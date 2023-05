Ein (wieder) gefragtes Jazzfestival geht zu Ende

Von: Christine Tröger, Jürgen Kus

Teilen

Quadro Nuevo begeisterte auf der Alpe Müllersberg. © Kus

Kempten/Oberallgäu – Der Jazzfrühling 2023 ist vorbei und hinterlässt das Gefühl der Vorfreude auf den 39. Jazzfrühling 2024.

Die Jazznacht: Mal so richtig schön um die Häuser ziehen, das war der Freitagabend dank des bunten Programms und der ausgesuchten Locations, vom Klecks wieder in bewährter Weise auf die Beine gestellt und von den Kemptener Nachtschwärmern gut angenommen. In der Kulturwirtschaft war das Bier am besten, im Künstlerhaus die Stimmung, die fetzigste Band aber gab‘s im Haus International. Unermüdlich in vier Sets bis Mitternacht spielten Maloom aus München mit ihrer quirligen Sängerin Eva Ahoulou eine immer groovende Mischung aus Soul, Funk und Jazz.

Kemptener Jazzfrühling 2023: Hoch über dem Illertal, wo die Löwenzähne sprießen

Ganz schön gewagt, in diesem unbeständigen Frühling ein Konzert im Freien nicht einmal mit einem Regendach für die Musiker zu planen und einzurichten. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Die Wirtsleute von der Alpe Müllersberg, der Klecks und die unerschrockenen Vier von Quadro Nuevo bereiteten den vielen Musikfreundinnen und -freunden, die am Samstagvormittag zur Alpe Müllersberg gewandert waren, ein luftiges und teilweise sogar sonniges Vergnügen der Extraklasse mit weitem Ausblick übers Illertal und zum Hauchenberg.

Die fein und virtuos gestrickten Stücke, die die Musiker aus einem großen Repertoire von fünfundzwanzig Jahren Bandgeschichte schöpften, verband sich wunderbar mit der Stille und der Leichtigkeit eines Frühlingsmorgens in der Natur.

Kann Bigbandsound glücklich machen?

Am Samstagabend beim großen Abschlusskonzert des diesjährigen Jazzfrühlings im Stadttheater konnte man diese Frage tatsächlich mit Ja beantworten, vorausgesetzt man ließ sich auf die typischen Zutaten dieser orchestralen Spielart von Jazz ein. Es half, dass mit Jim McNeely ein erfahrender Leiter aus der vordersten Reihe amerikanischer Bigband Arrangeure den ausgesuchten Musikern der HR-Bigband voran stand, der außer seinen lockeren Moderationen auf der Bühne nicht mehr viel zu tun hatte.

Seine Arrangements, die bis in seine Zeit mit dem Thad Jones/Mel Lewis Orchestra zurückreichten, wurden von der Band in atemberaubender Präzision, mit klaren Dynamikabstufungen, rhythmischen Drive und mitreißenden Soli dargeboten. Am Schluss hätte man ihnen gerne noch weitere zwei Stunde zuhören mögen.

Ausbaufähige Bilanz (Kommentar von Christine Tröger)

Am Ende waren es ca. 6.000 Jazzbegeisterte, die dabei sein wollten. Zwei Drittel der Konzerte waren ausverkauft. Besonders freut Klecks-Vorsitzenden Gerhard Zipperlen, dass er immer wieder mit Leuten aus ganz Deutschland gesprochen habe, die z.T. eine ganze Woche Urlaub genommen hatten, um den Kemptener Jazzfrühling ausgiebig besuchen zu können.

Andere Städte stricken spezielle touristische Angebote für solche Konzertbesucher. Vielleicht ist der große Erfolg, der nach der Saure-Gurken-Zeit der Corona-Jahre fast schon unerwartet über den veranstaltenden Klecks hereingebrochen ist, ja Anlass für Kempten Tourismus, einen attraktiven Rahmen für Festival-Touristen 2024 zu stricken.

Lesen Sie auch: Ein erstes Zwischenfazit zum Kemptener Jazzfrühling 2023