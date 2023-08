Kempten: Bahnhof-Apotheke und PurNatur jetzt mit Senior- und Juniorchef

Von: Christine Tröger

Teilen

Ein Unternehmen, zwei Generationen: Die Zukunft der Bahnhof-Apotheke mit all ihren ‚Nebenstellen‘ liegt jetzt in den Händen von Senior- und Juniorchef Dietmar und Alexander Wolz. © Tröger

Kempten – „Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist zum Jahresende 2022 um 393 auf 18.068 Betriebsstätten gesunken. Das ist der größte jährliche Verlust an Apotheken in der Geschichte der Bundesrepublik. Dabei ist nicht nur die Zahl der selbständigen Apothekerinnen und Apotheker zurückgegangen (-363), sondern erstmals auch die Zahl der von ihnen betriebenen Filialen (-30). Das zeigt eine Auswertung der ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, die auf den Meldungen der Landesapothekerkammern in allen 16 Bundesländern beruht. Die Apothekendichte in Deutschland liegt bei 22 Apotheken pro 100.000 Einwohnern und damit weit unter dem europäischen Durchschnitt von 32.“ So nachzulesen in einer Pressemitteilung der ABDA vom 1. Februar 2023. Sicht- und spürbar ist das Apothekensterben auch schon seit Längerem in Kempten.

Verschwunden sind u.a. Apotheken in der Bodmanstraße, am Hildegardplatz, in der Immenstädter Straße, in der Fischerstraße, Kronenstraße … Meist kann kein Nachfolger für die Übernahme gefunden werden. Fachkräftemangel, überbordende Bürokratie und Regulierungen, finanzielle Planungsunsicherheit sind auch hier Themen.

Ein Zeichen gegen den Trend haben nun Dietmar Wolz und sein Sohn Alexander gesetzt. Beide haften seit wenigen Tagen als

gleichberechtigte Gesellschafter einer OHG mit ihrem gesamten Privatvermögen für das Unternehmen, bestehend aus Bahnhof-Apotheke mit Filiale am Klinikum, PurNatur Naturkostladen, Bistro und Blumenladen, dazu noch eine Kita und ein Kosmetikstudio – nicht zu vergessen der Duft- und Heilpflanzengarten auf der Burghalde.

Bahnhof Apotheke Kempten: Mutig gegen den Trend

Dietmar Wolz ist sich sicher, dass die Apotheke aufgrund der Komplexität als Ganzes „praktisch unverkäuflich gewesen wäre“, da es sich „keiner angetan hätte“. Nicht nur die Erweiterung einer Apotheke durch Naturkost und Blumen dürfte eher ungewöhnlich sein, sondern auch die Personalstärke von insgesamt rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie eine eigene Herstellung in der hier vorhandenen Größe mit eigener Versandabteilung, die vor allem die Eigenprodukte auf die Reise in die ganze Welt schickt.

Bei jedem Erweiterungsschritt war für Dietmar Wolz vor allem eine Frage entscheidend: „Gefährde ich damit das Gesamtunternehmen und die Mitarbeiter?“ Der Betrieb habe sich „mit der Zeit entwickelt, zum Teil auch sprunghaft“, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegentlich auch mit Herausforderungen verbunden gewesen sei. Auch von „großer Demut“ spricht er, „weil man nicht weiß, ob die Kunden eine neue Idee auch gut finden“. Dass nun die Unternehmensnachfolge für einen „so extrem komplexen Betrieb“ und damit dessen Zukunftssicherheit gelungen ist, findet nicht nur der Senior „grandios“. Bereits seit einem Jahr hat Alexander Wolz, der 2020 sein Studium der Pharmazie erfolgreich abgeschlossen hatte, die Prokura.

„Großer Respekt“ vor dem „Lebenswerk“

Im Gespräch kommt immer wieder der „große Respekt“ zum Vorschein, den Alexander Wolz vor dem „großen Lebenswerk“ seines Vaters hat. Es sei eine „definitiv einmalige Chance“, das weiterzuentwickeln. Er sei „dankbar“ dafür, das noch ein paar Jahre gemeinsam mit ihm zusammen tun zu können. Verändern will der Junior erstmal nichts.

Sollte es später anders werden, haben die beiden gleichberechtigten Chefs vereinbart, dass „Alexander der Entscheider ist“. Konsens herrscht dem Jungunternehmer zufolge auf jeden Fall, was die Unternehmensphilosophie (u.a. Leben und Wirtschaften in Verbundenheit mit Mensch und Natur) betrifft, die er durch viele Diskussionen mit dem Vater immer tiefer verstanden habe.

Fachkräfte gesucht

Aber auch in diesem Unternehmen ist das Thema Fachkräftemangel präsent. Zwar würden Mitarbeiterinnen auch weitere Arbeitswege auf sich nehmen, um in der renommierten Bahnhof Apotheke zu arbeiten. Aber mit Kindern ab Kindergartenalter „ist es für manche schon ein Thema“.

Unter anderem flexible Arbeitszeitmodelle, abwechslungsreiche Tätigkeiten in dem ja breit aufgestellten Unternehmen oder auch Homeoffice-Angebote z.B. für Beratungsjobs sollen bei der Personalgewinnung und -bindung helfen. Beim bestehenden Team spürt Alexander Wolz jedenfalls, „dass sie mir den Rücken stärken“ – das sei schon „ein Pfund“, denn ohne das Vertrauen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „wäre nichts möglich“, sagt er.