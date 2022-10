Kempten: Das „große Loch“ gehört der Vergangenheit an

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

So sieht der Plan für das „große Loch“ aus. © privat

Kempten – Aus dem „großen Loch“ in Kempten soll „wirklich gutes Wohnmilieu“ entstehen.

Endlich! Nach jahrelangem Hick-Hack und gerichtlicher Streiterei wird das „Große Loch“ verschwinden und der Vergangenheit angehören. Oberbürgermeister Thomas Kiechle zeigte sich über diese Entwicklung hocherfreut. Zur Erinnerung: Die Investoren Ritter & Kyburz aus der Schweiz hatten das Grundstück erworben. Sie wollten Einzelhandel – vier Geschäfte zu je 700 Quadratmeter im Erdgeschoss-, Wohnungen, Büros und Arztpraxen einrichten. Erste Gespräche mit der Stadtverwaltung fanden 2007 statt. Nach weiteren Gesprächen hat im August 2009 der Bauausschuss den ersten Antrag (ohne Einzelhandel) genehmigt. An dieser Stelle war laut Einzelhandelskonzept der Stadt Kempten Einzelhandel jedoch nicht zugelassen.

Das „große Loch“ in Kempten verschlang Geld

Im April 2010 wurde die Abbruchgenehmigung für die bisherige Bebauung erteilt. Der Abriss begann direkt danach; die beiden Gebäude, der Allgäuer Hof aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und das Allianz-Haus von 1950, wurden innerhalb weniger Wochen von der Bauunternehmung Geiger Unternehmensgruppe abgebrochen. Im Mai wurde mit dem Bau des Geschäftshauses begonnen. Im Sommer 2010 reichten Ritter & Kyburz eine Normenkontrollklage beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof ein, damit der Bebauungsplan „Westlich Forum Allgäu“, in dem sich das Grundstück befindet und der Einzelhandel ausgeschlossen ist, aufgehoben wird. Es folgten Klagen auf Klagen – die Investoren hatten hinsichtlich des Einzelhandels keinen Erfolg. Irgendwann wurden die Arbeiten an der Baustelle eingestellt. Die Investoren meldeten Insolvenz an. Per Gerichtsbeschluss wurde zunächst ein Zwangsverwalter eingesetzt, später ein Insolvenzverwalter.

Im Laufe der Zeit lief die Baugrube mit Wasser (Grundwasser) voll. Die Statik der Baugrube war nicht mehr gegeben, ein Einsturz mit Auswirkungen auf die Bahnhof- und Mozartstraße und die umliegenden Gebäude war nicht auszuschließen. Die Stadt musste daher als Sicherungsmaßnahme die geplante Tiefgarage bauen und das Grundwasser auf ihre Kosten dauernd abpumpen. Hierfür sind Kosten im einstelligen Millionenbetrag entstanden. Wieviel Steuergelder die Stadt in die Hand nehmen musste und wieviel sie wieder erhalten hat, bleibt nach wie vor für die Öffentlichkeit im Dunkeln.

Das „große Loch“ wechselte die Besitzer

2018 wurde das Grundstück von der Firma Nowinta aus Aalen erworben. Es sollten in einer ersten Planung 177 kleinere Appartements entstehen, vorrangig für Studenten. Plötzlich trat der Investor, City-Living-Kempten B27 auf den Plan. Er sah den Neubau eines Apartmenthauses mit gewerblichen Nutzungen auf einer bestehenden Tiefgarage vor. Es waren 157 Mikroapartments von ca. 16 bis 38 Quadratmeter Wohnfläche und 21 „Serviced Apartments“ geplant.

Am 27. März.2019 wurde das Vorhaben dem Gestaltungsbeirat dann letztmalig in einer öffentlichen Sitzung vorgestellt und beraten. In seinem Gutachten bat der Gestaltungsbeirat um eine Überarbeitung der Fassaden, die dann abschließend zur Kenntnis vorgelegt werden sollten. 2020 wurde der Bauantrag genehmigt. Geschehen ist weiterhin nichts. Dann die Neuigkeit, die Projektentwickler ehret + klein, Starnberg, haben Anfang 2022 das Grundstück von Nowinta erworben. ehret + klein ist in der Immobilienbranche bekannt dafür, sich komplexen Projekten anzunehmen. Die Wiederbelebung des ehemaligen Kaufhauses Beck im Münchener Stadtteil Laim ist ein Beispiel.

Was ist geplant?

Die Architekten Gerlach aus Ulm haben die bisherige Planung überarbeitet. Projektleiter Fabian Reimhold und Architekt Dennis Ulm haben im Gestaltungsbeirat die überarbeiteten Planungen vorgestellt. Wesentliche Änderungen wurden an der Fassade vorgenommen. Größere Fenster mit Holzelementen werden jetzt vorgesehen. Die Fassaden der Obergeschosse sollen hellen Putz und der Sockel eine grobe Putzstruktur im Grauton erhalten. Anstatt 157 Mikroappartements werden jetzt 68 Wohneinheiten (Ein- bis Fünfzimmerwohnungen) in einer Größe von 33 bis 110 Quadratmeter, zwei Büroeinheiten, drei kleinere Gewerbeeinheiten unter 200 Quadratmeter und eine größere mit 700 Quadratmeter vorgesehen. Die Ecke Bahnhofstraße/Allgäuer Straße soll aufgewertet werden, dazu wird im Erdgeschoss ein Cafe und Weinshop eingerichtet. Man kann sich ferner ein Waschsalon, eine Fahrradwerkstatt, ein Sportstudio und eventuell eine Tagespflege für ältere Menschen vorstellen.

Statt zwei Treppenhäuser sind jetzt vier eingeplant. Die Fläche davor soll begrünt und mit Bäumen bepflanzt werden. Hinsichtlich einer sinnvollen Bepflanzung mit Bäumen und Bautätigkeit steht der Investor in engem Kontakt mit der Sozialbau und den zuständigen Architekten. „Es soll sich zu einem wirklich guten Wohnmilieu entwickeln“, so Fabian Reimold. Die Kubatur des Gebäudes bleibt unverändert. Im Innenhof ist ein Kinderspielplatz vorgesehen. Die Dächer werden mit PV-Anlagen, Grünflächen und Aufenthaltsbereichen ausgestattet.

Die Bauarbeiten sollen dieses Jahr beginnen

Sowohl Prof. Hans Peter Hebensperger-Hüther, „wir finden das ist ein sehr schönes Projekt“, als auch Prof. Hannelore Deubzer lobten die neue Planung. „Wir sind froh, dass es noch einmal eine Neuplanung gibt, es ist eine sehr gute Entwicklung“, so Deubzer. Eine erneute Behandlung im Gestaltungsbeirat ist nicht mehr erforderlich. „Wir verfolgen die Weiterentwicklung dennoch“, so Prof. Hebensperger-Hüther. Mit dem Grundstückserwerb stellen sich ehret + klein als neuer Investor der großen Herausforderung, die bereits gebaute Tiefgarage zu sanieren und den Neubau eines Wohn- und Geschäftsgebäudes auf einer bestehenden Tiefgarage umzusetzen. „Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, wenn wir das nicht stemmen könnten, hätten wir das Grundstück nicht erworben.

Hinsichtlich der Tiefgarage überlegen wir noch ob mit oder ohne Wassermanagement“, so Fabian Reimold am Rande der Sitzung gegenüber dem Kreisboten. Auf Rückfrage erklärte Fabian Reimbold, „dass die Tiefgarage im Untergeschoss voraussichtlich rückverankert wird. Die ersten Baumaßnahmen sollen möglichst noch im Oktober angepackt werden. Das hänge allerdings von den Untersuchungen zur Statik und der Genehmigung der Stadt ab. Auf jeden Fall soll noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten begonnen werden.“