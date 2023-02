Kempten: 14 Jährige klaut erst Schokolade und schlägt dann Verkäuferin

Der Diebstahl wurde aufgezeichnet

Kempten – Nach Angaben der Polizei klaute eine 14-Jährige am Dienstag, 14. Februar, zwei Packungen Schokolade in einem Einkaufsmarkt in Kempten.

Der Diebstahl wurde mittels Videoaufzeichnung beobachtet. Die junge Diebin verließ den Kassenbereich und wurde von einer 58 Jahre alten Verkäuferin angesprochen. Daraufhin soll die 14-Jährige die Verkäuferin geschlagen und getreten haben. Die Verkäuferin erlitt leichte Verletzungen. Das Mädchen wurde gefasst und nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Eltern übergeben.