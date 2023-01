Keine Böller-Angriffe in Kempten

Von: Tizian Pöhlmann

Teilen

Im bundesweiten Vergleich verlief die Silvesternacht in Kempten ruhig. (Symbolfoto) © Panthermedia/InfinitumProdux

Im bundesweiten Vergleich verlief die Silvesternacht in Kempten ruhig.

An Silvester gab es einige Angriffe auf Einsatzkräfte. Rettungskräfte und Polizeibeamte wurden mit Pyrotechnik beschossen, Flaschen beworfen. Auch gegen Landfriedensbruch und Brandstiftung ermittelt die Polizei. Die Taten spielten sich bundesweit in Großstädten ab, allen voran Berlin. Nun werden die Rufe nach härteren Strafen und einem Böllerverbot lauter.

Silvesternacht 2022/2023: Wie war es in Kempten?

In Kempten gab es in der Silvesternacht 37 Polizeieinsätze, teilt die Polizeioberkommissarin Isabel Schreck mit. Damit liege die Zahl etwas über dem hiesigen Durchschnitt. Einsatzkräfte wurden nicht attackiert. Hauptsächlich rückten die Polizeibeamten wegen kleineren Bränden, Ruhestörungen und Körperverletzungen aus.

Die Feuerwehr Kempten meldete auf ihrer Internetpräsenz, in der Silvesternacht insgesamt sechs Einsätze im Stadtgebiet gehabt zu haben. In erster Linie wegen Kleinbränden durch brennende Feuerwerksbatterien und einer brennenden Mülltonne. Der Kreisverband der Grünen/ Bündnis 90 in Kempten sieht private „Böllerei“ nach den bundesweiten Vorfällen als nicht mehr zeitgemäß an und beurteilt ein „zentrales Feuerwerk“ als die bessere Alternative.

Anders äußert sich Peter Saal, der Vorsitzende des Bezirksverbandes Schwaben Süd/West der deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), im telefonischen Gespräch mit dem Kreisboten. Saal stuft die Taten selbst als „verabscheuungswürdig“ ein, sieht aber ein generelles Böllerverbot nicht als zielführend. Damit würde man das Kind mit dem Bade ausschütten „95 Prozent“ der Bevölkerung hätten die Silvesternacht friedlich verbracht.

„Eine konsequente Strafverfolgung ist der bessere Ansatz“, sagt Saal und appelliert an die Justiz die Möglichkeiten des Strafgesetzbuches stärker auszuschöpfen. „Die Vorkommnisse der Silvesternacht sind kein Einzelfall“, sagt Saal. Als Ursache der Vorfälle sieht er eine Respektlosigkeit gegenüber dem Rechtsstaat und seinen Vertretern. Weiter beobachtet Saal, dass diese Respektlosigkeit über die Jahre sowohl an der Härte als auch an der Anzahl zunehme. Wohl auch, weil ein hartes „Durchgreifen“ der Justiz fehle.