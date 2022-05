Esther Kinsky liest aus ihrem preisgekrönten Roman „Rombo“

Von: Christine Reder

Esther Kinsky bei der Lesung aus ihrem neuen Roman „Rombo“ im TheaterOben. © Reder

Kempten – Die vielfach ausgezeichnete Schriftstellerin Esther Kinsky konnte pandemiebedingt erst jetzt öffentlich aus „Kalkstein“ lesen, Bestandteil ihres neuen Romans „Rombo“.

Zwei schwere Erdbeben erschütterten am 6. Mai 1976 kurz hintereinander die italienische Region Friaul-Julisch Venetien im nordöstlichen Italien. Hunderte von Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben, Zehntausende verloren ihr Zuhause. Aus den Gesteinsverwerfungen entstanden neue Landschaften mit sanften Hügeln, Mooren, Wiesen und neuem Leben. Doch welche Spuren hinterließ die Naturkatastrophe bei den überlebenden Einwohnern, deren Lebensgrundlage plötzlich zerstört war und die nun mit ihrem völlig veränderten Leben klarkommen mussten? „Eine Narbe ist geblieben, wie von einer Wunde. Es gibt ein Vorher und ein Nachher“, beschreibt Kinsky die veränderte Situation. In „Rombo“ – das italienische umgangssprachliche Wort für Donnergrollen – berichten fragmentarisch sieben fiktive Männer und Frauen aus einem abgelegenen Bergdorf im Friaul von ihren persönlichen Erinnerungen und Traumen, die die Erdbeben bei ihnen hinterlassen haben. Vielschichtige, tiefe Spuren, die ihr Leben bis heute prägen. So haben die einzelnen Protagonisten ganz unterschiedliche Eindrücke wahrgenommen, die sich im Perspektivenwechsel von der allgemeinen hin zur persönlichen Erinnerung widerspiegeln, wie etwa „Ich wollte kein Holz holen gehen“, erinnerte sich Toni; oder Olga erzählt: „Der Kuckuck hat gerufen, pausenlos, schon am Morgen.“ Es entstehen sehr persönliche Erinnerungserzählungen, die ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.



Vergangenen Samstag stellte die vielfach ausgezeichnete Autorin und Übersetzerin Esther Kinsky ihren neuen, preisgekrönten Roman „Rombo“ im TheaterOben vor. Die 1956 in Engelskirchen geborene Schriftstellerin studierte Slawisch und Anglistik in Bonn und Toronto. Neben literarischen Übersetzungen aus dem Polnischen, Englischen und Russischen, schreibt sie Prosa- und Lyrik-Texte. Sie wurde mit zahlreichen Preisen sowohl für ihre Übersetzungen, als auch für ihre schriftstellerische Arbeit ausgezeichnet. Unter anderem gewann sie den im Jahr 2020 erstmals vergebenen W.-G.-Sebald-Literaturpreis „Erinnerung und Gedächtnis“ zum Thema Natur und Zerstörung für ihren Text „Kalkstein“, der Bestandteil ihres neuen Romans „Rombo“ ist. Unter 900 Einsendungen ging der Preis an Esther Kinksy.



Dieses Stück Prosa ist kein Wohlfühlroman. Die anspruchsvollen Texte beschäftigen sich mit Erinnerung und Gedächtnis. Eine gemeinsame Erfahrung, die zu sehr individuellen, persönlichen Erinnerungen und berührenden Erzählungen führt. Eine Erzählstimme ohne Person nimmt in den ersten beiden Kapiteln die Leser mit auf einen Spaziergang durch die veränderte und sich erholende Landschaft mit ihren noch sichtbaren Zerstörungen nach den beiden gewaltigen Erdbeben. Im dritten Kapitel „6. Mai“ ändert sich die Erzählperspektive: Sieben Männer und Frauen berichten 25 Jahre später von ihren individuellen Erinnerungen an diese Naturkatastrophe. Verschiedene Zeitperspektiven spannen den Bogen von damals in die heutige Zeit. Es entstehen Erinnerungsfragmente, losgelöst von der Beschreibung der Naturkatastrophe hin zum eigenen persönlichen traumatischen Erlebnis. Die Erzählungen verdeutlichen die unterschiedliche Wahrnehmung und Erinnerung, verbunden mit Gefühlen und seelischen Verletzungen. So sind nicht nur die sichtbaren, materiellen Fragmente übrig geblieben. Es sei „ein Zeichen gegen das Vergessen“, erklärte die Schriftstellerin. Es gehe um die Sprache und um damit Dinge zu benennen, betonte Kinsky. Es sei für sie unheimlich faszinierend zu sehen, dass Gehirnbeschreibungen die gleiche Terminologie haben wie Gesteinsbeschreibungen.



Im Anschluss an die Lesung fand noch eine kleine Fragerunde statt. Auf Nachfrage des Jurymitglieds und zweiten Vorsitzenden der W.-G.-Sebald Gesellschaft Kay Wolfinger nach der Entstehung ihrer Texte, erzählte die Autorin, sie fange nicht einfach an, einen Roman zu schreiben. Es gebe immer vorher einen Anstoß, wie z.B. bei „Rombo“ die Einladung zu einem 15minütigem Vortrag zum Thema Erdbeben. In ihrer Schreibweise nutze sie keine geschlossenen narrativen Strukturen, erklärte die Autorin. Durch verschiedene kurze Texte entsünden Zusammenhänge. Die Personen in ihren Erzählungen entstünden durch „Zuhören“. „Ich höre gerne zu und rede gerne mit Menschen.“ Sie schöpfe aus den Menschen, denen sie begegne. Ohne Menschen entstehe kein Text, sagt Kinsky.



„Hätte der aus Wertach stammende, im Jahr 2001 verstorbene Schriftsteller W.G. Sebald sich eine Preisträgerin aussuchen können, wäre es Esther Kinsky gewesen“, war sich Prof. Dr. Ricardo Felberbaum, Vorsitzender der Deutschen W.-G.-Sebald Gesellschaft e.V., sicher.

