Wittmann folgt auf Kreuzer

Von: Jörg Spielberg

Der bisherige Kreisvorsitzende der CSU Kempten Thomas Kreuzer (r.) übergab nach dreißig Jahren den Staffelstab an seine Nachfolgerin, die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann (l.) © Spielberg

Kempten/Oberallgäu – Es war der Abend der CSU-Bundestagsabgeordneten Mechthilde Wittmann, die mit dem sehr guten Ergebnis von 53 aus 55 abgegebenen Stimmen ab sofort und ohne Gegenkandidat den Kreisvorsitz der CSU Kempten von ihrem Vorgänger Thomas Kreuzer übernimmt.

Rund 70 Mitglieder der CSU Kempten, darunter Altoberbürgermeister Dr. Ulrich Netzer, die CSU-Ortsteilvorsitzenden und Stadträte, hatten sich im Pfarrsaal von St. Franziskus versammelt, um Kreuzer nach rund 30 Jahren aus seinem Parteiamt zu entlassen und Wittmann als seine Nachfolgerin zu küren. Kreuzer sprach am Abend ein letztes Mal den Jahresbericht des Vorstandes für das abgelaufene Kalenderjahr 2022, das vom Auslaufen der Pandemie zurück in den Normalbetrieb und von der verlorenen Bundestagswahl geprägt war. Insgesamt hatte die CSU Kempten im Jahr 2022 vier und 2023 bereits zwei Kreisvorstandssitzungen abhalten, davon lediglich eine digital, die anderen in Präsenz.

„Mit unserem Neujahrsempfang mit Ministerpräsident Markus Söder und einem gelungenen Politischen Aschermittwoch unserer beider CSU-Kreisverbände Kempten und Oberallgäu hatten wir einen gelungenen Auftakt ins Wahljahr 2023. Außerdem haben wir mit Joachim Konrad einen würdigen Kandidaten für die Landtagswahl gefunden“, resümierte Kreuzer. Der gibt an, nun für kein politisches Mandat oder Parteiamt mehr zur Verfügung zu stehen und betont dabei, seinen Rücktritt aus der aktiven Politik reiflich überlegt zu haben. Seinen Abschied würdigten am Abend die Mitglieder der CSU Kempten mit langanhaltenden stehenden Ovationen. Wenngleich es noch einen Abschied mit würdigem Rahmen geben wird, wurde Kreuzer am Abend schon einmal ein Geschenk in Form eines rollenden Kräuterhochbeets überreicht.

CSU Kempten wählt neuen Vorstand

Bestimmt wurde der Abend aber durch die Wahl des neuen Kreisvorstandes der CSU Kempten. Neue Kreisvorsitzende wird die Bundestagsabgeordnete Mechthilde Wittmann, die seit ihrer Kandidatur für den Bundestag in Berlin ihren Wohnsitz immer mehr von der Landeshauptstadt nach Kempten verlegte. Wittmann war vom Vorstandsmitglied und Ortsvorsitzenden Florian Fischer vorgeschlagen worden.

„Mechthilde Wittmann verfügt über die richtigen Voraussetzungen für das Amt: Sie ist nah an den Themen, besitzt Sachverstand, ist gut vernetzt, steckt voller Tatendrang und Gestaltungswillen.“ Zu ihren Stellvertretern wurden am Abend Florian Fischer (55 Stimmen), Hilde John (55 Stimmen), Peter Wagenbrennner (52 Stimmen), Thomas Berchtold (55 Stimmen) und Tim Berchtold (54 Stimmen) gewählt. Werner Tanner wurde in seinem Amt als amtierender Schatzmeister mit 50 Stimmen bestätigt, Johann Lederle und Sylvia Schäfer übernehmen mit jeweils 50 Stimmen das Amt des Schriftführers und neue Digitalbeauftragte (Social Media) der CSU Kempten wird Wittmanns Tochter Leonie Wittmann.