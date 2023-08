Absage an Wetterschutz auf der Burghalde: nur „nice to have“

Von: Christine Tröger

Teilen

Ein Wetterschutz auf der Burghalde ist laut Oberbürgermeister Thomas Kiechle „vielleicht Priorität 15“. © Archivfoto/Lüderitz

Kempten – Wir müssen Prioritäten setzen“, so Oberbürgermeister Thomas Kiechle, und das sei „vielleicht Priorität Nummer 15“. Im vergangenen Bauausschuss war von der ursprünglichen Euphorie die Zuschauerreihen der Freilichtbühne auf der Burghalde vor Sonne und Regen zu schützen nicht mehr viel zu spüren.

Zwar sollen die „erheblichen Vorplanungen“, die dafür nötig sind, nach den Worten des OB schon gemacht werden. Aber man habe eben keine Altusrieder Freilichtbühne und dürfe „den Charakter da oben nicht zerstören“. Deshalb wolle man den Menschen auch keine Versprechungen machen. Seitens der Stadtverwaltung waren mehrere Optionen für v.a. Verschattung mit mehr oder weniger zufriedenstellendem Ergebnis untersucht worden; trotz der vom Freistaat bewilligten Fördersumme in Höhe von 80.000 Euro bliebe die Stadt auf zu hohen Kosten sitzen, so der allgemeine Tenor.

Auf Anregung von Erwin Hagenmaier (CSU) will Baureferent Tim Koemstedt auch die Möglichkeit prüfen, die Schatten durch Pflanzen einer Baumreihe im westlichen Teil des Areals bieten könnte. Das konnte sich auch Theo Dodel-Hefele (Die Grünen) vorstellen, zumal er an Folgekosten und „Verfallsdatum“ bei Sonnensegel-Lösungen u.ä. dachte. Er ordnete den Wetterschutz nicht als Pflicht, sondern „nice to have“ ein.

Lesen Sie auch: Kempten: Kein „Kulturraum Burghalde“