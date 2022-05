Rüschenbaum und Wettstreit: Zwei Highlights in der Jazzfrühlingswoche

Von: Jürgen Kus

Ein Jazz-Urgestein: der Schlagzeuger Harald Rüschenbaum mit seiner ebenbürtigen Band im TheaterOben. © Tröger

Kempten – Zwei mitreißende Abende erlebten die Besucher des Jazzfrühlings am Dienstag bei Harald Rüschenbaum und Mittwoch beim Bandwettbewerb

Così fan tutte, so machen es alle! Genauer gesagt, viele verdiente und berühmt gewordene Jazzmusiker, die älter werden, sich aber nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern immer wieder mit neuen, jungen Musikern ihre Musik ebenso jung und frisch erhalten. Harald Rüschenbaum ist so ein Jazzmusiker, der seit 1982 die deutsche Jazzwelt mitgeprägt hat, wie nur wenige andere. Zugegeben, so jung waren seine Mitmusiker am Dienstagabend im oberen Saal des Stadttheaters auch nicht mehr, zumindest nicht mehr jung an musikalischer Erfahrung, denn alle stehen mit beiden Beinen fest in der Welt der Berufsmusik.

Einen schönen Einblick vom Konzert geben auch die Bilder:

Entsprechend ausgefeilt war das, was sie spielten. Vor allem in der ersten Hälfte des Konzerts holte jeder der Musiker aus seinem Instrument das Beste heraus, was für einen fein strukturierten, abwechslungsreichen und immer spannenden Ensembleklang nötig war. Was seine unterhaltsamen Ansagen betrifft, und auch musikalisch, behielt Harald Rüschenbaum immer alle Fäden in der Hand, die manchmal so fein waren, dass eine fallende Nadel lauter gewesen wäre, als seine Besen auf der Snare Drum. Ungewöhnlich, aber äußerst gut harmonierend zu jeder Kombination mit den anderen Instrumenten waren die Synthiesounds von Philipp Weiß, der ungemein geschmackvoll seine Linien auf dem kleinen Minimoog beisteuerte.

Jazzfrühling-Wettbewerb 2022



Am Mittwochabend fand nach zwei Jahren Zwangspause wieder der Bandwettbewerb statt, der traditionell innerhalb des Jazzfrühlings vom Bayerischen Jazzverband ausgerichtet wird, diesmal im großen Saal des Stadttheaters.

Als Siegerpreis winkte der besten Band wie auch in früheren Jahren eine organisierte Konzerttournee durch bayerische Jazzclubs. Für den zweiten, dritten und vierten Platz gab es Geldpreise, wobei zum ersten Mal auch der Kleinkunstverein Klecks, der ja Veranstalter des Jazzfrühlings ist, einen solchen auslobte. Dies bedeutete, dass erstmals keine der Bands leer ausging, was bewusst so gewollt sei, wie Magnus Dauner als Vertreter des Bayerischen Jazzverbands ausführte, da Musik kein Wettstreit gegeneinander, sondern ein Spielen miteinander sein solle.

Bandwettbewerb beim Jazzfrühling: So heißt die Siegerband 2022

An diesem Abend kürte die Jury, bestehend aus Musikern, der Kulturbeauftragten des Kemptener Stadtrats und einem Radiosprecher die Band Nico Theo zum Sieger. Der junge Bandleader Nico Theodossiadis hatte an Alt- und Sopransaxofon mit seinen vier Bandkollegen einen spannenden, zwanzigminütigen Mix aus Fusion, Weltmusik und Jazz serviert.

Sicher ebenso preiswürdig waren zwei der anderen Bands, die Moritz Renner Group, mit ihrem klassisch orientierten druckvollen Quintettsound und das perfekt eine zeitgemäße Triosprache zelebrierende Nils-Kugelmann-Trio. Der vierte Platz wurde zurecht Anna Emmersberger EXP zugesprochen, deren interessante Sprech- und Gesangsexperimente ein wenig unausgegoren und technisch noch nicht ausgereift wirkten.

Der Jazzfrühling dauert noch bis Sonntag, es gibt noch viele Konzerte, wer hören möchte, wie aktueller und zukünftiger amerikanischer Jazz klingt, dem sei Theo Croker am Samstagabend im Stadttheater wärmstens empfohlen.

