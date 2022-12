Der städtische Haushalt ist mit einer Gegenstimme verabschiedet

Von: Helmut Hitscherich

Die Haushaltsberatungen in Kempten sind beendet. Mit einer Gegenstimme wurde der Haushalt 2023 jetzt verabschiedet. © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration

Kempten – Die diesjährigen Haushaltsverhandlungen verliefen ruhig und mit wenigen Nachfragen. Nach einer relativ kurzen Aussprache wurde der Haushalt 2023 mit der Gegenstimme von Josef Natterer-Babych (UB/ödp) verabschiedet.

Wieder einmal wurde ein Rekordhaushalt vorgestellt. Wie jedes Jahr wurde der Etat des Kulturamtes hinterfragt. Man stritt sich wegen 100.000 Euro hinsichtlich Stelen für die Erinnerungskultur sowie um den Zeitplan und Gelder für den Bau einer neuen Hauptfeuerwache.

Nicht alle im vergangenen Jahr eingeplanten Maßnahmen (z.B. Bibliothek und Vhs) können in den nächsten Jahren umgesetzt werden. Andere Maßnahmen mussten weiter nach hinten geschoben werden. Gründe hierfür sind die erhöhten Kosten für die 10. Grundschule, die Sanierung Kornhaus und Sanierung und Bau eines Erweiterungsbau Carl-von-Linde-Gymnasium. Helmut Berchtold (CSU) mahnte den Umbau des seit vielen Jahren vorgesehenen Bahnhofsvorplatzes an. Dem entgegnete Baureferent Tim Koemstedt, dass „wir jetzt nicht alle großen städtebaulichen Projekte realisieren können. Was wir am Bahnhofsvorplatz machen, hängt auch davon ab, wann der Zoll in der Artilleriekaserne untergebracht werden kann. Wir sollten erst einmal alles in kleineren Schritten machen.“



Prof. Dr. Robert Schmidt (CSU) war überrascht, dass das Thema Bibliothek/Vhs nicht angesprochen worden ist und man für die Konzeptionierung Gelder benötigt.



„Wir müssen die Realität anerkennen“

Oberbürgermeister Thomas Kiechle erläuterte, dass „wir die Realität anerkennen müssen“ und „wir aufgrund des Krieges in der Ukraine und den Kostensteigerungen Maßnahmen streichen mussten. Wir bleiben am Ball und nutzen jede Möglichkeit für eine Realisierung. Wir müssen eine Priorisierung eingehen.“



Für Thomas Hartmann (Grüne) ist es keine Frage, dass man dem Haushalt zustimmen kann. „Wir haben einige neue Positionen im Haushalt, die zukunftsweisend sind. Wir sollten aber noch viel stärker auf die Belange wie Umwelt und Klimaschutz Rücksicht nehmen.“



„Mir reicht es nicht“

Josef Natterer-Babych (UB/ödp) bemängelte, dass es im Haushalt zu wenig um regenerative und innovative Themen geht. „Mir reicht es nicht, wenn die Sozialbau nicht alles unternimmt hinsichtlich Umwelt und Klimaschutz. Das AÜW unternimmt auch nicht genug hinsichtlich regenerativen Energien. Wir werden links und rechts überholt.“ Man müsse „mehr tun“, deshalb wolle er ein Zeichen setzen, „dass mir etwas fehlt“. Er habe nichts gegen die Arbeit der Verwaltung, aber „ich stimme dem Haushalt nicht zu“.



Kiechle bedankte sich bei allen für den Zusammenhalt und daran gemeinsam an einer guten Entwicklung zu arbeiten und zu feilen. „Wir haben Gutes geschaffen“, so sein Befund.

Kommentar von Helmut Hitscherich

Jedes Jahr wird gebetsmühlenartig ein ausgeglichener Haushalt gewünscht und von einer Priorisierung der Investitionen gesprochen. Das Erstere ist Utopie und das Zweite wird nicht umgesetzt. Mit den 4,4 Millionen Euro Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt kann man keine großen Sprünge machen. In den nächsten Jahren sieht es auch nicht besser aus. Um Investitionen tätigen zu können, hat man in der Vergangenheit immer auf die Rücklage zurückgreifen können. Doch die ist endlich und ab 2024 müssen daher Kredite aufgenommen werden, die sich bis 2026 auf 66,21 Millionen Euro anhäufen. Wenn es zuvor keine adäquate Tilgung gibt, können ab 2027 keine großen Sprünge mehr gemacht werden, es sei denn, man erhöht die Schulden, was aber den Handlungsspielraum noch weiter einschränken würde.



Zinsen und Tilgung schmälern einerseits die Höhe des Überschusses im Verwaltungshaushalt und damit die Zuführung zum Vermögenshaushalt und andererseits binden sie Gelder im Vermögenshaushalt. Harte Zeiten stehen bevor.



Eine neue Bibliothek und Volkshochschule sind auf absehbare Zeit nicht realisierbar. Das Lieblingsprojekt der SPD, die Schule auf dem Lindenberg, wird jährlich nach hinten geschoben. Ob in ein paar Jahren die dafür im Haushalt eingestellten 37,4 Millionen Euro ausreichen, kann bezweifelt werden. Vom Beginenhaus, ein Klotz am Bein der Stadt, wird schon lange nicht mehr gesprochen. Angeblich will man das Gebäude veräußern. Vom Römermuseum ganz zu schweigen. Woher sollen Gelder für neue Umsteigemöglichkeiten für den ÖPNV kommen?



Wo bleibt eine langfristige Planung, aus der heraus eine Prioritätenliste zu erstellen wäre? Eine neue Feuerwehrhauptwache ist unabdingbar. Hierfür entstehen bestimmt Kosten in hohen zweistelligen Millionenbeträgen. Müsste man sich nicht jetzt schon Gedanken machen wann die Maßnahme umgesetzt werden soll und einen Merker machen wieviel Geld man dafür einplanen muss. Wann wird die Königstraße umgebaut? Die Neuordnung des Straßenraumes in der Salzstraße und die Querungshilfe in der Beethovenstraße/Freudenberg stehen auch auf der Warteliste.



Auf Sicht zu fahren, wie Oberbürgermeister Thomas Kiechle sagt, ist die eine Seite der Medaille. Aber auf Sicht zu fahren bedeutet nicht, auf eine Prioritätenliste zu verzichten. Es ist doch nicht so schwer festzustellen, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren ansteht und wo Handlungsbedarf besteht. Das muss ich dann nach Prioritäten ordnen. Ohne das wird es jährlichen Hick Hack geben, was man sich noch leisten kann. Man verliert sein Gesicht, wenn man ständig schiebt oder streicht. Man kann nur empfehlen, sich in einer Klausur einmal darüber im Klaren zu werden, was man wann machen kann.