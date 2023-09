Isny erlebt in diesem Sommer einen wahren Storchen-Boom

Von: Lutz Bäucker

Ein Storch hebt ab. Die jungen Störche aus Isny sind schon einmal in die warmen Regionen vorausgeflogen. © Maruszczak

Isny – Klappern gehört zum „Städtle“ – aber so laut, so oft und so auffällig wie in diesem Sommer ist noch nie geklappert worden: 39 Jungstörche haben die 27 Brutpaare über den Dächern der Stadt großgezogen. „Ein sensationeller Rekord!“, freut sich Ulrike Maruszczak, die sich seit Jahren um die schönen großen Vögel kümmert.

Die jungen Störche sind in diesen Spätsommertagen auf dem Weg in den Süden. Die meisten von ihnen werden nur bis Südspanien fliegen, das einstige Storchenparadies Afrika ist out. „In der Estremadura finden sie genug zu fressen, der Weg dorthin ist für die Jungvögel nicht so weit, nicht so anstrengend und gefährlich wie über Gibraltar nach Westafrika“, erklärt Maruszczak das veränderte Verhalten.

Die Isnyer Störche haben Allgäuer Wetterextreme überlebt

Sie ist froh, dass so viele kleine Störche die Wetterextreme im Allgäu überlebt haben. Es gab zur Brut- und Aufzuchtzeit im Frühjahr weder lebensgefährliche Kaltlufteinbrüche noch den gefürchteten Dauerregen. Als sich dann die brüllende Hitze über die schattenlosen Nester legte, war der Nachwuchs schon stabil genug, auch das zu überleben.

Die Altstörche bewährten sich als lebendiger Sonnenschutz. Sie genießen jetzt die spätsommerliche Ruhe nach „einer ziemlich anstrengenden Saison“, so Maruszczak.



Für Isny sind die Tiere längst zu einem Markenzeichen geworden, das auch viele Touristen in die Stadt zieht. Die Verwaltung tut alles, um den Ruf als „schwäbisches Storchenparadies“ zu erhalten und zu stärken: „Wenn wir einen Storchen-Nestbaum fällen müssen, dann ist es selbstverständlich, adäquate Nistplätze anzubieten“, so Bürgermeister Rainer Magenreuter im SWR-Fernsehen.

Die Vögel mit den langen roten Beinen nisten am liebsten auf dem Festplatz und auf markanten Punkten in der Altstadt: Das klappernde Paar auf dem Rathauskamin dürfte längst einer der Stars auf Instagram und Facebook sein. Mehr im „Storchen-Fernsehen“ unter www.isny.tv. Ende Februar werden übrigens die ersten Störche wieder in Isny zurück erwartet.