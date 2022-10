Junge Köpfe aus Kempten liefern Antworten für Morgen

Von: Dominik Baum

Teilen

(v.l.n.r.) In der utopischen Welt der vier Freundinnen Carla, Fides, Flora und Katharina gibt es Streitschlichter, die Kriege verhindern, altes Plastik, das sich in sauberes Wasser verwandelt und Teleporter, die Straßen überflüssig machen. © Dominik Baumk

Im Rahmen des Projekts „Junges Utopia – eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft“ stellten die über 90 Kinder und Jugendliche teilweise erstaunliche Antworten auf die Probleme der Gegenwart vor.

Wie schon im vergangenen Jahr hat das Jugendbeteiligungsprojekt „Junges Utopia – eine kreative Werkstatt für unsere Zukunft“ Ideen von Kindern und Jugendlichen für eine nachhaltige, gerechte und wünschenswerte Zukunft gesammelt. Konkrete Fragestellung in 2022: „Wer wollen wir (nicht) gewesen sein?“ Die Antworten darauf gab es bei einer Vernissage in der Kunstfabrik Kempten. In sogenannten Zukunftswerkstätten haben sich Jugendliche im Alter von elf bis 16 Jahren während der Ferienzeit Gedanken über ihre Zukunft gemacht

Zukunftsvisionen von 90 Jugendlichen

Darüber hinaus wurde von den Initiatoren – der Kunstschule Kempten und dem Verein Tuteka – das neue Schulklassen-Format „Junges Utopia Future Week“ etabliert. Dadurch konnten weitere Jugendliche aus der Kemptener Mittelschule bei der Hofmühle und der Mittelschule Waltenhofen erreicht werden. Insgesamt beschäftigten sich im Rahmen des Beteiligungsprojekts 90 Jugendliche mit ihrer Zukunft. Aufbauend auf das Projektjahr 2021 waren die Themenschwerpunkte Produktion, Konsum und Müll sowie Wohnen, Leben und Fortbewegen. In den Zukunftswerkstätten haben die Jugendlichen drei Phasen durchlaufen: die Kritik-, die Utopie- und die Realisationsphase. Entsprechend dazu wurden auch die Projektergebnisse, verteilt auf drei verschiedene Räume, ausgestellt.

Die Kinder und Jugendlichen waren sichtlich aufgeregt, konnten es kaum erwarten, den anwesenden Gästen – darunter einige Stadträte – endlich ihre Kunst präsentieren zu dürfen. „Meine Damen und Herren, wir wollen Sie alle hineinbitten“, ruft die 12-jährige Flora. Die Vernissage war eröffnet. Im „Kritikphase“-Raum haben die jungen Zukunftskünstler – wie die Initiatoren die Projektteilnehmer nennen – zusammengetragen, was sie eher weniger gut finden.

Was die Jugend stört

„Autos verbrauchen zu viel Platz“, „Keine Wertschätzung ehrenamtlicher Helfer“, „Diskriminierung aufgrund von Äußerlichkeiten“ ist etwa auf Plakaten zu lesen. Parallel dazu werden die Befürchtungen, Probleme und Hindernisse, die die Jugendlichen wahrnehmen, im Audioformat ausgespielt: Sätze wie „Alles ist viel zu teuer“, „Zu viel Intransparenz in den Produktionsketten“ und „Ich finde es scheiße, dass so viel Krieg auf der Welt ist“, sind zu hören.

Raum für Utopien

Während der Utopiephase war es den Kindern und Jugendlichen ausdrücklich erlaubt, um die Ecke zu denken und Welten zu schaffen, die so vermutlich nie existieren werden. Eine dieser utopischen Welten haben die Freundinnen Emma (13) und Emma (13) erschaffen. Die beiden haben nicht nur den gleichen Namen und das gleiche Alter, sondern haben auch beide mit Begeisterung an der Zukunftswerkstatt teilgenommen und – passend zu ihren Namen – einen utopischen Tante-Emma-Laden erschaffen. „In unserer Utopie gibt es einen fliegenden Teppich, der eingeschränkten Menschen beim Tragen hilft“, sagt Emma. Ihre Freundin deutet auf die Milch- und Fleischtheke und ergänzt: „Wir wollten mehr Transparenz bei unseren Produkten schaffen, deshalb gibt es Live-Kameras, die übertragen, wie die Tiere leben und wie die Lieferketten sind.“ Weitere Ideen sind ein Kompostiersortiergerät, das prüft, ob abgelaufene Lebensmittel noch genießbar sind, eine Alt-neu-Waschmaschine, die der Verschwendung von Kleidung entgegenwirken soll und eine Sprayerwand, die illegalem Sprayen vorbeugt.

Plastik in sauberes Wasser verwandeln, ein Streitschlichter verhindert Kriege und fliegende, von Menschen bewohnte Inseln schaffen auf der Erde mehr Platz für Tiere und Pflanzen. „In unserer Utopie gibt es auch einen Teleporter, damit es keine Straßen mehr braucht“, sagt Flora. „Und unsere Waffentaube nimmt alle Waffen weg“, ergänzt Carla, die anschließend auf die „Glitzerrakete“ deutet. „Die ist sehr schnell und stößt kein CO2 aus, sondern Glitzer, das zu Bäumen wird.“

Zurück in die Realität

Im „Realisationsphase“-Raum wird es dann wieder etwas ernster. Konkrete kurz-, mittel- und langfristige Forderungen der Jugendlichen sind zu lesen, beispielsweise die Abschaffung der Massentierhaltung, die Aufklärung in Schulen über den Klimawandel, der Ausbau regenerativer Energien, begrünte Busse und selbstversorgende Wohnviertel. Auch die Besucher der Vernissage beteiligen sich, schreiben auf ein Plakat Sätze wie „SUVs ins Museum“ oder „Mehr Bäume in die Stadt“. Doch die jungen Zukunftskünstler fordern nicht nur von anderen, sondern reflektieren auch ihr eigenes Handeln. „Ich fahre häufiger Fahrrad und Bus, kaufe Bioprodukte und gehe in Recyclingläden“, sagt Emma. Auch ihre gleichnamige Freundin hat die Zukunftswerkstatt zum Nachdenken gebracht. „Ich gehe bewusster mit den Dingen um.“ Der 13-jährige Alander fährt inzwischen mehr Fahrrad als Bus, „obwohl Bus auch schon gut ist“. Ebenfalls verändert hat sich der Fleischkonsum in seiner Familie. „Wir kaufen nur noch Fleisch beim Hof nebenan. Dann wissen wir, woher das Fleisch kommt“, sagt er und freut sich, dass durch die Ausstellung „unsere Ideen wahrgenommen werden“