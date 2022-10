Kempten: Bebauungsplan „Neuhausen West“ an den Start gebracht

Von: Susanne Lüderitz

So sieht der erste Entwurf für den Bebauungsplan „Neuhausen West“ aus. Oben verläuft die Augustinerstraße, im Bogen durchs Wohngebiet in Verlängerung die Straße „Bei der Wagnerei“. © BSG-Allgäu

Kempten - Der Bebauungsplan „Neuhausen West“ ist beschlossen, nicht ohne Diskussion.

In Neuhausen soll gebaut werden. 41 Wohneinheiten in zwei Einzelhäusern, sieben Doppelhäusern und fünf Hausgruppen sind von der Bau- und Siedlungsgenossenschaft eG (BSG-Allgäu) angedacht, außerdem zwei Tiefgaragen für die Bewohner. Kürzlich passierte der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan Bauausschuss und Stadtrat – aber nicht ohne Diskussion.

Die Fläche des Bebauungsplan „Neuhausen West“

„Neuhausen West“ heißt der Bebauungsplan, der den Ort südlich der Augustinerstraße und westlich der Straße „Bei der Wagnerei“ mit Wohnbebauung arrondieren soll. Die BSG-Allgäu sei derzeit dabei, die Grundstücke zu erwerben, wie Florian Eggert vom Stadtplanungsamt im Bauausschuss erklärte. Die Zufahrt solle mit einer Verlängerung der Straße „Bei der Wagnerei“ sichergestellt werden, die sich in einer Schlaufe durch das Gebiet ziehen soll. Der bisherige Feldweg von der Augustinerstraße nach Süden solle nach Westen verlegt werden, wo er um das Baugebiet herumführt. Geh- und Radwege sind im Westen und Nordwesten des Gebiets angedacht, so zum Beispiel abzweigend von der Augustinerstraße. Die Begrünung des Quartiers ist besonders wichtig, erklärte Eggert, weil das Bauvorhaben im beschleunigten Verfahren (§ 13 b Baugesetzbuch) durchgebracht werden soll. Hier entfallen Umweltprüfung, Umweltbericht und auch der ökologische Ausgleich.

Ein Drittel der Bebauungsplan-Fläche solle daher begrünt sein. Eine Eingrünung ist auch für den Grenzbereich zu den westlich und südlich befindlichen landwirtschaftlichen Flächen vorgesehen. Kinder sollen auf einer Grünfläche im Norden des Baugebiets spielen können. Hier ist Platz für einen Spielplatz vorgesehen. Gut 14.000 Quadratmeter werde der neu geplante Bebauungsplan mit dem Wohngebiet umfassen. Noch nicht fest stehe, wie hoch die Gebäude werden sollen. Derzeit gehe man von zwei Vollgeschossen aus, erklärte Eggert. Die Abstände von den Gebäuden zu den Hochspannungsleitungen würden in den Plänen „mehr als eingehalten“, wie man von Seiten der Verwaltung wissen ließ. Der zeitliche Plan sehe vor, dass Ende des Jahres 2023 der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan falle. „Wir wollen unserem selbstgesteckten Ziel gerecht werden, Wohnraum zu schaffen“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle im Bauausschuss. Die Anfragen bei der Stadt und den Baugenossenschaften nach Wohnungen seien nach wie vor zahlreich.

Räte diskutieren über Tiefgaragen

Unzufrieden zeigte sich Franziska Maurer (Bündnis 90/Die Grünen) mit den geplanten Tiefgaragen. Florian Eggert stimmte zu, dass dort „nichts mehr einsickern“ werde, führte aber wie auch Josef Mayr (CSU) und Hans-Peter Wegscheider (FW) die gewonnene Fläche für Gärten ins Feld. „Das ist ein absolutes Familienwohnen. Hier sind große Außenflächen wichtig“, so Mayr. Auch das überzeugte Maurer nicht, der die „60 Zentimeter Erde und ein schöner Rasen“ als Nutzen von „Tonnen von Beton“ nicht ausreichten. „Ich will auch nichts schönreden“, sagte Baureferent Tim Koemstedt. Auf der dünnen Bodenschicht auf der Tiefgarage seien keine großen Büsche ansiedelbar. Er sah in dem Modell jedoch eine gewissen Rückhalt von Niederschlagswasser.

Im Gegensatz zu Neuhausen, wo es versiegelte Höfe und Garagenhöfe gebe. Alexander Buck (FW) hatte die Idee, dass man CO²-reduzierten Beton verwenden könne, was Thomas Hartmann (Grüne) eher nicht für möglich hielt. Letzterer mahnte, man möge an die Zukunft denken. „Die PKW, die zu 90 Prozent der Zeit stehen, werden abgelöst“, sagte er und richtete einen Appell an die Vorhabenträger, „eine zukunftsfähigere Lösung“, wie er sagte, zu erarbeiten. Die Diskussion setzte sich in der Stadtratssitzung fort. Franziska Maurer führte an, dass man die Tiefgaragen nicht einfach abreißen könne, wenn es irgendwann keinen Bedarf mehr gebe. Es solle eine andere Parkierung geprüft werden, „eine oberirdische Lösung ist aus meiner Sicht besser“, forderte sie. Und Prof. F. Robert Schmidt (CSU) wies darauf hin, dass Tiefgaragenplätze im Vergleich zu oberirdischen Stellplätzen sehr teuer sind. „Wir wollen ja Familien ansiedeln und da spielt Geld eine Rolle.“

Schulweg für die Kinder

Auch Dr. Stefan Thiemann (Grüne) hatte die Familien im Blick. Er wollte wissen, ob daran gedacht sei, in der Nähe eine MiniKita zu schaffen, da mit einem Schwung Kinder zu rechnen sei. Ferner hinterfragte er, wie künftig die Kinder vom neuen Wohngebiet zur Grundschule nach Heiligkreuz kommen. Der aktuelle Weg sei untauglich. Trotz Diskussion sprachen sich sowohl Bauausschuss als auch Stadtrat einstimmig für den Aufstellungsbeschluss für das neue Wohngebiet aus.