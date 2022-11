Kempten: Die Immenstädter Straße ist nun wieder frei befahrbar

Von: Helmut Hitscherich

Mit „großem Bahnhof“ und einer kleinen Straßenfeier wurde Ende letzter Woche die Immenstädter Straße nach einer Runderneuerung offiziell wieder für den Verkehr frei gegeben. An vorderter Front dabei OB Thomas Kiechle (2.v.re.) und FW-Stadtrat Alexander Hold, MdL (li. dahinter). © Hitscherich

Kempten – Nach der Runderneuerung ist die Immenstädter Straße wieder für den Verkehr freigegeben.

„Wir haben eine große Baustelle hinter uns gebracht, die heuer ihr Ende findet“, so Oberbürgermeister Thomas Kiechle bei der Freigabe der Immenstädter Straße. Auf einer Länge von rund 700 Metern wurde die Immenstädter Straße zwischen der Maler-Lochbihler-Straße und der Mozartstraße in drei Bauabschnitten komplett erneuert. Die Fahrbahn wurde mit beidseitigen Radwegen hergestellt. Ebenso die Gehwege im Seitenraum mit Parkplätzen und Grünfläche. Es wurde eine etwa ein Kilometer lange Rohrleitungen verlegt. 3.700 Stauden und Blühflächen wurden in den Seitenbereichen angelegt. 31 Bäume wurden neu gepflanzt – ursprünglich hatten hier lediglich 13 Bäume gestanden. Eine Fußgängerampel und 30 Straßenlaternen wurden in LED Technik installiert. Der Mischwasserkanal wurde während dieser Zeit ebenfalls erneuert bzw. saniert. Die Erneuerung der Straße war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Stadt, dem staatlichen Bauamt (die Immenstädter Straße ist Teil der B 19) und dem Kemptener Kommunalunternehmen (KKU).

Die Gesamtkosten belaufen sich auf 3,5 Millionen Euro. Bund und Stadt haben einen Kostenanteil von je 1,35 Millionen Euro übernommen. Die Stadt erhält für ihren Anteil eine Förderung vom Freistaat Bayern in Höhe von ca. 50 Prozent. Die Baukosten ohne Baunebenkosten des KKU liegen bei ca. 750.000 Euro. Oberbürgermeister Thomas Kiechle bedankte sich bei den Anwohnern für deren Geduld: „Es war eine riesengroße Herausforderung über eine lange Zeit. Mit dem heutigen Tage geht diese Leidenszeit für Sie zu Ende.“ Die Immenstädter Straße ist nun wieder frei befahrbar. „Wir haben für Radfahrerinnenund Radfahrer einen weiteren wichtigen Baustein zur Verbesserung auf der NordSüd-Achse geschaffen. Die Infrastruktur wurde grundlegend erneuert und hält für weitere Generationen. Ich bedanke mich abschließend bei allen Beteiligten“, so Kiechle bevor es zum offiziellen Akt der Verkehrsfreigabe ging. Im Jahr 2009 hatte die UB/ödp im Stadtrat einen Antrag für einen beidseitigen Radweg in der Immenstädter Straße gestellt. Der Verkehrsausschuss hatte dem im Jahre 2010 zugestimmt. Der Startschuss für dieses Projekt erfolgte 2018 (siehe Kreisbote vom 12.12.2018).