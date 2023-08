Kempten: Die Bauarbeiten am Berliner Platz gehen in die letzte Phase

Teilen

Während der abschließenden Asphaltierungsarbeiten am Berliner Platz in Kempten werden die Stephanstraße und der Adenauerring vorübergehend auf jeweils einer Fahrspur über den Platz geführt. Gleichzeitig sind der Schumacherring und der südliche Teil der Kaufbeurer Straße während dieser Phase aufgrund der Bauarbeiten nicht zugänglich. © Stadt Kempten

Kempten – Die Bauarbeiten am Berliner Platz stehen bald vor dem Abschluss. Für den zweiten und letzten Teil der Asphaltierungsarbeiten wird die Verkehrsführung nochmals geändert. Die Arbeiten beginnen am Freitag, 25. August, und enden voraussichtlich am Montag, 18. September.

Die Stephanstraße und der Adenauerring werden jeweils einspurig über den Berliner Platz verlaufen, wie bisher in der Bauphase drei. Aus Norden ist die Kaufbeurer Straße dann wieder an den Berliner Platz angebunden. Von dort kann man sowohl Richtung Osten auf die Stephanstraße als auch Richtung Westen auf den Adenauerring einfahren. Der Schumacherring sowie die südliche Kaufbeurer Straße sind gesperrt. Die letzte Abfahrtmöglichkeit ist die Franz-Sperr-Straße.

Der Verkehr wird bereits an den Knotenpunkten, wie der St.-Mang-Brücke sowie der Kreuzung Schumacherring/Lenzfrieder Straße, auf die Sperrung hingewiesen und über die Lenzfrieder Straße Richtung A7 umgeleitet. Der stadteinwärtsfließende Verkehr wird über den Adenauerring in Richtung Rottachstraße und über den Pfeilergraben Richtung Illerstraße zur Bundesstraße geleitet.

Neue Verkehrsregelungen und Empfehlungen

Die Gewerbebetriebe entlang des Schumacherrings innerhalb der Sperrung sind unter Einschränkungen erreichbar mit dem KfZ. An einzelnen Tagen wird diese Erreichbarkeit allerdings nicht gegeben sein. Die Straße Beim Keck ist unter Einschränkungen erreichbar. Für die Tage, an denen dies nicht der Fall ist, wurde in Richtung Kaufbeurer Straße (Süd) eine Behelfsstraße gebaut. Diese ist lediglich für den Anliegerverkehr. An diesen Tagen kann durch die Anlieger der Teil der Kaufbeurer Straße, welcher eine Einbahnstraße ist, natürlich im Gegenverkehr befahren werden.

Der Geh- und Radweg wird am Berliner Platz über die Kaufbeurer Straße (Nord) sowie über die Kreuzung bei der Ulmer Straße geleitet. Entlang des Schumacherrings ist der Geh- und Radweg benutzbar. Eine Querung ist hier allerdings erst an der gesicherten Kreuzungsmöglichkeit auf Höhe der Ulrichstraße empfohlen. Die südliche Kaufbeurer Straße kann am Baustellenbeginn nicht barrierefrei gequert werden.Auch bei dieser Bauphase empfiehlt die Stadt allen Verkehrsteilnehmern, wenn möglich diesen Bereich großräumig zu umfahren.

Die Änderung der Verkehrsführung dauert zwei Tage

Die Änderung der Verkehrsführung beginnt bereits am Freitag, 25. August, und wird erst am Samstag, 26. August, abgeschlossen. Dabei wird vorübergehend die Verkehrsführung auf den Adenauerring und die Stephanstraße beschränkt, so dass hier nur geradeaus gefahren werden kann.

Der Sonntag, 27. August, sowie der Montag, 28. August unter Tags, sind derzeit als „Schlechtwetterpuffer“ eingeplant, so dass hier keine offensichtlichen Arbeiten am Berliner Platz selbst stattfinden. Doch im Hintergrund werden Vorbereitungen getroffen und am Montagabend wird mit den Fräsarbeiten begonnen.