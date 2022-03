»Wir haben keine Zelte!«

Von: Martina Ahr

Für Festwochenfans gibt es eine erneute Hiobsbotschaft. © Lüderitz

Kempten - Es ist diesmal nicht die Pandemie, die der Festwoche 2022 einen Strich durch die Rechnung macht.

Am Montagabend berichtet Martina Dufner, Kempten Messe- und Veranstaltungs-Betrieb, dass die Planungen für die diesjährige Festwoche bereits seit vergangenem Herbst laufen — ganz nach Plan, unter Berücksichtigung eines Hygienekonzepts.

Und dann folgt eine Kettenreaktion: Russland greift die Ukraine an, ein Krieg bricht aus. Es entstehen Beschaffungsprobleme, denn Zelte werden dringend gebraucht. Deshalb gelingt es auch mit zwei Ausschreibungen nicht, Angebote für Zelte zu finden, die den speziellen statischen Anforderungen über den Tiefgaragen entsprechen. „Der Pluspunkt der Festwoche, die schöne Lage im Stadtpark, mitten in der Stadt, wird jetzt zum Handicap“, so Dufner. Die alten Zelte stünden nicht mehr zur Verfügung.

Der „Markenkern der Festwoche, die Wirtschaftsausstellung“, werde entfallen, so OB Thomas Kiechle. Er bringt deutlich zum Ausdruck: „Wir werden eine Veranstaltung machen“, nur eben keine klassische Festwoche. Stattdessen sei ein Sommerfest mit Abendveranstaltungen denkbar.

Wie genau das aussehen könnte, steht noch nicht fest. In einer Sondersitzung sollen Ideen gesammelt und ein neues Konzept erstellt werden.

