Mann raubt Tankstelle in Kempten aus und bekommt ein schlechtes Gewissen

Den Tankstellendieb erwartet nun ein Strafverfahren. (Symbolbild) © Panthermedia/albertus engbers

Kempten – Ein 25-jähriger Mann raubte, nach Angaben der Polizei, eine Tankstelle in der Memminger Straße aus, bekam anscheinend ein schlechtes Gewissen und stellte sich.

Am 2. Mai, brach gegen 3. Uhr ein zunächst Unbekannter in eine Tankstelle in der Memminger Straße ein und entwendete dort Zigaretten und Getränke. Offenbar aufgrund seines schlechten Gewissens stellte sich der Täter fünf Tage später, am 7. Mai, bei der Polizeiinspektion Kempten.

Es handelte sich um einen 25-jährigen Mann. Eine Wohnungsdurchsuchung erbrachte lediglich zwei leere, zuvor entwendete Getränkeflaschen; die Zigaretten gingen laut Geständnis bereits ihrer Bestimmung nach „in Rauch auf“.