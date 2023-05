Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SSV Wildpoldsried

Die Jahreshauptversammlung der Tennisabteilung des SSV Wildpoldsried zeigt, dass der weiße Sport weiterhin beliebt ist. © Panthermedia/justinkendra

Wildpoldsried - Seit mehr als 50 Jahren wird die Tennisabteilung des SSV Wildpoldsried von Harald Kretschmer geführt. Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Abteilungsleiter den Ehrenvorsitzenden des Hauptvereins, Xaver Wankerl, und die jetzige erste Vorständin Tanja Gmeiner begrüßen. An die im letzten Jahr verstorbenen verdienten Tennismitglieder Gundolf Weiß, Anton Fühner und Charly Laux wurde mit einer Schweigeminute gedacht.

Schatzmeisterin Gabi Mögele verwies anschließend darauf, dass trotz aufwendiger Platzsanierungsarbeiten an allen vier Plätzen eine solide finanzielle Basis des Vereins vorhanden ist. Erfreulicherweise blieben die Mitgliederzahlen weitgehend konstant und die zahlreichen Aktivitäten des Vereins spiegelten sich deutlich in den gemeldeten Mannschaften für die Verbandsrunde und in der Jugendarbeit wider. So konnte Sportwart Ralf Klier über vier gemeldete Erwachsenenmannschaften berichten. Der spannende Kampf um den Aufstieg wurde von den Herren 40 knapp verpasst.

Besondere Freude machte erneut die Jugendarbeit, die von Dietmar Schrägle seit Jahren mit viel Engagement geleitet wird. Fast 60 Kinder beteiligten sich in verschiedenen Trainingseinheiten und mit über 50 Kindern beim Kinderfest war die Beliebtheit des weißen Sports deutlich spürbar. Eine Jugendmeisterschaft in den Klassen U12 und U15 bereitete unter dem Motto: „Dabei sein ist alles“ allen Teilnehmern großen Spaß. Neben dem sehr gut besuchten Schleifchenturnier mit anschließendem Sommerfest bildete dann das Schafkopfturnier den Abschluss der Saison.

In diesem Jahr können erneut fünf Mannschaften – darunter die Herren 40 wiederum mit der Spielergemeinschaft Betzigau - gemeldet werden und mit den drei Oberschiedsrichtern, Ralf Klier, Dietmar Kretschmer und Dietmar Schrägle, ist der Tennisverein Wildpoldsried für die neue Saison bestens gerüstet.