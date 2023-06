Allgäuer Festwoche 2023: Planungen schreiten voran

Von: Martina Ahr

Die Planungen für die Allgäuer Festwoche 2023 sind bereits fortgeschritten. (Archivfoto) © Lüderitz

Kempten – Die Vorbereitungen zur Allgäuer Festwoche 2023 laufen auf Hochtouren: Für das Bühnenprogramm werden gerade Bands aus den 96 eingegangenen Bewerbungen ausgewählt, berichtet Marion Krüger vom Messe- und Veranstaltungsbetrieb.

Das Lichterfest werde diesmal vor der Bühne stattfinden, die Stadtgärtnerei arbeite dazu gerade an einem Motiv. Auch für die „Kultur im Residenzhof“ macht das Programm große Fortschritte. Geplant ist u.a. ein Gemeinschaftskonzert des Musikvereins St. Mang und der Partnerkapelle Musikverein Wilhelmskirch, im Anschluss tritt die -Münchner Freiheit auf. Außerdem geplant ist eine Musicalgala, ein Konzert von The Monroes und eine Show mit Gertrud Hiemer-Haslach. Das sei ihm zu wenig Musik aus der Region, bemängelt CSU-Stadtrat Helmut Berchtold. Man wolle doch kein Konzertveranstalter sein.

Die Wahl sei diesmal in der Tat auf populärere Künstler und Künstlerinnen gefallen, erläutert Krüger. In der Vergangenheit seien immer wieder zu wenige Karten verkauft worden, „auch mal nur 38 Karten für ein Konzert“. Bekanntere Namen sollen das Problem nun lösen. Viel los sein wird am Sonntag, 20. August, wenn der Trachtenumzug ansteht. Diesmal in besonders großer Ausgabe, weil der Allgäuer Gauverband der Gebirgstrachten- und Heimatvereine e.V. sein 111-jähriges Jubiläum begeht. 1.400 Personen aus 41 Vereinen und acht Musikkapellen werden erwartet. Für einen Betreiber des Weinzelts sei man aktuell noch auf der Suche, berichtet Krüger, „aber wir sind an etwas dran“.

Allgäuer Festwoche 2023: Defizit soll „geringer ausfallen“

Im Bericht des Wirtschaftsprüfers Alexander Schwendiger zum Jahresabschluss 2022 wird klar: Die Sonderkonditionen für Aussteller und Gastronomie im Vorjahr haben zu einem deutlichen Defizit geführt. Es sei „eklatant“, was die fehlenden Einnahmen und Vergünstigungen ausgemacht haben. Im Jahr 2022 sei bei der Festwoche ein Defizit von -1,785.252,38 Euro entstanden, im Vergleich dazu belief sich das Defizit im Jahr 2019 auf -395.188,34 Euro und auf -743.750,92 im Jahr 2021.

Hans-Peter Hartmann (FW) und Helmut Berchtold mahnten: Das Defizit müsse künftig geringer ausfallen. Für Oberbürgermeister Thomas Kiechle war es nach wie vor die richtige Entscheidung, dass die Festwoche 2022 stattgefunden hat – „auch angesichts des Defizits“.