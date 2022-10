Allgäu Digital: Mentoren sollen Start-ups helfen

Von: Dominik Baum

Relevo-Geschäftsführer Matthias Potthast (l.) ist einer von sechs Mentoren, die interessierten Gründern künftig mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur Seite stehen wollen. © Baum

Kempten – Allgäu Digital stellt das Mentorennetzwerk vor. Start-ups sollen „gepusht“ werden.

Von nun an können sich junge Gründer über das digitale Gründerzentrum Allgäu Digital noch intensiver mit erfahrenen Unternehmern austauschen und vernetzen. Den Gründerstammtisch am vergangenen Mittwoch nahm das Allgäu Digital-Team zum Anlass, um vor rund 20 Gründern und Gründungsinteressierten auf sein neues Mentorennetzwerk aufmerksam zu machen. Das kam bei den Gästen gut an, die die anwesenden Mentoren nach einer kurzen Vorstellungsrunde mit ihren Fragen löcherten. „Gemeinsam aus Erfahrungen lernen – das war der Grundgedanke von uns und den Mentoren“, ging Jana Hümmer von Allgäu Digital anfänglich auf die Beweggründe für das neue Mentorennetzwerk ein. Mit Matthias Potthast, Nick Tränkle und dem digital zugeschalteten Neele Maarten de Vries konnten die Stammtisch-Gäste drei der insgesamt sechs Mentoren persönlich kennenlernen. Alle drei verbindet die Erfahrung, dass auch sie auf ihrem Karriereweg von Mentoren begleitet worden sind und noch werden. „Jetzt schließt sich der Kreis“, sagte etwa Mozaik-Mitgründer Neele Maarten de Vries, dessen Startup Teil von Allgäu Digital ist und erklärt: „Ich wurde damals von Markus Hallermann gecoacht und habe richtig viel gelernt. Nun darf ich selbst als Mentor meine Erfahrungen weitergeben.“ Markus Hallermann, Mitgründer von Komoot, ist ebenfalls Teil des sechsköpfigen Mentorenteams.

Die Mentoren möchten den Start-ups etwas zurückgeben

Auch Matthias Potthast, Mitgründer und Geschäftsführer von Relevo, hält Mentoren für „extrem wertvoll“. Als er 2021 Teil der Jury der Allgäuer Gründerbühne war, sei er vom Mix aus Startups und dem Gründungspotential in der Region beeindruckt gewesen. „Als Startup-begeisterter Mensch habe ich Lust, die Szene im Allgäu zu pushen“, sagte der Geschäftsführer, der sein Wissen in den Bereichen Gründung, Product-Market-Fit, Teamaufbau und Innovationsmethoden weitergeben will. „Ich möchte Gründer auch als Menschen mitnehmen, denn das ist eine emotionale Reise“, ergänzte Potthast. Nick Tränkle liegt die Gründerszene in der Region ebenfalls am Herzen. „Ich habe Antonia Widmer gefragt, wie ich mich mehr einbringen kann. Ich will der Startup-Community in der Region etwas zurückgeben“, erzählte der ehemalige Chief Operating Officer von Recup. Vor einigen Monaten gründete er mit Tenkile sein eigenes Unternehmen, das Coachings im Bereich New Work anbietet. Junge Gründer könne er bei unterschiedlichen Themen unterstützen, dazu zählen das Projekt- und Prozessmanagement, die Skalierung, die Organisationsentwicklung sowie Remote Work. Dr. Julia König, Gründerin der Ehrenmüller GmbH und Harald Ostler, Gründer von Aumentoo, vervollständigen das neue Mentorenteam. „Wer eine konkrete Fragestellung hat, kann auf Allgäu Digital zukommen. Wir prüfen anschließend, welcher Mentor oder Experte aus unserem großen Netzwerk weiterhelfen kann“, erklärte Saskia Guggemos von Allgäu Digital. Viele der anwesenden Gäste nutzten direkt vor Ort die Chance, um mit den Mentoren ins Gespräch zu kommen. Darunter auch die Produktdesign-Studentin Anastasia Solovyeva, die zum ersten Mal beim Gründerstammtisch dabei war. Aktuell arbeite sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an ihrer Geschäftsidee. Worum genau es sich dabei handelt, wollte sie aus Sorge vor Nachahmern jedoch vorerst für sich behalten. „Ich habe Antonia Widmer bei Bits und Pretzels kennengelernt. Sie hat mich anschließend zu Allgäu Digital eingeladen. Letzte Woche durfte hier ich meine Idee pitchen. Heute will ich mich von den anderen Gästen inspirieren lassen“, erzählte die Studentin.