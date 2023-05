Jubiläum lockt rund 100 „Vespa-Roller“ nach Isny

Von: Lutz Bäucker

Que bello! Mehrere 100 Zuschauer konnten sich nicht sattsehen an den zeitlos schönen Rollern aus Italien. © Bäucker

Isny – Für Umweltaktivisten und Störche war es ein schwieriger Tag. Für Liebhaber italienischen Designs und italienischer Ingenieurskunst dagegen ein Festtag. Zum zehnjährigen Bestehen des „Pazzo Pirates Clubs“ ließen es Vespa-Fahrerinnen und -Fahrer aus ganz Süddeutschland ordentlich knattern und qualmen. Hunderte von Zuschauern standen Spalier und huldigten den Kult-Rollern aus bella Italia.

Die mutmaßlich älteste „Wespe“ brachte Marcel Huber aus Bad Waldsee an den Start: sein original lackiertes Modell „Faro Basso“ Baujahr 1955 wurde bestimmt tausendmal fotografiert. Besonderes Merkmal: der Frontscheinwerfer sitzt unten („basso“) auf dem Vorderrad. Bei späteren Vespassitzt das Licht oben über dem Lenker. Feinheiten, die die Zuschauer, Bewunderer und Vespa-Jünger mit der Zunge schnalzen ließen.

Von zeitgenössischem Rock and Roll untermalt flogen Anekdoten, Schmonzetten und Tipps zwischen den „Vespisti“ hin und her, bei Cappuccino und Espresso schienen Siena oder Pisa ein paar Stunden lang im Allgäu zu liegen. „Ich hab immer ein paar Ersatz-Bowdenzüge dabei“, verriet ein bärtiger Rollerpilot. „Und vergiss net des Kännle Öl!“, riet ein anderer. Seit Anfang der 50er-Jahre entwickelte sich der zeitlos schöne Roller in Deutschland zum Kultgefährt.

Rund 100 Vespa-Roller in Isny

Günstig und ziemlich flott (bis zu 100 Kilometer pro Stunde) konnte man damit dem tristen Nachkriegsgrau mit italienischer Leichtigkeit auf- und davonfahren. Zeitweise war die Vespa sogar „made in Germany“: Sie wurde in Augsburg zusammengeschraubt. Inzwischen gibt‘s auch „E-Vespas“, die kaum noch knattern und keine weißen Qualmwolken mehr in die Luft stoßen. „Nicht unsere Vespa!“, sagen die echten Vespafahrer zu dieser Entwicklung.

In Isny gaben sie deutliche Rauchzeichen und nebelten die enge Espantorstraße ordentlich ein. Dann brachte der Schwarm der rund 100 „Wespen“ durch langanhaltendes Knattern die Störche auf dem Rathausdach zum Abflug. Und schließlich surrten sie von Beifall umrauscht über den Marktplatz hinaus ins ungemütliche Maien-Grau. Italia wurde wieder zu Isny. Gott sei dank hing der Geruch der Vespas noch länger in der kalten Luft…