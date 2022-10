Kemptener Kunstkabinett: Ausstellung „Das Lied der Erde“

Von: Cordula Meffert

„Kanon“ von Margarete Uhlich. © Meffert

Kempten – Ausstellung „Das Lied der Erde – Il Canto della Terra“ im Kunstkabinett würdigt Flora und Fauna.

Das Ergebnis kreativer Auseinandersetzung mit dem Thema „Das Lied der Erde – Il Canto della Terra“ ist derzeit im Kemptener Kunstkabinett zu sehen. In der Ausstellung sind Malerei, Fotografie, Collage und Skulptur ebenso vertreten wie Linoldruck, Federzeichnung und Holzschnitt. Diese Vielfalt bestätigt: Das Lied der Erde ist bunt.

Kunstkabinett Kempten: Kunst aus Japan und Italien

Japanische Zeichnungen und Holzschnitte aus dem 17. und 18. Jahrhundert wählte Maria Farkas aus der großen Privatsammlung alter Meister ihres Vaters, Dr. Wilhelm Maul, aus, um sie in der Ausstellung zu präsentieren. In einem eigenen Raum hängen die feinen, präzisen Abbilder von Flora und Fauna, Würdigungen der Schönheit der Natur. Das war wohl auch die Intention, die der Themenauswahl zugrunde lag: die Schönheit der Welt wieder in den Vordergrund zu rücken.

Maria Farkas konnte die Ausstellung aus gesundheitlichen Gründen nicht zu Ende kuratieren, und übertrug die Aufgabe ihrer langjährigen Freundin, der KünstlerinMargarete Uhlich. „Es war viel Arbeit“, sagt Uhlich, die ebenfalls einige Arbeiten in der Ausstellung zeigt, denn sowohl die Werke der alten Meister aus der Sammlung, als auch die der italienischen Künstler mussten zunächst noch gerahmt werden. Wie es bei der jährlichen Themenausstellung des Kunstkabinetts Tradition ist, werden nämlich auch wieder Werke der Trienter Künstlergruppe „La Cerchia“ gezeigt, mit der seit über 20 Jahren ein reger künstlerischer Austausch besteht. 13 Arbeiten sind diesmal aus Italien gekommen.

Was trugen Allgäuer Künstler bei?

Aber Uhlich musste die Aufgabe nicht allein stemmen – sie findet lobende Worte für das Engagement der Allgäuer Künstlerinnen und Künstler, die sie beim Rahmen und Hängen tatkräftig unterstützten. Geschaffen wurde eine vielfältige Schau, denn jeder der in der Ausstellung vertretenen Kunstschaffenden wählte einen ganz eigenen Ansatz, um das Thema in die persönliche, künstlerische Sprache zu übersetzen: Da gibt es humorvolle Zeichnungen und die herrliche „Laubsäge“ des Künstlers Wolfgang Steinmeyer – eine gelungene Symbiose aus Aquarell und … Laub –, die „kleine Magnolie“, aus dem Garten gleich hinter dem Haus, von Magdalena Wilems-Pisarek in Öl und Wachs festgehalten. Eine Federzeichnung auf Karton von Anita Kreck, die Tier und Landschaft auf ungewöhnliche Art verbindet und kraftvolle Skulpturen mit Texten von Cornelia Gryzwa – um nur einige der insgesamt 13 Allgäuer Künstlerinnen und Künstler zu benennen.

Alle zeitgenössischen Künstler aus der Region werden während der Ausstellungszeit einmal persönlich vor Ort sein – eine schöne Gelegenheit, um über Kunst ins Gespräch zu kommen. So wie mit Renate Wallner, die das Ausstellungsthema in zarten Aquarellen umgesetzt hat. Sie hat einen kleinen Rucksack mit ihren Malsachen mitgebracht: „Falls nichts los gewesen wäre, hätte ich in der schönen Umgebung kreativ werden können.“ Aber an diesem Sonntag bleibt ihr Rucksack zu, denn es sind einige Besucher gekommen, denen Renate Wallner Fragen beantwortet. Beim Hinausgehen fällt der Blick auf ein Werk von Margarete Uhlich – sie hat neben Fotografien, ihrem eigentlichen Arbeitsschwerpunkt, einen aus Ahornfrüchten und Holz bestehenden „Kanon“ kreiert. Mit etwas Nachhilfe beim Singen entpuppt sich dieser als „Froh zu sein“ – ein passender Abschluss, denn man verlässt die Räumlichkeiten dank der Erinnerung an die vielfältige Schönheit der Erde ein wenig fröhlicher, als man eingetreten ist. Die Ausstellung „Das Lied der Erde – Il Canto della Terra “ ist noch bis Sonntag, 23. Oktober, im Kunstkabinett zu sehen. Die Räumlichkeiten in der Salzstraße 12 sind donnerstags, freitags und samstags von 16 bis 18 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet.