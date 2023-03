Jahresversammlung der FFW Muthmannshofen

Bei der Ehrung v. l.: Zweite Bürgermeisterin Dr. Eva. Wirthensohn, Michaela Geist-Haggenmüller (30 Jahre), Markus Berger (Kommandant), Robert Groß (25 Jahre), Günter Lichtblau (stellvertretender Kommandant), Jürgen Steinle (25 Jahre und Vorstand) Armin Wiedemann (stellvertretender Vorstand), Andre` Wiedemann (25 Jahre) und Kreisbrandmeister Matthias Hauser. © Lichtblau

Muthmannshofen – Zur Jahresversammlung 2023 durfte Vorstand Jürgen Steinle im Dorfgemeinschaftshaus viele Gäste, fördernde Mitglieder sowie aktive Feuerwehrkameraden und Kameradinnen, unter Führung von Kommandant Markus Berger, begrüßen.

Nach Bekanntgabe der Tagesordnung durch Steinle wurde durch eine Schweigeminute an den verstorbenen, ehemaligen Feuerwehrkameraden Adolf Groß gedacht. Anschließend verlas Schriftführer Erich Schmuck das Protokoll des Jahres 2022 und Kassier Alexander Wiedemann trug den Kassenbericht vor. Zudem nahm Kassenprüfer Thomas Hummel die Entlastung der gesamten Vorstandschaft vor. Beim Tätigkeitsbericht des Kommandanten konnte Markus Berger, mit Bildern von stellvertretendem Kommandant Günter Lichtblau unterlegt, trotz pandemiebedingter Ruhephase Anfang des Jahres 2022 von zahlreichen Übungen und Ausbildungen, aber auch von zwei Einsätzen sowie weiteren Aktivitäten berichten. Besonders herauszustellen war die „Lange Nacht der Feuerwehr“ im September sowie der Betrieb einer Brandübungsanlage der NetzeBW im Oktober.

FFW Muthmannshofen: Insgesamt 1.471 Stunden geleistet

Jugendwart Armin Wiedemann konnte über einer Jugendakquise im Mai informieren. Hierbei wurden drei Neuzugänge gewonnen. Insgesamt wurden 1.471 Stunden von allen Aktiven im Jahr 2022 geleistet. In ihren Grußworten dankte Zweite Bürgermeisterin Dr. Eva Wirthensohn zunächst der gesamten Feuerwehr mit Vorstandschaft und Führungskräften für die Bereitschaft zu den zahlreichen Übungen, Schulungen und Aktivitäten. Sie war erstaunt, was diese kleine Wehr alles leiste. Es brauche hierfür konstanten Fleiß und Ehrgeiz für die vielen Tätigkeiten in der Feuerwehr.

Kreisbrandmeister Matthias Hauser bedankte sich in seinem Grußwort ebenfalls für die geleistete Arbeit der Feuerwehr Muthmannshofen. Auch er war als neuer Kreisbrandmeister im nördlichen Landkreis Oberallgäu überrascht, was in Muthmannshofen bewegt wird. Hervorzuheben sei die wiederkehrende Betreuung der für die Atemschutzgeräteträger des Marktes Altusried bereitgestellten Brandübungsanlage der NetzeBW im Herbst vergangenen Jahres, bei der er sich selbst an einem Abend die Rahmenbedingungen und Durchführung zeigen lies. Hier schließe sich die Lücke zwischen Theorie und Praxis durch die Übung mit echtem Feuer.

Jahresversammlung FFW Muthmannshofen: Mitglieder wurden geehrt

Nach den Grußworten nahmen Zweite Bürgermeisterin Dr. Eva Wirthensohn, Kreisbrandmeister Matthias Hauser sowie Vorstand und Führung der Feuerwehr Muthmannshofen Ehrungen vor. Robert Groß, Andre` Wiedemann sowie Vorstand Jürgen Steinle wurden für 25 Jahre aktiven Dienst mit dem staatlichen Ehrenkreuz des Freistaates Bayern in Silber und mit dem Ehrentaler des Marktes Altusried in Bronze ausgezeichnet. Jürgen Steinle wurde zudem zum Oberlöschmeister ernannt. Michaela Geist-Haggenmüller wurde für 30 Jahre aktive Dienstzeit, hiervon 17 Jahre bei der Feuerwehr Wirlings, geehrt. Verabschiedet wurde Wolfgang Mehre nach 23 Jahren als aktives Mitglied. Alle erhielten aus den Händen der Vorstandschaft einen Präsentkorb. Im Anschluss wurden Nadine Engelmann, Sabrina Engelmann, Leonie Lichtblau sowie Simon Schönmetzler mit einer Urkunde und einem Dienstgradabzeichen zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann ernannt.

Kommandant Markus Berger gab beim vorletzten Tagesordnungspunkt den Übungsplan für 2023 bekannt und verwies bereits zu Anfang des Jahres auf zahlreiche Übungen und Aktivitäten. Derzeit sind bei der Feuerwehr Muthmannshofen 29 aktive Feuerwehrler, davon vier weibliche. Darunter befinden sich drei Jugendfeuerwehrler, sechs Gruppenführer, 13 Atemschutzgeräteträger, fünf Maschinisten und acht Feuerwehrsanitäter beziehungsweise Feuerwehrsanitäterinnen.

2022 wurden sechs Geburtenpakete übergeben

Unter dem letzten Tagesordnungspunkt hob stellvertretender Kommandant Günter Lichtblau die Übergabe von sechs Geburtenpakete im Jahr 2022 an junge Familien aus Muthmannshofen, welche nun bereits zum 15. Mal erfolgte, heraus. Er gab bekannt, dass im Jahr 2023 die Alarmierung neu aufgestellt werden soll. Zum einen mit Beginn der digitalen Melder-Alarmierung, zum anderen mit einer Zusatzalarmierung mittels internetbasierter App. Zudem steht in 2023 die Besichtigung der Feuerwehr durch die Kreisbrandinspektion Oberallgäu, die alle drei Jahre erfolgt, an.

Günter Lichtblau dankte den Feuerwehrsanitätern und Feuerwehrsanitäterinnen, den Atemschutzgeräteträgern sowie der Maschinistengruppe für deren stetige Bereitschaft und Weiterbildung. Er dankte weiter allen Aktiven mit Partnern und Familien für die Teilnahme und Mithilfe bei allen Aktivitäten und Übungen, insbesondere bei der „Langen Nacht der Feuerwehr“, den Jugendwarten Armin und Alexander Wiedemann für deren Heranführung des Nachwuchses an den Feuerwehrdienst, Funkbeauftragtem Erich Schmuck, Atemschutzbeauftragtem Jürgen Steinle, Gerätewart Hubert Koneberg, der Atemschutzwerkstatt der Feuerwehr Altusried, der gesamten Vorstandschaft mit Vorstand Jürgen Steinle und stellvertretendem Vorstand Armin Wiedemann, allen Gruppenführern und nicht zuletzt Kommandant Markus Berger, der nun im vierten Jahr die Feuerwehr Muthmannshofen führt.

Dank an Unterstützer

Erster Vorstand Jürgen Steinle schloss sich den Worten an und sprach abschließend noch den Dank an die Gemeinde Altusried, den fördernden Mitgliedern für deren Unterstützung und Zuwendungen, beiden Kommandanten samt Vorstandschaft für deren Arbeit und Verantwortung sowie der Wirtsfamilie Traut für deren hervorragende Bewirtung aus. Er beendete die Versammlung traditionell mit den Worten „Gott zum Ehr dem nächsten zur Wehr“.

es/gl