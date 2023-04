Kempten: Fahrer baut mit über zwei Promille Unfall

Der alkoholisierte Fahrer prallte gegen einen Laternenmast. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Hunter Bliss

Kempten – Nach Angaben der Polizei ereignete sich am Samstag gegen 1.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Stephanstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Pkw-Fahrer ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der 38-jährige befuhr die Stephanstraße mit überhöhter Geschwindigkeit stadteinwärts. Hierbei kam er bereits mehrfach vom rechten Fahrstreifen nach rechts in den Grünstreifen ab. Letztendlich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle und das Fahrzeug kam ins Schleudern. Es rutschte quer über die Fahrbahn und prallte in dem Mittelgrünstreifen seitlich gegen einen Laternenmast. Das Fahrzeug kam in Fahrtrichtung der A7 mittig der Fahrbahn zum Stehen. Bei dem 38-Jährigen konnten starker Alkoholgeruch sowie alkoholbedingte Ausfallerscheinungen festgestellt werden.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Eine Unterbindung der Weiterfahrt war nicht nötig, da an dem Unfallfahrzeug Totalschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro entstand. Der Laternenmast, welcher stark beschädigt in die Fahrbahn ragte, musste durch die Feuerwehr komplett entfernt werden. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nur durch Glück wurde niemand durch den Unfall verletzt.