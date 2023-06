Ein Schweizer Investor will ein Logistikzentrum in Altusried bauen

Von: Sabine Stodal

Auf der Umgehungsstraße aus Richtung Kempten fährt man direkt auf das ehemalige Koesel-Gebäude zu (oberes Bild). Aus diesem könnte ein neues Logistikzentrum entstehen (unteres Bild). © Foto: Stodal/Visualisierung: Swiss Life Asset Managers

Altusried – Nachdem die Druckerei Eberl & Koesel zum 31. Mai 2022 ihren Betrieb eingestellt hatte, stand das Firmengebäude an der Illerschleife in Krugzell leer. Nun möchte die Schweizer Investoren- und Projektentwicklungsgesellschaft Swiss Life Asset Managers das Gelände entwickeln. Die Pläne für den Abriss des Altbestandes und den Neubau eines Logistikzentrums wurden dem Altusrieder Marktgemeinderat vor wenigen Tagen vorgestellt.

Swiss Life Asset Managers mit Hauptsitz in Zürich sind derzeit mit den Eigentümern des Areals, der BB Real Estate GmbH aus Wolfertschwenden, in Kaufverhandlungen. BB Real Estate GmbH mit ihren Geschäftsführern Kevin Breher (Sohn des BreFa-Bauunternehmung-Geschäftsführers Gerhard Breher) und Elias Bodenmüller (Sohn des Immobilienunternehmers Walter Bodenmüller) hatte das Areal im Zuge der Insolvenzabwicklung erworben.

Projektentwickler Alexander Schmid von Swiss Life Asset Managers stellte dem Marktgemeinderat die Pläne seiner Gesellschaft vor: Der alte Gebäudekomplex soll abgerissen werden, an seiner Stelle sollen auf dem 46.000 Quadratmeter großen Gelände drei zusammenhängende Hallen mit einer Gesamtfläche von ca. 27.700 Quadratmetern entstehen. Jene sollen eine Maximallänge von 140 Metern und eine Firsthöhe von 15 bis 21 Metern aufweisen (für die höheren Gebäudehöhen müsste die Gemeinde den Bebauungsplan ändern). Sein Unternehmen setze sich für optisch ansprechendes Bauen ein, so Schmid, denn „ein attraktives Design erhöht die Akzeptanz“, ebenso wie Nachhaltigkeit.

Logistikzentrum in Altusried soll 200 Arbeitsplätze schaffen

So solle bei der Fassadengestaltung und als Tragwerk Holz Verwendung finden, auch eine Fassadenbegrünung, versickerungsfähiges Pflaster, PV-Anlagen und Erdwärmesonde sowie Ladesäulen für E-Fahrzeuge seien angedacht. Durch vertikale Lichtbänder in der Fassade und bodentiefe Fenster soll Tageslicht in die Gebäude fallen und diese, zusammen mit Aufenthaltszonen für den sozialen Austausch der Mitarbeitenden, zu attraktiven Arbeitsplätzen machen.

Nach rund einjähriger Bauzeit würde Swiss Life Asset Managers die Hallen an Logistikfirmen untervermieten. „Wir sind überzeugt davon, dass an dem Standort eine hohe Nachfrage bestehen wird“, so Schmid. Seinen Schätzungen zufolge könnten so zwischen 150 und 200 Arbeitsplätze entstehen. Weitere 5.000 Quadratmeter unbebauter Fläche außerhalb des Bebauungsplanes sollen im Eigentum der BB Real Estate verbleiben. Breher und Bodenmüller versicherten, diese würden einheimischen Firmen als Bauland zum Kauf oder zur Miete zur Verfügung gestellt werden.

Gemeinderatsmitglieder äußern Kritik

Im Anschluss an die Präsentation äußerten sich einige Gemeinderatsmitglieder mit kritischen Anmerkungen. Diese drehten sich um den Nachteil eines Abrisses („schlecht für den CO2-Fußabdruck“), um die Unwägbarkeit der zusätzlichen Lärm- und Schwerlastverkehrsbelastung durch künftige Mieter sowie um die Befürchtung, Altusried könne bei der Gewebesteuer leer ausgehen, sollte ein internationaler Betrieb die Hallen anmieten. Altusrieds 1. Bürgermeister Joachim Konrad erklärte im Gespräch mit den Kreisboten: „Ich glaube, die große Mehrheit im Marktgemeinderat begrüßt so eine Entwicklung.“

Man habe selbst gesehen, dass für das Bestandsgebäude mit seiner überproportional großen Bürofläche „nullkommanull Nachfrage“ bestehe. Ein jahrelanger Leerstand sei noch weniger nachhaltig. Dem sei eine sinnvolle Nutzung und die Schaffung von Arbeitsplätzen vorzuziehen. Im nächsten Schritt müsse die Swiss Life Management gemeinsam mit BB Real Estate eine Bauvoranfrage stellen. „Dann haben wir etwas Konkretes auf dem Tisch. Erst dann können wir entscheiden, ob wir das wollen oder nicht.“