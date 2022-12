Kempten: Der Mobilfunkausbau geht weiter

Von: Helmut Hitscherich

Teilen

Die neuen Mobilfunkstandorte. © Grafik: Stadt Kempten

Der Mobilfunk wird in Kempten weiter ausgebaut.

Im Juni hat der Stadtrat beschlossen, dass das Verfahren zur Standortplanung für Mobilfunksendeanlagen (das sogenannte dialogische Verfahren) aufgrund der erfolgreichen Arbeit der letzten Jahre mit weitgehender Immissionsminimierung für die Bürgerinnen und Bürger Kemptens nicht mehr erforderlich sei und gegebenenfalls anlassbezogen fortgesetzt werden soll. Die dafür im Haushalt eingeplanten Kosten (Personal- und Gutachterkosten) wurden im Haushalt gekürzt und der Stellenanteil des Fachpersonals gestrichen. Somit werden jährlich 50.000 Euro eingespart.

Gründe für die Einstellung des Dialogischen Verfahrens war die Annahme, dass das Mobilfunknetzin Kempten ausgebaut sei und künftig eine Verdichtung der Netze mittels sogenannter Smart Cells erfolgt (siehe Kreisbote vom 4. Juni 2022). Im Oktober und November 2022 teilten die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica der Stadt ihre Absicht des Netzausbaus in Kempten mit. Dabei handelt es sich um drei neue Mobilfunkstandorte. Auf dem Lindenberg und auf dem Bühl durch die Deutsche Telekom, Unterwang durch Telefónica und eine 5G–Erweiterung seitens Vodafone an einem bestehenden Standort an der Heisinger Straße 8.

Für die Standorte des Netzausbaus wurde seitens der Verwaltung bereits das gemeindliche Mitwirkungsangebot bei den jeweiligen Netzbetreibern angekündigt. Erwin Hagenmaier (CSU) fragte, ob auf dem Bühl ein neuer Standort erforderlich sei, „da sich auf dem ein oder anderen Hochhaus bereits eine Sendeanlage befinde, die man gegebenenfalls nutzen könnte“. Laut Baureferent Tim Koemstedt muss der Betreiber den Suchkreis anmelden. „Die Stadt entscheidet, ob anlassbezogen das dialogische Verfahren wieder angepackt wird.“

Kommentar von Helmut Hitscherich

Hat die Stadtverwaltung wirklich geglaubt, dass der Ausbau des Mobilfunknetzes abgeschlossen sei? Da kann man auch an die Märchen der Gebrüder Grimm glauben. Man hat Gelder voreilig aus dem Haushalt gestrichen und was noch bedauerlicher ist, den Stellenanteil desjenigen, der sich um das Thema Mobilfunk gekümmert hat, gestrichen und das, um 50.000 Euro im Rahmen der Haushaltskonsolidierung einzusparen. Mobilfunkbetreiber sind wie die Raupe Nimmersatt.

Sie haben nie genug. Es geht um Kommerz und Umsatz ohne Rücksicht auf mögliche gesundheitliche Folgen für einen Teil der Bevölkerung. Jedes Jahr neue Smartphones mit noch mehr Leistung und Angeboten. Jahrzehntelang war Asbest und Rauchen ungefährlich, bis es endlich wissenschaftliche Ergebnisse gab. Bei Mobilfunk gibt es Begleiterscheinungen, die bei Menschen gesundheitliche Beeinträchtigungen hervorrufen. Man schaut nur weg, weil es ja noch keine wissenschaftlichen Ergebnisse gibt. Wer übernimmt die Verantwortung, wenn die Wissenschaft eines Tages zum Ergebnis kommt, dass Mobilfunk gesundheitsschädlich ist? Keine Versicherung der Welt kommt dafür auf.