Magische Momente

Jazzfrühling Kempten 2022: Furioser Start mit Avishai Cohen

Von: Jürgen Kus

Das Highlight vom Eröffnungstag: Avishai Cohen gilt als erfolgreichster Jazz-Export Israels. Er spielte im Stadttheater. © Karl Jena

Kempten – Ein Wochenende mit hinreißenden Konzerten gab es zum Auftakt des Kemptener Jazzfrühlings 2022. Den Start machte Avishai Cohen im vollbesetzten Stadttheater.

Art Blakey hat einmal auf die Frage, was Jazz sei, geantwortet, „Drei Dinge: Rhythmus, Rhythmus, Rhythmus.“ Avishai Cohen, der israelische Bassist, Komponist, Sänger und Bandleader und seine beiden Mitstreitenden Elchin Shirinov am Klavier und Roni Kaspi am Schlagzeug haben dies meisterhaft verinnerlicht. In einem hinreißenden Eröffnungskonzert am Samstagabend im vollbesetzten Stadttheater konnte man sich davon überzeugen. Ab Mittag des Eröffnungstags hatten bereits verschiedene Bands die Innenstadt mit Musik erfüllt.

Die ersten Stücke des Avishai Cohen Trios waren beim flüchtigen Hinhören geprägt von einem modernen und eleganten Trio-Ton, der vermeintlich ohne Ecken und Kanten daherkam. Im Anschluss an die Einführungsworte von Andreas Schütz und Josef Ego vom Kleinkunstverein Klecks und Manfred Hegedüs von der Sparkasse Allgäu als Hauptsponsor konnte sich jede und jeder im vollbesetzten Stadttheater sofort darauf einlassen.

Avishai Cohen mit zwei neuen Talenten

Erst beim dritten oder vierten Stück merkte man, dass der Rhythmus meist gegen den Strich gebürstet war. Mit der Swingtradition amerikanischer Jazzgeschichte hatte das nicht mehr viel zu tun, obwohl Avishai Cohen lange Jahre in den USA gelebt und dort auch sein Jazzhandwerk gelernt hatte. Unter anderem spielte er sieben Jahre in der Band des Jazzgotts Chick Corea.



Die erst 21-jährige Roni Kaspi am Schlagzeug kommt ebenfalls aus Israel und hat erst letztes Jahr ein Studium am renommierten Berklee College of Music beendet. Ihre Art zu spielen, war nicht nur eine Ohren-, sondern auch eine Augenweide. Auf einem sehr hoch eingestellten Sitz fast im Stehen wirbelte sie mit wild fliegendem Haar über ihre Becken und Trommeln, als wäre sie mit ihrem Schlagzeug verwachsen.

Der dritte im Bunde, Elchin Shirinov aus Aserbeidschan, spielte unermüdlich und äußerst vielseitig moderne Klavierlinien, wie sie Keith Jarrett, Esbjörn Svensson oder Brad Mehldau auch gespielt hätten. Letzterer sagt von ihm: „Elchin hat einen feinen Sinn für die richtige Orchestrierung im Trio. Er spielt nie überflüssiges Material, das der Bass bereits spielt. Das macht seinen Trioklang so transparent.“

Magische Momente

Der Zauber des Konzerts bestand darin, dass kein Stück eine Variation des vorherigen war, sondern ständig neue musikalische Facetten zum bereits Gehörten hinzukamen. Im ausführlichen Zugabenteil sang dann Cohen sogar zwei Lieder und begleitete sich nur mit seinem Bass. Josef Ego, einer der Programmmacher des Klecks, lag gar nicht falsch, als er von „magischen Momenten beim Konzert“ berichtete.