Kempten: Neuer Leiter der Verkehrspolizeiinspektion

Von: Jörg Spielberg

Teilen

Polizeioberrat Michael Hämmer scheidet als Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Kempten/Allgäu aus und wechselt ins Polizeipräsidium. Sein Nachfolger wird Polizeirat Robert Bischlager. © Spielberg

Kempten – Polizeirat Robert Bischlager ist neuer Leiter der Verkehrspolizeiinspektion.

Polizeipräsidentin Dr. Claudia Strößner drückte es vergangene Woche so aus: „Wir hatten in letzter Zeit einen wahren Veränderungstaumel bei der Leitung von Dienststellen der Polizeiinspektion Schwaben Süd/West, den wir heute mit der feierlichen Amtsübergabe an den zukünftigen Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Kempten Polizeirat Robert Bischlager vorerst beschließen wollen.“ Zur Ernennung des Nachfolgers von Polizeioberrat Michael Hämmer, der nach sieben Jahren Dienst ins Präsidium der Polizeiinspektion wechselt, kamen rund 60 geladene Gäste zur Verkehrspolizei in die Rottachstraße.

Amtswechsel in der Verkehrspolizeiinspektion Kempten

In ihrer Ansprache lobte die Polizeipräsidentin die ausgeglichene, ruhige Art des scheidenen Leiters der Verkehrspolizeiinspektion Kempten, „der alle Aufgaben mit strukturiertem Vorgehen vertrauensvoll erfüllt habe“. Für seine neue Tätigkeit im Polizeipräsidium wünschte Strößner Polizeioberrat Michael Hämmer alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig betonte sie, dass man mit Polizeirat Robert Bischlager einen sehr guten Nachfolger im Amt begrüßen dürfe. Gleichzeitig mit dem Wechsel an der Spitze der Verkehrspolizeiinspektion Kempten veradschiedete Strößner den Ersten Hauptkommissar Herbert Spengler in den Ruhestand und würdigte die Ernennung von Andreas Ruepp zum neuen stellvertretenden Leiter der Verkehrspolizeinspektion Kempten. Ruepp startete seine Karriere zuerst bei der Bundeswehr, leistete Auslandseinsätze in Afghanistan und im Kosovo und war zudem Chef der Flughafen-Polizei am Allgäu Airport. Am Ende ihrer Rede erinnerte Polizeipräsidentin Strößner daran, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine tüchtige Ehefrau steht und unterstrich ihre Aussage mit der Übergabe von Blumensträußen an die anwesenden Ehefrauen von Bischlager und Spengler.

Vielfältiges Aufgabengebiet

Oberbürgermeister Thomas Kiechle würdigte in seiner kurzen Ansprache ebenfalls die Unterstützung durch die Ehefrauen und versicherte allen anwesenden Polizeibeamten, dass die Arbeit der Polizei in der Bevölkerung außerordentliche Würdigung finde und im Übrigen für den Zusammenhalt der Gesellschaft unverzichtbar sei. In seinem Rückblick auf sieben Jahre Leitung der Verkehrspolizeiinspektion Kempten erinnerte sich Michael Hämmer an schöne Momente wie den Einsatz bei einem Schneesturm in Coronazeiten, aber auch an tragische Momente wie bei einem schweren Verkehrsunfall in Immenstadt, bei dem 2017 vier Menschen, darunter zwei Kinder, ums Leben kamen. Dank richtete der Polizeioberrat an die vielen Partner der Polizei, seien es angrenzende Behörden, die Feuerwehren oder Rettungsdienste. Über seinen Nachfolger Robert Bischlager sagte Hämmer: „Du bist genau der Richtige.“

Dieser bedankte sich am Ende der Veranstaltung beim Vorgänger für ein „wohl bestelltes Haus“ und drückte seine Freude über die neue, verantwortungsvolle Aufgabe aus, die mit einem breiten Portfolio an Einsatzgebieten aufwartet. Der Dienstbereich des zukünftigen Leiters der VPI Kempten umfasst mit über 3.000 Quadratkilometern die Landkreise Lindau, Oberallgäu und Ostallgäu sowie die kreisfreien Städte Kaufbeuren und Kempten und ist Heimat von rund 480.000 Einwohnern. Zu den Tätigkeitsschwerpunkten gehören die Bundesautobahnen A7, A96 und A980 sowie die Bundestraßen B12 und B19. Für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgte „grenzüberschreitend“ das Klarinettenensemble der Polizeimusik Vorarlberg.