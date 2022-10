Kempten: Die Frage nach dem Standort für einen ÖPNV-Lade-Hub

Von: Helmut Hitscherich

Symbolfoto

Kempten – An welchem Ort soll der ÖPNV-Lade-Hub stehen?

Für die Busunternehmer Helmut Berchtold und Martin Haslach sind Elektrobusse im ÖPNV zukunftsweisend. Sie wollen, wie bereits bekannt ist, 50 Elektrobusse beschaffen. Doch woher soll der Strom kommen?

Eine Lösung scheinen die beiden mit einem Grundstück am Bachtelweiher gefunden zu haben. Dort soll ein Solarpark (PV) und eine Ladestation entstehen. Grundlage dafür ist eine Studie der Hochschuldozenten Prof. Dr. Martin Steyer und Norbert Grotz zu den Voraussetzungen und zur Umsetzbarkeit dieser Vision (der Kreisbote berichtete).

Der mögliche Standort für einen ÖPNV-Lade-Hub wird diskutiert

Nachdem der mögliche Standort bekannt geworden war, regte sich Kritik bei den Anwohnern und in Teilen des Stadtrates. Die Freien Wähler stellten eine Anfrage, den Standort in der Stadtratssitzung zu diskutieren. Drei Fragen sollten seitens der Verwaltung beantwortet werden: Hat die Verwaltung Standortalternativen im Blick? Bis wann kann mit der Vorlage einer Standortanalyse gerechnet werden? In welchem Gremium oder Ausschuss wird über den Standort entschieden? Laut Wirtschaftsreferent Dr. Richard Schießl sei es nicht einfach, solch ein Grundstück zu finden. Eine Fläche von drei bis vier Hektar könne man nicht aus dem Ärmel schütteln. „Wir haben aber eine Fläche im Blick.“ Die Ladestation und PV-Anlage müsse an einem Ort sein, ebenso müsse die Erreichbarkeit gewährleistet werden. „Im Übrigen sei das erst einmal eine unternehmerische Entscheidung“, so Schießl.

Eine Standortanalyse könne frühestens in zwei bis drei Monaten vorliegen. Nähme die Stadt die Sache in die Hand und böte ein eigenes Grundstück an, müssten Ausschreibungen für den Grundstücksverkauf erfolgen, gibt Schießl zu bedenken. In der anschließenden hitzigen Debatte standen sich zwei Lager gegenüber – Suche nach Alternativstandorten contra Behandlung in den Gremien. Dr. Dominik Spitzer (FDP) hinterfragte die Ausschreibungspflicht, Franz-Josef Natterer-Babych (UB/ödp) plädierte dafür, das Konzept so schnell wie möglich umzusetzen. „Wir müssen eine Lösungsmöglichkeit suchen.“ Erwin Hagenmaier (CSU) bezweifelte, dass es Sinn ergebe, die Verwaltung drei Monate mit der Suche nach einem anderen Grundstück zu beschäftigen. „Wenn die beiden das Grundstück am Bachtelweiher erwerben, dann geht es darum, Baurecht zu gewähren.“

Laut Julius Bernhardt (FFK) soll das Projekt den normalen Weg nehmen. „Wenn wir das mit der Grundstücksuche machen, dann geht es so wie mit dem Hubschrauberlandeplatz. Da E-Busse im ÖPNV derzeit noch nicht vorgeschrieben sind, gibt es auch noch Zuschüsse. Wir wollen eine Energiewende schnell erreichen. Wir müssen die Sache forcieren“, so Thomas Kreuzer (CSU). Er wies darauf hin, dass das Projekt von der Hochschule untersucht worden sei und alles zu vermeiden sei, was das Projekt auf den „Sankt Nimmerleinstag“ schieben würde. Andreas Kiebler (FW) erklärte, dass es den Freien Wählern um die Frage gehe, ob es nur diesen Standort gibt. Für Thomas Hartmann (Grüne) ist die Suche nach Alternativen eine Hilfestellung. „Wenn wir nur diesen einzigen Ort untersuchen und dann feststellen, es geht nicht, dann gibt es eine erhebliche Zeitverzögerung.“ Sybille Knott (parteilos) versteht die Einwände nicht, zumal das Projekt von allen generell für gut befunden werde.

Was ist zu tun?

.Für Alexander Hold gibt es etliche Hindernisse, die überwunden werden müssen. Der Flächennutzungsplan müsse geändert werden, Baurecht sei zu schaffen. Das jetzt ins Auge gefasste Grundstück sei Ausschlussfläche für PV-Anlagen. „Wir müssen abwägen, damit uns der Bebauungsplan nicht um die Ohren fliegt.“ Für Theo Dodel-Hefele kommt es darauf an, jetzt schnell zu agieren. „Ich schlage vor, dass die Gremien sich damit befassen.“ Laut Baureferent Tim Koemstedt müsse nachgewiesen werden, warum Baurecht geschaffen werde. „Bei Wohnraum ist der Nachweis gegeben, auch bei gewerblichen Projekten.

Aber auch, wenn ich mein Ziel nur an einem Standort erreichen kann.“ Für Oberbürgermeister Thomas Kiechle kommt es darauf an, Baurecht zu schaffen. „Wir werden uns im kommenden Bauausschuss mit dem Thema beschäftigen.“ Alexander Hold (FW) machte abschließend noch einmal deutlich, dass es nicht darum gehe, einen Beschluss zu fassen, sondern nur darum, die aufgeworfenen Fragen zu beantworten. „Jetzt geht es den normalen Weg“, d.h. zunächst mit dem Antrag Berchtold/Haslach in den Bauausschuss