Kempten: Der Schützenumzug bei der Festwoche darf mit Böllerschüssen stattfinden

Von: Martina Ahr

Böllerschüsse beim Schützenumzug im Rahmen der Allgäuer Festwoche werden erlaubt. © ahmet naim danisoglu

Kempten – Beim Schützenumzug im Rahmen der Allgäuer Festwoche darf geschossen werden. CSU und FW stimmten gegen die Rücksichtnahme auf Kriegsflüchtlinge.

Am Montag wird der Festwochenaufbau starten. Die Planungen bis hier hätten „super funktioniert“, findet Marion Krüger vom Messe- und Veranstaltungsbetrieb. Allerdings werde ein Großteil der geplanten Einnahmen wegen des kostenlosen Eintritts und fehlender Standgebühren entfallen. Die Kurzfristigkeit und Inflation führen zu deutlichen Preissteigerungen. Deshalb sei mit einem höheren Defizit als geplant zu rechnen.



Gar nicht glücklich zeigten sich einige Gremiumsvertreter bei der Präsentation des Programms. „Muss das sein?“, fragte FDP-Stadtrat Ullrich Kremser mit Blick auf den Schützenumzug, der mit Böllerschüssen stattfinden wird.



Schützenumzug mit Waffen und Böllerschützen – ja oder nein?

Die vorvergangene Werkausschusssitzung hatte zu einer Debatte geführt: Schützenumzug mit Waffen und Böllerschützen – ja oder nein? Angesichts der politischen Lage und aus Rücksichtnahme auf von ihren Kriegserlebnissen traumatisierte Geflüchtete sprach Kremser sich gegen diesen Programmpunkt aus und erntete damit teils Unterstützung, teils Unverständnis.

„Das ist Tradition“, sagt Krüger. Grünen-Stadträtin Erna-Kath­rein Groll fragt, ob es in diesem Jahr „zwanghaft“ sein müsse, sich an die Tradition zu halten. Sie sei nicht gegen Tradition, aber es breche die Welt nicht zusammen, wenn man in diesem Jahr Rücksicht auf Geflüchtete nehme.



FW-Stadtrat Thomas Landerer hatte bereits beim Cambodunum-Cup die Böllerschützen vermisst. „Es hat etwas gefehlt.“ Parteikollege Joachim Saukel weiß zu berichten, dass es in Lenzfried nach einem Böllerschießen keine Beschwerden gegeben habe. CSU-Stadtrat Peter Wagenbrenner versteht die Diskussion nicht: „Wir haben in unserem Bayern Traditionen und die Leute warten darauf.“



Ukrainische Geflüchtete werden über die Tradition informiert

Klaus Knoll (FW) verweist auf die letzten Jahre: „Wir hatten zwei Jahre keine Festwoche, und wenn wir jetzt einen Festumzug haben, dann mit Böllerschützen.“ Er finde das gut, er wolle zur Normalität zurückkommen. Man habe sich zu diesem Thema intern abgestimmt. Ukrainische Geflüchtete würden über die Tradition informiert.



Grünen-Stadträtin Gertrud Epple zeigte sich irritiert, „dass ein Fachgebiet entscheidet, was zu tun ist“. Sie sei davon ausgegangen, dass dies eine politische Entscheidung sei. „Man kann eine solche Sache nicht einfach entscheiden und sagen: Das ist jetzt so.“



Parteikollegin Groll stellte den Antrag, den Schützenumzug zwar mit Böllerschützen zu veranstalten, auf Schüsse selbst aber zu verzichten. Die Vertreter der CSU und Freien Wähler stimmten geschlossen und damit mit einer Mehrheit gegen den Kompromissvorschlag, SPD, FDP und Grüne unterstützen ihn. Es wird also geschossen.