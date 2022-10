Kempten: Parken in der Innenstadt wird teurer

Von: Helmut Hitscherich

Die Parkgebühren in Kempten steigen. Etwa die halbe Stunde in der Innenstadt kostet künftig 70 Cent, wenn der Beschluss von weiteren städtischen Gremien bestätigt wird. © Tröger

Kempten – Parken wird teurer. Was heißt das konkret?

Ab 1. Januar 2023 hebt Kempten die Parkgebühren an und weist weitere gebührenpflichtige Parkplätze aus. Warum wird sich der Bürger fragen? Mit der Änderung der Umsatzsteuerpflicht ab dem 1. Januar müssen für die Einnahmen der Parkplätze Illerdamm, Allgäuhalle, Pfeilergraben, Rottachstraße, Hildegardplatz Kirchberg, Prälat-GötzStraße, Alpenländisches Museum, Eberhardstraße und Robert-Weixler-Straße Umsatzsteuern in Höhe von ca. 250.000 Euro abgeführt werden. So hieß es im jüngsten Ausschuss für Mobilität und Verkehr. Mit den gestiegenen Energiekosten für Betrieb und Unterhalt der städtischen Infrastruktur und damit auch die Parkplätze hat die Stadt höhere Aufwendungen. Darüber hinaus sind im Rahmen der Haushaltskonsolidierung weitere Anpassungen erforderlich. Mit den neuen Rahmenbedingungen muss die Stadt daher die Parkgebühren im Stadtgebiet anpassen bzw. erweitern. In Anlehnung an andere Kommunen steigt die Grundgebühr für Kurzzeitparkplätze im Innenstadtbereich von 50 Cent pro halbe Stunde auf 70 Cent pro halbe Stunde. Dies bedeutet eine Gebühr von 1,40 Euro pro Stunde bzw. 2,80 Euro für zwei Stunden. Damit würde die Stadt 1,44 Millionen Euro einnehmen und Mehreinnahmen von 400.000 Euro erzielen. Der Parkdruck für diese Kurzzeitparkplätze im Innenstadtbereich ist hoch, sodass die Erhöhung der Parkgebühr nach der Zuständigkeitsverordnung § 10 gerechtfertigt sei. Im Umkreis der derzeit gebührenpflichtigen Kurzzeitparkplätze werden weitere 228 gebührenpflichtige Parkplätze ausgewiesen. „Da der Parkdruck in diesen Bereichen geringer eingeschätzt wird, verbleibt die Gebühr bei 50 Cent pro halber Stunde. Hier wären Mehreinnahmen in Höhe von 115.000 Euro zu verzeichnen. Diese zusätzlichen Parkplätze befinden sich im Bereich Wiesstraße, Fischerösch, Bahnhofstraße, Haslachstraße, Haubenschlossstraße, Immenstädter Straße, Stuibenweg, Westendstraße, Bodmanstraße, Fuchsbühlstraße, Stiftskellerweg, Wartenseestraße, Mühlweg, Fürstenstraße und Hoföschle“, sagte Tiefbauamtsleiter Markus Wiedemann im Ausschuss für Mobilität und Verkehr. Für die Ausstattung dieser neuen Kurzzeitparkplätze sind insgesamt zwölf Parkscheinautomaten mit einer Erstinvestition von ca. 96.000 Euro erforderlich. Und auch hier steigt die Gebühr: Die Dauerparkplätze kosten beim Tagesticket statt drei Euro dann vier Euro. Gleichzeitig gibt es die sogenannte Brötchentaste (erste halbe Stunde frei) nicht mehr. Die Parkgebühr von 50 Cent pro halbe Stunde bzw. 1 Euro pro Stunde bleibt gleich, d.h. ab vier Stunden Parkzeit wird das Tagesticket fällig. Die Gebühren für Monatsticket (35 Euro), Vier-Monatsticket (120 Euro), Halbjahresticket (175 Euro) und Jahresticket (360 Euro) bleiben unverändert. Die Gebühr für die Dauerparkplätze am Hauptbahnhof wird an die übrigen städtischen Parkplätze angepasst. Mittlerweile hat die Deutsche Bahn auf der Ostseite die Parkgebühr auf 29 Euro pro Monat erhöht. Somit kostet ein Jahresticket der Deutschen Bahn 348 Euro. „Aus diesem Grund ist die westseitige Gebührenanpassung auf die Dauerparkgebühren im Stadtgebiet vertretbar“, so Wiedemann.

Dauerparker belegen Kurzzeitparkplätze – neue Dauerparkplätze

Das kostenfreie Parken für Inhaber von Dauerparkscheinen auf innerstädtischen Kurzzeitparkplätzen, während der zulässigen Parkzeit, wird aufgehoben. Damit generiert die Stadt Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 Euro. Der kommunale Ordnungsdienst hat bei einer Überprüfung festgestellt, dass im Kernbereich der Innenstadt zwei bis drei von zehn parkenden Kurzzeitparkplätzen durch Nutzer mit Dauerparkscheinen belegt sind. Außerhalb der derzeit gebührenpflichtigen Parkplätze im Innenstadtbereich werden weitere 465 Dauerparkplätze ausgewiesen. Diese befinden sich künftig in der Webergasse, Schwedenstraße, Lützelburg, Freudental, Gottesackerweg, Rottach-, Kantstraße, Augartenweg und Lenzfrieder Straße. Im Bereich Gottesackerweg und des Zentralfriedhof wird die erste halbe Stunde frei Parken möglich sein. Die neuen Gebühren gelten an den derzeit existierenden Parkscheinautomaten zum 1.1.2023. Die Gebührenerweiterung mit Kurzzeitparkplätzen und Dauerparkplätzen, die mit Parkscheinautomaten ausgestattet werden müssen, werden im Laufe des Jahres 2023 eingerichtet. Sofern die gesetzlichen Rahmenbedingungen für die Erhöhung der Bewohnerparkausweise vorliegen, erfolgt im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in einem zweiten Schritt die Erhöhung der Bewohnerparkausweise von bisher 30 Euro pro Jahr auf 180 Euro jährlich. Das wären Mehreinnahmen von ca. 475.000 Euro.

Ferner sollen zusätzliche Dauerparkplätze in zwei neuen Bewohnerzonen geschaffen werden. Bewohnerzone G soll in der Goethe-, SchillerLessingstr., Leichtleweg, Stuibenweg gelten und Bewohnerzone E wird in der Keselstraße und Boleite eingerichtet werden. Hierüber fehlt allerdings noch ein Beschluss. Für Thomas Hartmann (Grüne) ist die Kostensteigerung nicht „mehr als eine Anpassung an die Inflation.“ Julius Bernhardt (FFK) unterstrich, dass die Verlagerung vom Auto zum ÖPNV für ihn eine große Rolle spielt. „Angebote reichen nicht aus, jetzt müssen wir auch unangenehme Entscheidungen treffen. Wir müssen dem Autofahrer die Bequemlichkeit nehmen.“ Alexander Buck (FW) hinterfragte den Sinn von Dauerparkplätzen. Seine Recherchen hätten ergeben, dass es in Städten vergleichbarer Größe keine Dauerparkplätze gibt. „Ich finde es schade, dass wir die Gebühren dafür nur auf vier Euro ganztags erhöhen.“ Helmut Berchtold (CSU) verwies auf die vielen Berufsschüler, die nicht mit dem ÖPNV nach Kempten kommen können und auf das Auto angewiesen sind. Er erinnerte auch an das Ziel, dass Parken nicht billiger sein darf als ein Tagesticket ÖPNV. Mit vier Euro könne man dann das ganze Netz benutzen. Für Josef Mayr (CSU) kommt es darauf an, die Innenstadt vital zu halten. „Wir sollten eine einladende Stadt sein. Wir müssen zu den Städten gehören, die gerne angefahren werde, gleich mit welchem Verkehrsmittel.“ Der Ausschuss für Mobilität und Verkehr empfahl einstimmig dem Haupt- und Finanzausschuss, die Parkgebühren wie beschrieben anzupassen.