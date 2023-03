Kempten: Außenpolitikexperte Ingmar Niemann hält Vortrag zur Türkei

Von: Jörg Spielberg

Zwei charismatische politische Führer, die die Türkei prägen: linke Hälfte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, rechte Hälfte Mustafa Kemal Atatürk. © Grafik: Spielberg

Kempten – Aktuell geriet die Türkei durch das schwere Erdbeben im Südosten des Landes in den Fokus der Öffentlichkeit. In der Erdbebenregion wurden nahezu alle großen Städte zerstört, mehr als 50.000 Menschen starben oder verloren das Dach über dem Kopf. Die Überlebenden leiden unter Hunger und Durst und wissen nicht, wie es um ihre Zukunft bestellt ist.

Dabei stehen in zwei Monaten am 14. Mai in der Türkei die Präsidentschaftswahlen und die 28. große Wahl zur Nationalversammlung an. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan (69) und seine regierende AKP werden durch ein Oppositionsbündnis aus sechs Parteien mit Kemal Kilicdaroglu (74) als Präsidentschaftskandidat herausgefordert. Zu dieser Wahl, aber auch zu den Auswirkungen des Erdbebens auf diese und den Gründervater der modernen Türkei, Mustafa Kemal Pasha Atatürk, hielt der bekannte Außenpolitikexperte Ingmar Niemann einen Vortrag im Haus International.

„Atatürk – Vater der Türken“

Niemann erzählt von Atatürk und Erdogan: Das Ende des Osmanischen Reiches markiert das Ende des Ersten Weltkrieges. Die Entente verfügte im Vertrag von Sèrvres das Osmanische Reich in seiner Fläche auf einen Hauptkern kleiner als die heutige Türkei zu reduzieren. Diese aber wählte den Weg des militärischen Widerstandes und errang im „türkischen Befreiungssieg“ 1923 ihre Unabhängigkeit. Sultan Mehmed VI wurde abgesetzt und die politische Bühne dominierte fortan der in Militärschulen großgewordene Mustafa Kemal Pascha, der später aufgrund seines militärischen Sieges 1916 in Gallipoli über die Briten den Beinamen „Atatürk – Vater der Türken“ erhielt.

Atatürk errichtete den türkischen Nationalstaat, schaffte das Sultanat ab, versuchte durch dauerhafte Reformbewegungen die Türkei an Europa heranzuführen und trennte die Religion vom Staat. Wenngleich eine Marktwirtschaft eingeführt wurde, bleibt bis heute der Einfluss des Staates auf die Wirtschaft groß. Frauen wurde das Wahlrecht zugesprochen, es wurde der gregorianische Kalender und das lateinische Alphabet eingeführt und der Sonntag wurde statt des Freitags der arbeitsfreie Tag der Woche.

Racip Tayyep Erdogan – bleibt er im Amt?

Seit 2014 wird die Türkei durch Recep Tayyip Erdogan als Präsident regiert. Auch Erdogan, von 1994 bis 98 Oberbürgermeister von Istanbul, war zu Beginn seiner Amtszeit ein Reformer, wenngleich er dem Islam wieder mehr Einfluss in der türkischen Gesellschaft gab. Unter Erdogan wurde u.a. die Todesstrafe abgeschafft, die Folter bekämpft, kurdische Sprachkurse und TV Programme zugelassen, das Militär politisch entmachtet (Putschversuch 2016) und aussenpolitisch die Annäherung an die USA und EU gesucht.

Den Wunsch der Türken ihre Beziehung zur EU bis hin zu einem Beitritt beleuchtet Ingmar Niemann genauer. Vom Jahr 1952, in dem die Türkei um eine assoziierte Mitgliedschaft an die EWG bat, über die Zuerkennung ihres Kandidatenstatus auf eine Mitgliedschaft in der EU 1999 bis zum endgültigen Scheitern all dieser Annäherungsversuche in 2019, sind für Niemann Gründe, warum die Türkei schlussendlich ihre Außenpolitik umgestellt hat und sich nun bemüht die „zentrale“ Macht in der Region zu werden. „Wir haben es vermasselt“, sagt Niemann und gibt die Schuld für einen gescheiterten Beitritt zur EU nicht nur EU-Politikversagern, sondern auch den konservativen Kräften, die in der Türkei immer einen „Fremdkörper“ sahen. Ob Erdogan im Amt bleibt, dass hängt auch von den 15 Prozent der Wähler und Wählerinnen ab, die in den betroffenen Erdbebengebieten die Unfähigkeit ihres Staates erleben, ihnen effektiv und schnell zu helfen. „Es könnte knapp werden“, so die Einschätzung Niemanns und einer jungen Türkin aus dem Erdbebengebiet, die dem Vortrag beiwohnte und aus ihrer Heimatstadt Gaziantep Eindringliches zu berichten wusste.