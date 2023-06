Karate-DM: Jonah Grillinger wird Fünfter

Stark gekämpft

Kempten/Erfurt – Super Kämpfe zeigte Jonah Grillinger vom 1. Kemptener Karate Dojo im TV Kempten am vergangenen Samstag bei der Deutschen Schüler-Meisterschaft in Erfurt. Am Ende verpasste er das Podest nur knapp und wurde starker Fünfter.

Der 12-Jährige trat im Kumite (Freikampf) in der Kategorie U14/-45 Kilogramm an und gewann seine ersten beiden Kämpfe. Im Viertelfinale traf er auf den späteren Deutschen Meister, den Thüringer Jonas Ehrenberg, dem er sich knapp mit 3:4 geschlagen geben musste.

In der Trostrunde schlug er seinen ersten Gegner klar mit 6:0 und lieferte sich anschließend im Kampf um Platz drei ein enges Duell mit dem Erfurter Florian Braunroth, dem er nach einem 0:0 nach regulärer Kampfzeit schließlich im Kampfrichterentscheid unterlag. So stand am Ende des Tages der starke fünfte Platz für den Kemptener Karateka.