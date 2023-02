Kempten: Der ehemalige Stadtrat Siegfried Wehrmann ist verstorben

Von: Christine Tröger

Siegfried Wehrmann saß 28 Jahre lang für die SPD im Stadtrat. 2012 zeichnete der damalige OB Dr. Ulrich Netzer (rechts) Siegfried Wehrmann mit der Rathausmedaille in Gold aus. (Archivfoto) © Matthias Matz

Kempten – Zum 1. Mai 1984 war Siegfried Wehrmann erstmals für die Sozialdemokratische Partei in den Stadtrat gewählt worden, blieb dem Gremium bis 31. Dezember 2012 treu und erhielt vom damaligen OB Dr. Ulrich Netzer die Rathausmedaille in Gold. Am 25. Januar 2023 ist er, auf den Tag drei Monate vor seinem 86. Geburtstag, verstorben.

Vergangene Woche erinnerte OB Thomas Kiechle in der Stadtratssitzung an Wehrmann, der rund 28 Jahre lang „hier zu zukunftsweisenden Entscheidungen für die Entwicklung unserer Stadt beigetragen“ habe. Unvergessen sei sein Einsatz als „Bäderbeauftragter“ gewesen, eine Aufgabe, die er „mit Leib und Seele erfüllt“ habe und gerne Ansprechpartner für Badegäste und Personal gewesen sei. In seine Amtszeit seien „gewichtige Maßnahmen“ wie die Neukonzeption des Hallen- und des Freibads gefallen.

Ebenso unvergessen: Wehrmanns „unermüdliches Eintreten“ besonders für seinen Stadtteil Lindenberg inklusive des Ausbaus und Sanierung der „Tropfsteinhöhle“ genannten Bahnunterführung am Ostbahnhof. Auch nach seiner aktiven Stadtratszeit sei die Freude bei ihm groß gewesen, als im Mai 2015 die marode Unterführung zugunsten einer Neugestaltung endlich abgebrochen wurde. Egal welches Anliegen die Bürger an ihn herantrugen, habe Wehrmann „immer ein offenes Ohr“ dafür gehabt.

2002 wurde sein Einsatz mit der Kommunalen Dankurkunde des Bayerischen Staatsministers des Inneren gewürdigt und bei seiner Verabschiedungmit der Rathausmedaille in Gold. 30 Jahre lang führte Wehrmann zudem die Kasse im SPD-Kreisverband und Ortsverein und war Mitglied unter anderem bei der Arbeiterwohlfahrt, beim VdK und den Naturfreunden.