Jetzt anmelden zum Hochgrat-Berglauf

Von: Susanne Lüderitz

Der Sieger beim Hochgratberglauf 2022 Luca Hilbert beim Schlussanstieg. © TSV Oberstaufen

Oberstaufen - Am Sonntag, 3. September 2023 um 10.30 Uhr startet der TSV 1862 Oberstaufen e.V. den traditionellen Hochgrat-Berglauf bei Oberstaufen zu seiner 44. Auflage. Das Rennen wird als Schwäbische Berglaufmeisterschaft des Bezirks Schwaben im Bayerischen Leichtathletikverband gewertet.

Auf der 6.040 Meter langen Strecke mit einer Höhendifferenz von 850 m zum höchsten Gipfel der Allgäuer Nagelfluhkette liegt der Streckenrekord aus dem Jahr 2002 vom mehrmaligen Berglauf-Weltmeister Jonathan Wyatt (Neuseeland) immer noch bei fantastischen 29:37 Minuten und bei den Damen bei 37:56 Minuten, aufgestellt im Jahr 1982 von der ehemaligen deutschen Skilangläufein Susi Riermeier.

Hochgrat-Berglauf 2023: Veranstalter erwarten Spitzenzeiten

Nachdem erst in den letzten Tagen ein Großteil des Schotterweges erneuert wurde, rechnen die Veranstalter diesmal mit sehr guten Zeiten, die nahe an die Streckenrekorde heranreichen könnten.

Im Jahr 2022 setzte sich bei den Damen in einer Zeit von 41:45 Minuten die gebürtige Kenianerin Naum Jepchirchir (LAC Esslingen) vor Felicitas Deutschkämer (endless local runing team) mit 38:12 Minuten durch. Bei den Herren siegte in einer herausragenden Zeit von 34:40 Minuten Luca Hilbert (SV Oberreute) vor Simon Pulver (Allgäu Outlet Raceteam) in 38:12 Minuten.

Der veranstaltendte TSV 1862 Oberstaufen e.V. freut sich auf ein ansprechendes Teilnehmerfeld auf der Originalstrecke, auf welcher schon Deutsche und Bayerische Berglaufmeisterschaften stattfanden. Der Lauf ist für ambitionierte Bergläufer genauso geeignet, wie für gut trainierte Breitensportler.

Als Rahmenveranstaltung findet auch ein Hochgrat-Kinder-Berglauf vom Staufner Haus zur Bergstation statt, wo wieder alle ambitionierten Nachwuchsbergläufer und -läuferinnen ihr Können zeigen.

Die Anmeldung ist freigeschaltet, die Gebühr in der Voranmeldung günstiger. Für die ersten 140 Voranmelder des Hochgratberglaufes gibt es Gutscheine als Zugabe.

Weitere Informationen auf www.hochgratlauf.de