Keine neue Sitzverteilung in Kemptener Ausschüssen

Von: Christine Tröger

Teilen

Der Antrag der AfD auf eine neue Sitzverteilung in den Stadtratsausschüssen fiel durch. © Symbolbild: panthermedia/Gedzun

Kempten - Ein Antrag der AfD auf eine Änderung der Sitzverteilung in den Stadtratsausschüssen scheitert bei der Abstimmung. Nach wie vor hat die AfD keine Sitze in den Bauausschuss, Mobilitätsausschuss und Co.

Der Verwaltungsgerichtshof habe sich bislang nicht in einem Hauptsachverfahren zu der Frage geäußert, ob gegenwärtige Ausschussbesetzungen anlasslos anzupassen sind oder sich nur künftige Besetzungsentscheidungen nach der neuen Rechtsauffassung richten müssen, so die Aussage seitens der Stadtverwaltung zum erneuten Antrag der AfD auf Änderung der Sitzverteilung in den Ausschüssen des Stadtrats.

„Mangels verpflichtender Entscheidung eines Gerichts oder der Aufsichtsbehörde erscheint es daher rechtlich möglich, die gegenwärtige Sitzverteilung beizubehalten oder aber auch antragsgemäß zu ändern. Das Stadtratsgremium wählte in der Sitzung vergangene Woche gegen die Stimmen der AfD die erste der beiden Optionen und lehnte eine Neuverteilung der Ausschusssitze ab.



Wie aus einer vorab herausgegebenen Pressemitteilung des AfD-Kreisverbandes Oberallgäu Kempten hervorgeht, hat deren Vorsitzender und Kemptener Stadtrat Thomas Senftleben die Änderung der Sitzverteilung beantragt und auch gerichtlich eingefordert. Als nach der Kommunalwahl 2020 fünftstärksten Partei mit drei Stadträten stünde der AfD ein Sitz im Ausschuss zu, so die Begründung. Dagegen sei man bei der Ausschuss-Bildung übergangen worden, „indem sich die Splitterparteien ÖDP, FDP, FFK und JU zusammenschlossen“.



Hoffnung der AfD-Fraktion

Hoffnung hatten sich die AfD-Stadträte aufgrund eines neuen Urteils gemacht, das seit den beiden vorausgegangenen und gescheiterten Versuchen gefällt worden war. Wie Rechtsreferent Wolfgang Klaus darlegte, ist dieses für die Kemptener Situation nicht bindend, sondern lässt die Option zur Änderung offen.



Vor der Abstimmung verlieh Senftleben seiner Hoffnung Ausdruck, das Gremium möge dem Anliegen diesmal zustimmen. Andernfalls „wird die AfD natürlich den gerichtlichen Weg gehen“, auch wenn es Zeit und Geld koste.

Ein Dauerthema ist die Sitzverteilung auch für Michael Hofer (ÖDP) nach jeder Wahl gewesen, da nach dem hier regelmäßig angewandten D’Hondt-Verfahren (Divisorverfahren mit Abrundung) kleine Parteien benachteiligt und große bevorteilt würden – wie es die großen Parteien wünschten. Dass die Ausschussgemeinschaft sich nur deshalb zusammengetan habe, um die AfD auszuschließen, wies er zurück. „Wenn Sie den Ausführungen“ des Rechtsreferenten zugehört haben, wandte er sich an die AfD, sei klar: „Sie müssen klagen“, da das „Haus“ hier nicht entgegenkommen werde.