Kempten: Beschluss zur Dreifachsporthalle

Von: Helmut Hitscherich

Am Hildegardis Gymnasium soll die Kemptener Dreifachturnhalle errichtet werden. © Archivfoto Schropp

Kempten – Wie sieht es aus mit der neuen Dreifachsporthalle?

Wie mehrfach berichtet, wurde nach heftigen Debatten im Stadtrat entschieden, die neue Dreifachsporthalle nicht am Carl-von-Linde-Gymnasium (CvL) zu bauen sondern beim Hildegardis-Gymnasium. Aus einem Architektenwettbewerb ist die Arbeitsgemeinschaft architektur + raum aus Kempten als erster Preisträger hervorgegangen und wurde von der Stadtverwaltung mit der Objektplanung beauftragt. Nach zweijähriger intensiver Arbeit wurde nun im Planungs -und Bauausschuss die Entwurfsplanung und Kostenermittlung vorgestellt.

Die Sporthalle wird auf drei Ebenen barrierefrei erschlossen. Die Zufahrt erfolgt über die Lindauer Straße. Von einer zunächst angedachten Tiefgarage wurde aus Kostengründen Abstand genommen. Da die Nutzung durch Vereine außerhalb der Schulzeit stattfindet, können die vorhandenen Parklätze der Schule benutzt werden. „Bei Großveranstaltungen gibt es in Fußläufigkeit den Königsplatz“, erläuterte Baureferent Tim Koemstedt. An der Reichlingstraße werden fünf behindertengerechte Parkplätze eingerichtet. Damit wird der barrierefreie Zugang gewährleistet. In der Halle verbindet ein Lift alle drei Ebenen.

Die neue Dreifachsporthalle in Kempten

Grundsätzlich stehen auf der Haupttribüne zwei feste Sitzreihen zur Verfügung. Dank einer ausziehbaren Tribüne stehen mit weiteren sieben Sitzreihen dann insgesamt 560 Sitzplätze zur Verfügung. Zwei der sechs Umkleidekabinen erhalten eine rollstuhlgerechte Sanitäreinheit mit WC und Dusche. Ferner wird ein eigener barrierefreier Umkleideraum und der Sanitätsraum mit rollstuhlgerechtem WC und Dusche ausgestattet. Aufgrund der geologischen Verhältnisse ist für das gesamte Bauwerk eine Pfahlgründung erforderlich. Die Bohrpfähle werden zu „Energiepfähle“ ausgebaut. So kann Geothermie in Verbindung mit einer Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen genutzt werden, die sowohl zum Heizen als auch kühlen verwendet werden können“ , wie Peter Fakler von architektur + raum erklärte. Auf den Pfählen ruht eine 50 Zentimeter dicke Bodenplatte mit örtlichen Verstärkungen. Die aufgehenden tragenden Bauteile und die Außenbauteile gegen das Erdreich sind in Stahlbeton geplant.

Das Dachtragwerk sowie die Gebäudehülle im Bereich des Daches ist als Holzbau konzipiert. Das Dach soll begrünt und mit PV Anlagen versehen werden und einen eigenen Batteriespeicher erhalten. Im Innenraum der Halle ist Holz das dominierende Element. Die Kosten belaufen sich auf 29,9 Millionen Euro. Mit dem Bau soll im Frühjahr 2024 begonnen werden. Dazu ist es aber zunächst erforderlich die Unterlagen für den Bauantrag und insbesondere für den Förderantrag noch im Dezember einzureichen. Die Ausschreibungen könnten im Juli 2023 erfolgen. Die Mitglieder des Planungs- und Bauausschusses beschlossen einstimmig die fristgerechte Einreichung des Förderantrags noch im Dezember und den sofortigen Beginn der Werkplanung parallel zur Genehmigungsplanung, damit der geplante Baubeginn im Frühjahr 2024 eingehalten werden kann. Abschließend konstatierte Oberbürgermeister Thomas Kiechle: „Wir können feststellen, dass wir neben all den anderen großen Projekten einen wichtigen Schritt im Hinblick auf die Sportentwicklung machen.“