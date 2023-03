Kempten: Baumfrevel in Beethovenstraße und auf dem Schachenmayr-Gelände

Von: Susanne Lüderitz

Nicht informiert war das Umweltamt von diesen Fällungen in der Nähe des Stadtweihers. Zunächst ging es nur um einige Bäume. Bei einem zweiten Besuch fand Marianne Müllner das Gelände völlig gerodet vor. Eine nahezu „vollständige Zerstörung des Ökosystems“, sagt sie. © Müllner

Kempten - Die verstümmelte Altlinde in der Beethovenstraße hat in Kempten jüngst für großes Aufsehen gesorgt. Nun gibt es einen weiteren Fall.

Wie Baum-Sachverständiger Christian Knaus mitteilte, wurde der Baum in der Beethovenstraße so stark zurückgeschnitten, dass ihm jegliche Lebensgrundlage fehlt (wir berichteten). Auch im Allmey auf dem ehemaligen Schachenmayr-Gelände in der Nähe der früheren Isny-Bähnle-Linie entdeckte eine Passantin einen Baumfrevel. Marianne Müllner sah, dass „ganz frisch zwei sehr große und mindestens rund 200 Jahre alte Fichten und eine ebenso alte Kiefer gefällt waren“. Mittlerweile sind dort noch mehr Pflanzen abgesäbelt worden. Das Gelände ist nun fast völlig kahl. Die Verursacher in diesen beiden Fällen erwartet nun ein Bußgeld, erklärt Volker Reichle, der Leiter des Kemptener Amtes für Umwelt- und Naturschutz.

Einen „Totalschaden“ erlitten hat eine Altlinde in der Beethovenstraße. Sie hat einen Radikalschnitt über sich ergehen lassen müssen und kann nun mangels Blättern keine Nährstoffe mehr bilden. „In Zukunft ist davon auszugehen, dass an den Stumpen sogenannte Notaustriebe (Reiterate) wachsen, mit dem Versuch, den Schaden zu kompensieren“, erklärt Baumsachverständiger Christian Knaus, „die Abwärtsspirale der Linde ist eingeleitet. ... Dieser Eingriff ist für die Linde ein Tod auf Raten.“ Solche Schnitte sind unzulässig. Unterliegen Fällungen oder Verstümmelungen von Bäumen der städtischen Baumschutzverordnung, müssen die Verursacher mit einem Bußgeldverfahren rechnen – auch auf Privatgrundstücken. Der Stadtrat hat dies im November 2021 verabschiedet.

Unerlaubte Rodung in Kempten: Bußgeld beträgt drei- beziehungsweise vierstelligen Betrag

Geschützt sind mithin Bäume von einem Stammumfang von mehr als 80 Zentimetern sowie mehrstämmige Bäume, wenn wenigstens einer der Stämme einen Umfang von mehr als 50 Zentimetern hat. Außerdem sind auch Bäume geschützt, die per Bebauungsplan, Grünordnungs- oder Freiflächengestaltungsplan sowie landschaftspflegerischem Begleitplan oder Außenanlageplan gepflanzt sind, selbst wenn sie das oben genannte Maß noch nicht erreicht haben. Ausnahmen gelten unter anderem für Obstbäume und Fichten. „Das Bußgeld richtet sich nach dem jeweiligen Umfang des Verstoßes und beträgt in der Regel einen höheren dreistelligen bzw. vierstelligen Betrag“, wie Umweltamtsleiter Volker Reichle mitteilt. Teilweise fordert das Amt auch Nachpflanzungen.

Es ist also verboten, die Bäume zu zerstören, zu verändern oder ihnen die Lebensgrundlage zu entziehen sowie ihr charakteristisches Aussehen zu verändern. Darunter fallen auch Ausgrabungen, Bodenverdichtungen oder etwa das Ausgießen von Laugen.

Fachgerechte Pflege bei Bäumen erlaubt

Möglich ist allerdings die fachgerechte Pflege, stellt Reichle klar und nennt als Regelwerke die DWA, ZTV-Baumpflege und die DIN 18920. „Alle Schnittmaßnahmen, die über das erlaubte Maß hinausgehen, sind Veränderungen. Veränderungen sind ebenso wie Fällungen verboten“, so der Amtsleiter. „Wenn es begründeten Anlass für die Veränderungen gibt, zum Beispiel Verkehrssicherungsmaßnahmen, muss dies ebenso beantragt und genehmigt werden wie eine Fällung.“

Könnten schärfere Strafen übermäßige Schnitte verhindern? „Nein“, meint Reichle, „da solche Verstöße in der Regel wissentlich begangen werden.“

Kemptener Schachenmayr-Gelände bis auf wenige Ausnahmen fast vollständig gerodet

Marianne Müllner bedauert, dass die Bäume auf dem Schachenmayr-Gelände der Säge zum Opfer gefallen sind, unter anderem auch ein alter Apfelbaum mit Rosenstock und große Sträucher entlang des Bachlaufes, auch wenn der Obstbaum nicht unter die Baumschutzverordnung fällt. So alte Rosenstöcke seien sehr wertvoll für Bienen und Insekten. „Ich möchte niemanden anklagen, aber es ist wichtig, so etwas zu erhalten“, sagt die Kemptenerin. Auf dem Gelände hat sie einen Eichelhäher, einen Turmfalken und einen Habicht oder Mäusebussard entdeckt. „Ich hörte eine Lerche.“ Müllner vermutet, dass die für Kempten nicht allzu häufigen Vogelarten in einem der großen Bäume ihren Rückzugsort hatten oder dort brüteten, da sie etwas zu suchen schienen, außer der Lerche. Mittlerweile wurde das Gelände bis auf zwei/drei mittelalte Kiefern und Birken fast vollständig gerodet.

Die gesamte Baumschutzverordnung finden Sie hier: www.kempten.de/artenschutz-763. html