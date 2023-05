Jakob Thalmeier und Niklas Bickel auf dem Podest 

Jugendringer des SV 29 Kempten erfolgreich

Kempten - Zwei Podestplätze konnten die Jugendringer des SV 29 Kempten beim 17. Adolf-Koch-Gedächtnisturnier in Nattheim erzielen. Gekämpft wurde in den Altersklassen A- bis E-Jugend im freien Stil. Welchen Stellenwert das Turnier besitzt, zeigt die Entfernung der teilnehmenden Vereine. Mit einer großen Anzahl von Athleten nahmen unter anderem der KSV Krefeld sowie der österreichische AC Hörbranz teil.

In der E-Jugend bis 31 kg überraschte Niklas Bickel mit dem ersten Platz. Er setzte sich mit zwei Schultersiegen souverän gegen Puca (Krefeld) und Ponomartschuk (Ebersbach) durch.

Bis 34 kg unterlag Jakob Thalmeier im ersten Kampf beim Stand von 10:8 auf Schulter, mit einem Sieg in der nächsten Runde holte er aber noch Silber.

Zweimal Platz vier für Nachwuchsringer des SV 29 Kempten

Bei der D-Jugend trat Stepan Bilokopytyi (43 kg) in einem nordischen Turnier (Jeder gegen jeden) an. Zwei Siege und zwei Niederlagen brachten ihn in der Endabrechnung auf Rang vier. Bilal Yücel (32 kg) schied nach zwei Niederlagen vorzeitig aus (Platz acht).

Sein Bruder Kerem Yücel kämpfte sich mit nach einer unnötigen Auftaktniederlage zurück ins Turnier. Mit einem Schultersieg und einem 8:6 Punktsieg erreichte er das kleine Finale. Hier unterlag er Vogel (Westendorf) und landete auf dem achtbaren vierten Platz in dieser gut besetzten Gewichtsklasse. eau

