknappheit, wenn der neue Spielplatz zum Magneten für Nichtanwohner wird. „Die Parkplatzsituation hat sich durch den öffentlichen Parkplatz der Kita verbessert, das könnte sich bei einem attraktiven Spielplatz schnell ändern“, befürchtete eine Anwohnerin. Die Vertreter der Stadt versprachen, die angesprochenen Themen mit den Bürgern im Dialog zu lösen.