Grüne sehen Roth

Von: Lutz Bäucker

Teilen

Im Scheinwerferlicht des Stadttheaters: v.l. Isabell Niedermeier,- Bezirkstagskandidatin, Landtagsvizepräsident Thomas Gehring, Claudia Roth und Markus Reichart, der in Kempten für den Landtag kandidiert. © Lutz Bäucker

Kempten – Claudia Roth war zu Gast beim Neujahrsempfang 2023 von Bündnis90/Die Grünen.

Rund 200 Mitglieder hat der Kreisverband von Bündnis90/Die Grünen und ganz offensichtlich waren fast alle zum Neujahrsempfang der Partei im Stadttheater gekommen. Der kleine Saal war gesteckt voll, die Luft zum Schneiden dick: alle wollten sehen und hören, wie Staatsministerin Claudia Roth und Landtagsvizepräsident Thomas Gehringden politischen Gegnern die Leviten lasen.

Die Erwartungen des grünen Auditoriums wurden nicht enttäuscht. Grün illuminiert der Theatereingang, grün die gereichten Cocktails, rot das Outfit der Hauptrednerin und rot auch so manche Sicht auf die aktuelle politische Situation in Bayern und im Bund: „Bayern ist längst zum Energie-Problemfall der Republik geworden!“, stellte Thomas Gehring nüchtern fest.

Der Landtagsabgeordnete aus Gunzesried warf der CSU „Versäumnisse bei der Energiepolitik“ vor, kritisierte „das permanente Ampel-Bashing und Anti-Berlin-Gemotze“ des Ministerpräsidenten und forderte von der Staatsregierung einen anderen Stil: „Diese ewige bajuwarische Besserwisserei geht mir schwer auf den Senkel – mehr Allgäuer Understatement täte der bayerischen Politik gut“. Gehrings umjubeltes Statement gipfelte in den Worten „Wir müssen jetzt endlich in Bayern regieren – Schluss mit Flächenfraß, schlechten Schulen und autozentrierter Verkehrspolitik!“

Kemptener Landtagskandidat aus dem Westallgäu

Dabei helfen soll Markus Reichart (49), neuer Hoffnungsträger der Allgäuer Grünen. Der langjährige Bürgermeister von Heimenkirch („Ein supergeiler Job!“) kandidiert im Wahlkreis Kempten-Oberallgäu für den Landtag. Der gelernte Schreiner, Ex-Pizza-Ausfahrer und Hobby-DJ offenbarte einen pikanten Teil seiner Wahlkampfstrategie: „Mein Sohn Nick macht demnächst ein Praktikum im Wahlkampfbüro der Kemptener CSU!“

Claudia Roth gibt Zweifel zu

Eine Ankündigung, die auch bei der schwäbischen Staatsministerin für Kultur, Kunst und Medien für anerkennendes Nicken sorgte: „Hier in Kempten fühle ich mich einfach wohl,“ sprach Claudia Roth, „vor allem hier im Theater, ich hab ja auf der Bühne angefangen“. Vor ihrer politischen Tour d’Horizon stellte, die in Ulm geborene und in Babenhausen bei Memmingen aufgewachsene, Roth fest: „Söders Klagen über die fehlende Repräsentanz Bayerns in der Bundesregierung sind völlig fehl am Platz“, sagte sie, „Schwaben sind schließlich auch Bayern!“ Kultur und Kunst bezeichnete Roth als „Lebenselixier für unsere Demokratie“, warnte vor Wladimir Putins Absicht, die kulturelle Identität der Ukraine auslöschen zu wollen und warb für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Solidarität in Deutschland: „Das ist jetzt mega-in!“

Mit der emotionalen Schilderung ihres Odessa-Besuchs im vergangenen Jahr hinterließ Roth sichtlich betroffene Zuhörer. Die Ministerin bekräftigte das „Ja“ ihrer Partei zu Waffenlieferungen an Kiew und machte kein Geheimnis aus den grünen Zweifeln und Gewissensbissen bei den Kompromissen in der Energiepolitik: „Habeck in Qatar – ein großes Dilemma! Lützerath – kein Verrat, es war nicht mehr drin!“ Den wachsenden Druck auf grüne Politiker in Regierungsverantwortung bezeichnete die langjährige Parteivorsitzende als „durchaus positiv.“ Nach exakt 40 Minuten Rede nahm sie die „standing ovations“ ihrer Kemptener Parteifreunde entgegen und kündigte an: „Heuer ist Landtagswahlkampf – ich komme also im Sommer bestimmt noch ein paar Mal ins Allgäu.“