Jagd im Allgäu: Münchner Experte fordert Strategiewechsel

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Leidenschaftlicher Appell für neue Jagd-Strategie im Allgäu: Philip Bust vom Bayerischen Bauern-Verband in München. © Bäucker

Kempten/Oberallgäu – Die Jagd im Allgäu soll sich ändern. Dafür plädiert Philip Bust vom Bayerischen Bauern-Verband in München und warnt vor den drängenden Herausforderungen des Klimawandels.

G‘standene Mannsbilder mit Schnauzern und in großkarierten Hemden, eine einzige Frau und viele deutliche Worte: die Jahresversammlung der „Arbeitsgemeinschaft der Jagdgenossenschaften“ im Oberallgäu hatte es in sich. Das mutmaßlich gemütliche Beisammensein entwickelte sich zum dringenden Appell, die Jagd in den überwiegend privat bewirtschafteten Allgäuer Wäldern zu überdenken und andere Strategien zu entwickeln. Da blieb manchem der rund 40 Teilnehmer im „Hotel Waldhorn“ das Riesenschnitzel im Halse stecken: Philip Bust, der vom übergeordneten Bayerischen Bauern Verband (BBV) aus München in die Kemptener Provinz entsandte Referent für Jagd und Wildtiermanagement stellte sofort klar, was Sache ist.

„Es gibt nach wie vor zu viel Wildverbiss in den Allgäuer Jagdrevieren, unsere Bestände müssen tragbar werden, allein mit der Jagd nach Trophäen bestehen wir nicht mehr“, sagte der einst im Oberallgäu zum Revierjäger ausgebildete Fachmann. Bust verwies auf die schwindende Akzeptanz seiner Zunft vor allem in den meinungsbildenden bayerischen Großstadtregionen: „Da müssen wir was ändern, sonst wird’s immer schwieriger, die Leute zu überzeugen“.

In ländlichen Gebieten wie im Allgäu sei das deutlich einfacher, hier wüssten die Menschen um die Bedeutung art- und umweltgerechter Bejagung. Das beifällige Gemurmel zwischen Weißbier und Currywurst stoppte der Referent mit der Feststellung: „Wir Pächter und Jäger brauchen neue Strategien, ohne waldorientierte Jagd können wir gegen die drängenden Herausforderungen durch den Klimawandel nicht mehr bestehen!“

Die Jagd im Allgäu ändert sich durch Hitze und Dürre

So haben die seit den Fünfziger Jahren um das Dreifache zugenommenen Hitze-und Dürretage deutliche Spuren in den Wäldern hinterlassen. Das Laub treibt rund einen Monat früher aus, macht die Pirsch aufs Wild schwierig bis unmöglich. Bisher bedeutsame Baumarten wie die Fichte fallen aus und schwächen den Ertrag der Waldbesitzer.

Busts Schlussfolgerung: „Mehr Artenvielfalt und früherer Jagdbeginn.“ Feuer frei also nicht mehr wie bisher erst am 1. Mai, sondern wie in anderen Bundesländern vier Wochen früher. Allerdings plädierte er dafür, die Tiere „weniger zu stressen, Jagdruhezeiten einzulegen, gemeinsam und nicht mehr am Abend zu jagen“. Die prestigeträchtige und emotionsbefrachtete Pirsch Einzelner bringe nichts für den Wald und müsse der Vergangenheit angehören.

Schluss mit den Emotionen beim Jagen

„Dem Rehbock ist es egal, wann er erlegt wird,“ formulierte der Mahner aus München durchaus plakativ. Es sei aber waidgerechter, die Flinte am Morgen auf ihn anzulegen. Bust erteilte dem abends und nachts zu beobachtenden Freizeit-Run auf unsere Wälder eine klare Absage. Außerdem müssten die nach wie vor herrschenden Emotionen, Revieregoismen und gegenseitige Schuldzuweisungen aus dem Thema Jagen endlich herausgenommen werden. „Nur gemeinsam und Revier übergreifend kommen wir weiter!“

„Mäh-Knigge“ beachten

Er bezeichnete den steten Zuwachs an Wildschweinen als „Pulverfass“ und verwies auf den „Mäh-Knigge“ der „Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft: „Damit können Sie als Landwirt, Pächter, Jäger oder Waldbesitzer viele Rehkitze vor dem grausamen Tod retten.“ Immer öfter werden dabei vor der ersten Wiesenmahd Drohnen und hochmoderne Erkennungsbalken eingesetzt.

Diese reagieren auf Wärme bzw. von den im hohen Gras versteckten Kitzen ausgeschiedene Kohlenstoffverbindungen. „Und da gehen – zack! – sofort die Mäh-Messer hoch und die Tiere werden verschont.“ Allerdings kostet solch ein Gerät rund 20.000 Euro – trotz möglicher Fördergelder eine nicht immer realisierbare Tierschutzmaßnahme